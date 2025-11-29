IPL தொடருக்கு டாட்டா சொன்ன முன்னாள் CSK வீரர்... பாகிஸ்தான் பக்கம் போராராம்!

IPL 2026 Mini Auction, Faf Du Plessis: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் தான் பங்கெடுக்கவில்லை என தென்னாப்பிரிக்கா முன்னாள் கேப்டன் பாப் டூ பிளெசிஸ் அறிவித்துள்ளார். கடந்த சீசனில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடிய அவர் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு விடுவிக்கப்பட்டிருந்தார்.
வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெற இருந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் பாப் டூ பிளெசிஸ் ஏலம் விடப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த அறிவிப்பு சிஎஸ்க ரசிகர்கள் உள்பட ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் ரசிகர்களுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
