  49 பந்துகளில் சதம்... Ex CSK வீரர் மிரட்டல் - பயிற்சி போட்டியில் அசத்திய இந்தியா ஏ

49 பந்துகளில் சதம்... Ex CSK வீரர் மிரட்டல் - பயிற்சி போட்டியில் அசத்திய இந்தியா ஏ

India A vs USA: அமெரிக்க அணிக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய ஏ அணி சார்பாக விளையாடிய முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் வெறும் 49 பந்துகளில் சதம் அடித்து மிரட்டி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 2, 2026, 07:09 PM IST
  • இந்திய ஏ அணி 238 ரன்களை குவித்துள்ளது.
  • இப்போட்டி நவி மும்பையில் நடைபெற இருக்கிறது.
  • இந்தியா ஏ அணி மொத்தம் 2 பயிற்சி போட்டிகளில் விளையாடுகிறது.

49 பந்துகளில் சதம்... Ex CSK வீரர் மிரட்டல் - பயிற்சி போட்டியில் அசத்திய இந்தியா ஏ

ICC T20 World Cup 2026, Warmup Matches: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் பயிற்சி போட்டிகள் இன்று முதல் (பிப். 2) தொடங்கி உள்ளது. வரும் பிப். 6ஆம் தேதிவரை பயிற்சி போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அடுத்து பிப். 7ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. 

மொத்தம் 16 பயிற்சி போட்டிகள் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், இன்று மட்டும் பயிற்சி போட்டிகள் திட்டமிடப்பட்டன. பெங்களூரு பிசிசிஐ திறன் மையத்தின் முதலாவது மைதானத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் -  ஸ்காட்லாந்து மோதின. இதில் ஆப்கானிஸ்தாந் அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டை இழந்து 184 ரன்களை எடுத்தது. அதிகபட்சமாக டார்விஷ் ரசூலி 46 பந்துகளில் 5 சிக்ஸர், 7 பவுண்டரி உடன் 84 ரன்களை குவித்தார். 

முகமது நபி 16 பந்துகளில் 2 சிக்ஸர், 2 பவுண்டரி 34 ரன்களை அடித்தார். அடுத்து விளையாடிய ஸ்காட்லாந்து 123 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இதன்பின் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் கனடா - இத்தாலி அணிகள் மோதும் பயிற்சி போட்டி இன்று இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும். 

தொடர்ந்து, தற்போது நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய். பாட்டீல் மைதானத்தில் இந்தியா ஏ - அமெரிக்கா அணிகள் பயிற்சி போட்டியில் மோதுகின்றன. முதல் இன்னிங்ஸ் தற்போது நிறைவு பெற்றிருக்கும் சூழலில், இந்திய ஏ அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 238 ரன்களை குவித்தது. இதில், பிரியான்ஷ் ஆர்யா - நாராயண் ஜெகதீசன் ஜோடி களமிறங்கியது. பிரியான்ஷ் ஆர்யா 13 பந்துகளில் 2 சிக்ஸர், 3 பவுண்டரியுடன் 28 ரன்களை அடித்தார். 

zeenews.india.com/tamil/sports/icc-t20-world-cup-2026-warm-up-matches-3-csk-players-included-in-india-a-team-not-ruturaj-gaikwad-637571

காயத்தில் இருந்து மீண்டு வந்த திலக் வர்மா நம்பர் 3இல் இறங்கி 24 பந்துகளில் 3 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் உள்பட 38 ரன்களை அடித்தார். கேப்டன் ஆயுஷ் பதோனி 26 பந்துகளில் 6 பவுண்டரி, 4 சிக்ஸரை அடித்தார். ஓபனர் நாராயண் ஜெகதீசன் 55 பந்துகளில் 4 சிக்ஸர், 11 பவுண்டரி உடன் 104 ரன்களை குவித்து மிரட்டினார், அதுவும் 49 பந்துகளில் சதம் அடித்து அசத்தினார். 

தமிழ்நாட்டு வீரரான நாராயண் ஜெகதீசன் இதுவரை சர்வதேச போட்டிகளில் இந்திய அணியில் விளையாடவில்லை, ஆனால் இந்திய அணியின் ஸ்குவாடில் இடம்பெற்றிருக்கிறார். விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான இவர் முதல் தர போட்டிகளில் 92 இன்னிங்ஸில் 3866 ரன்களையும், லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 71 இன்னிங்ஸில் 3125 ரன்களையும் குவித்துள்ளார். டி20 போட்டிகளில் 68 இன்னிங்ஸில் 1666 ரன்களையும் அடித்திருக்கிறார். 

இவர் ஐபிஎல் தொடரை பொருத்தவரை சிஎஸ்கே மற்றும் கொல்கத்தா அணிக்காக விளையாடி உள்ளார். 2018ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2022ஆம் ஆண்டுவரை சிஎஸ்கே அணியில் இருந்தார். 2020, 2022 சீசன்களில் மொத்தம் 7 போட்டிகளில் விளையாடி 74 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார். கேகேஆர் அணிக்காக 2023 சீசனில் 6 போட்டிகளில் விளையாடி மொத்தமே 89 ரன்களை மட்டும்தான் அடித்தார். தற்போது 2026 மினி ஏலத்தில் இவரை எந்த அணியும் எடுக்கவில்லை. ஒருவேளை விக்கெட் கீப்பர் காயமடைந்தாலோ, ஓபனிங் வீரர் காயமடைந்தாலோ ஏதாவது ஒரு ஐபிஎல் அணி இவரை எடுக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

