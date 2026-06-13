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மெஸ்ஸி, ரொனால்டோவுக்கு 'கருப்பு' பட வசனம்... FIFA-வின் மிரட்டல் பில்டப்

FIFA World Cup 2026 : பிபா அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ, நெய்மர் ஆகியோரை வைத்து, கருப்பு திரைப்படத்தின் வசனத்தை பதிவாக போட்டுள்ளது. இது தென்னிந்திய ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:20 PM IST
மெஸ்ஸி, ரொனால்டோவுக்கு 'கருப்பு' பட வசனம்... FIFA-வின் மிரட்டல் பில்டப்
Image Credit: Image Credit : Messi (Left), Karuppu Suriya (Right) | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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