CSK-வின் முரட்டு வீரர்... இப்போ குஜராத் அணிக்கு பேட்டிங் கோச்... இனி சிக்ஸர்கள் பறக்கும்!

IPL 2026, Matthew Hayden: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் நிறைவடைந்துவிட்டது. இம்மாத இறுதியில் ஐபிஎல் 2026 தொடரும் தொடங்க இருக்கிறது.
ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான அட்டவணை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. மார்ச் 28ஆம் தேதி ஐபிஎல் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், இன்றோ அல்லது ஓரிரு நாளிலோ முதற்கட்ட ஐபிஎல் அட்டவணை வெளிவரலாம் என கூறப்படுகிறது.
அனல் பறக்கும் பயிற்சிகள்
தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், இரண்டாம் கட்ட ஐபிஎல் அட்டவணை வெளியிடப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. தற்போது அனைத்து ஐபிஎல் அணிகளும் பயிற்சி முகாம்களை தொடங்கியிருக்கின்றன. ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையும் நிறைவடைந்துவிட்டதால் இன்னும் பல முக்கிய வீரர்கள் பயிற்சி முகாமில் முழுமையாக இணைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆர்சிபி எங்கெல்லாம் விளையாடும்?
நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் சொந்த மைதானமான பெங்களூரு சின்னசாமி மைானத்தில் முதல் போட்டி நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்சிபி லீக் சுற்றில் இங்கு 5 போட்டிகளையும், ராய்ப்பூரில் 2 போட்டிகளையும் விளையாடும் என என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிளே ஆப் சுற்றில் குவாலிபயர் 1 போட்டி மற்றும் இறுதிப்போட்டியும் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த சீசனின் இறுதியில் சின்னசாமி மைதானத்திற்கு வெளியே நடந்த கூட்டநெரிசல் காரணமாக 11 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
கெத்து காட்டும் சிஎஸ்கே, மும்பை
5 முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் இந்த சீசனை வென்று 6வது கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளன. அதேநேரத்தில் 10 அணிகளும் பலமான அணியாக காணப்படுகின்றன. ஒரு சில அணிகளில் மட்டுமே முக்கிய வீரர்கள் காயத்தில் சிக்கியிருக்கின்றனர், அவர்கள் விளையாடுவது சந்தேகத்திற்கிடமான நிலையில் உள்ளது. குறிப்பாக ஆர்சிபியில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்; கேகேஆர் அணியில் பதிரானா, ஹர்ஷித் ராணா உள்ளிட்ட வீரர்களை சொல்லலாம்.
குஜராத் பேட்டிங் பயிற்சியாளர்
இது ஒருபுறம், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி அதன் பேட்டிங் பயிற்சியாளரை தற்போது மாற்றியிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் பார்த்திவ் பட்டேல் பேட்டிங் பயிற்சியாளராகவும், ஆலோசகராகவும் செயல்பட்டு வந்தார். இந்நிலையில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் புதிய பேட்டிங் பயிற்சியாளராக ஆஸ்திரேலிய அணியின் மூத்த வீரர் மேத்யூ ஹெய்டன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதிரடி இடதுகை வீரராக அறியப்படும் மேத்யூ ஹெய்டன், ஐபிஎல் தொடரை பொருத்தவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக மூன்று சீசன்களில் விளையாடினார்.
சிஎஸ்கேவில் இருந்த மேத்யூ ஹெய்டன்
9 டி20ஐ போட்டிகளில் 308 ரன்களை ஆஸ்திரேலியாவுக்காக ஹெய்டன் அடித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரை பொருத்தவரை 2008-2010 வரை சிஎஸ்கே அணிக்காக 32 போட்டிகளில் 1107 ரன்களை குவித்தார். பிபிஎல் தொடரில் 7 போட்டிகளிலும், சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் 2 போட்டிகளிலும் ஹெய்டன் விளையாடி உள்ளார். ஆனால் டெஸ்டில் 184 இன்னிங்ஸில் 8625 ரன்களையும், ஓடிஐயில் 155 இன்னிங்ஸில் 6133 ரன்களையும் ஹெய்டன் அடித்துள்ளார்.
மேத்யூ ஹெய்டனின் வருகை
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கிரிக்கெட் இயக்குநர் விக்ரம் சோலங்கி கூறுகையில், "எங்களின் பயணத்தில் மேத்யூவின் நியமனம் ஒரு முக்கிய கட்டத்தில் வந்துள்ளது. சிறப்பாக செயல்பட்டு நீண்டகால வெற்றிக்கு உறுதிபூண்டுள்ள அணியாக, எங்களின் கிரிக்கெட் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை வலுப்படுத்துவதில் நாங்கள் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். உயர் மட்டத்தில் அவரது (மேத்யூ ஹெய்டன்) அனுபவம் என்பது, வளர்ந்து வரும் இளம் வீரர்களுக்கு வழிகாட்டும் திறனுடன் இணைந்து, வர உள்ள சீசனுக்கு எங்களின் பேட்டிங் அடையாளத்தை வடிவமைப்பதில் உறுதுணையாக இருக்கும்" என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இணைந்தது குறித்து மேத்யூ ஹெய்டன், கூறியதாவது, "நல்ல பேட்டிங் எப்போதும் (எதிரணிக்கு) அழுத்தத்தை கொடுக்கும். சிறந்த பேட்டிங் ஆட்டத்தை தன்வசப்படுத்தும். அதை நாங்கள் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என விரும்புகிறோம்" என்றார். குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை சுப்மான் கில் வழிநடத்துகிறார். ஆஷிஷ் நெஹ்ரா தலைமை பயிற்சியாளராக செயல்படுகிறார்.
பலமான குஜராத் அணி
2022ஆம் ஆண்டு முதல் விளையாடி வரும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி, முதல் சீசனிலேயே ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் கோப்பையை வென்றது. 2023இல் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் இறுதிப்போட்டி வரை வந்து இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்தது. அதன்பின் சுப்மான் கில் கேப்டன் பொறுப்பை பெற்றார். 2024இல் லீக் சுற்றோடு வெளியேறிய குஜராத் அணி, கடந்த 2025 சீசனில் பிளே ஆப் வரை வந்து 4வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த சீசனில் அதிக ரன்களை எடுத்தவர் சாய் சுதர்சன், அதிக விக்கெட் எடுத்தவர் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகிய இருவரும் குஜராத் டைட்டனஸ் அணியை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் தற்போதைய ஸ்குவாட்
சுப்மான் கில் (கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், குமார் குஷாக்ரா, அனுஜ் ராவத், ஜாஸ் பட்லர், நிஷாந்த் சிந்து, வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷத் கான், ஷாருக் கான், ராகுல் தெவாட்டியா, ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, இஷாந்த் சர்மா, குர்னூர் சிங் பிரர், ரஷித் கான், மானவ் சுதார், சாய் கிஷோர், ஜெயந்த் யாதவ், கிளென் பிலிப்ஸ், அசோக் சர்மா, ஜேசன் ஹோல்டர், டாம் பான்டன், பிருத்வி ராஜ் யார்ரா, லுக் வுட்.
