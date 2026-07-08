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'மெஸ்ஸிக்கு ஆதரவு... சீட்டிங் செய்த FIFA...' எகிப்து பயிற்சியாளர் பகீர் குற்றச்சாட்டு

FIFA World Cup 2026 : நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா அணிக்கும், மெஸ்ஸிக்கும் சாதகவும், ஒரு தலைபட்சமாகவும் நடுவர்கள் செயல்பட்டதாக எகிப்து அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பகிரங்க குற்றச்சாட்டை வைத்துள்ளார். இனிமேல் கால்பந்தே பார்க்கப்போவதில்லை என அறிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 08, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:57 PM IST
'மெஸ்ஸிக்கு ஆதரவு... சீட்டிங் செய்த FIFA...' எகிப்து பயிற்சியாளர் பகீர் குற்றச்சாட்டு
Image Credit: Image Credit : Hossam Hassan | Image Source : X/@MickyJnr__Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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