புர்கா அணிந்து விளையாடினார்களா பங்களாதேஷ் வீரர்கள்? வைரல் வீடியோ!

Fact Check: சமூக வலைதளங்களில் சமீபத்தில் ஒரு புகைப்படம் பரவி, பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. அதில் ஐசிசி மகளிர் உலக கோப்பை போட்டியின்போது, பங்களாதேஷ் மகளிர் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் புர்கா அணிந்து நியூசிலாந்துக்கு எதிராக விளையாடியதாக கூறப்பட்டது. கறுப்பு நிற உடையில் இரண்டு வீராங்கனைகள் கிரிக்கெட் களத்தில் இருப்பது போன்ற அந்த படம் உடனடியாக அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
மேலும் படிக்க: 2027 உலகக் கோப்பையில் இருக்கும் சவால்கள்.. நிச்சயம் கோலி, ரோகித் தேவை - முன்னாள் வீரர்!
உண்மை அப்படி விளையாடினார்களா?
இந்த புகைப்படம் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட உண்மை சரிபார்ப்பில் அது முற்றிலும் தவறானது என்று தெரிய வந்துள்ளது. வைரலான இந்த புகைப்படம், எந்த ஒரு உண்மையான கிரிக்கெட் போட்டியிலும் எடுக்கப்பட்டது அல்ல. இது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு போலி படம் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஐசிசி மகளிர் உலக கோப்பை போட்டிகளின் நேரடி ஒளிபரப்பு, அதிகாரப்பூர்வ போட்டி அறிக்கைகள் மற்றும் செய்தி பதிவுகள் எதிலும், பங்களாதேஷ் வீராங்கனைகள் புர்கா அணிந்து விளையாடியதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. உண்மையில், அவர்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் வழக்கமாக அணியும், தங்களது தேசிய கொடியின் நிறங்களான பச்சை மற்றும் சிவப்பு நிற ஜெர்சியை அணிந்தே விளையாடினர்.
வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி
உலகில் சில வீராங்கனைகள் ஹிஜாப் அணிந்து விளையாடினாலும், பங்களாதேஷ் வீராங்கனைகள் இதுவரை எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ ஐசிசி போட்டியிலும் புர்கா அணிந்து விளையாடியதில்லை என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகியுள்ளது. இந்த சம்பவம், சமூக ஊடகங்களில் AI-யால் கையாளப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் செல்வாக்கு அதிகரித்து வருவதையும், இதுபோன்ற தகவல்களை நம்புவதற்கு அல்லது பகிர்வதற்கு முன்பு, அவற்றை சரிபார்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் நினைவூட்டுகிறது.
வைரலான சோபனா மொஸ்தரியின் கொண்டாட்டம்
இந்த போலி செய்தி ஒருபுறம் இருக்க, ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025 தொடரில் ஒரு உண்மையான மற்றும் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில், பங்களாதேஷ் வீராங்கனை சோபனா மொஸ்தரி, மிகவும் அழுத்தமான சூழலில் ஒரு அற்புதமான அரைசதம் அடித்தார். இது, ஒரு பேட்டராக அவரது முதிர்ச்சியையும், திறமையையும் வெளிப்படுத்தியது. ஆனால், அவரது ரன்களை விட, அரைசதம் அடித்த பிறகு அவர் வெளிப்படுத்திய தனித்துவமான கொண்டாட்டம் தான் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்து, சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது.
அவர் புன்னகையுடன் உடை மாற்றும் அறையை பார்த்து, தனது மணிக்கட்டை ஒரு வட்ட இயக்கத்தில் சுழற்றினார். இந்த கொண்டாட்டத்தின் அர்த்தம் உடனடியாக புரியாவிட்டாலும், ரசிகர்கள் அதை கொண்டாடி தீர்த்தனர். ஒரு இளம் வீராங்கனை, உலக அரங்கில் தன்னை அச்சமின்றி வெளிப்படுத்திய விதத்தை பலரும் பாராட்டினர். சோபனாவின் இந்த அரைசதமும், கொண்டாட்டமும் பங்களாதேஷ் மகளிர் கிரிக்கெட்டின் வளர்ந்து வரும் திறமைக்கும், தன்னம்பிக்கைக்கும் ஒரு சான்றாக அமைந்துள்ளது.
மேலும் படிக்க: சஞ்சு சாம்சனை தொடர்ந்து.. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து விலகும் மற்றொரு முக்கிய வீரர்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ