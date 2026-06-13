/மெஸ்ஸி, ரொனால்டோவுக்கு 'கருப்பு' பட வசனம்... FIFA-வின் மிரட்டல் பில்டப்

FIFA World Cup 2026 : பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இரண்டு நாள் ஆகிறது. இதுவரை நான்கு லீக் போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. லீக் போட்டிகள் இப்போதுதான் தொடங்கியிருக்கிறது. இன்னும் முன்னணி அணிகளோ, முன்னணி வீரர்களோ விளையாடவில்லை.
படிப்படியாக பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் களைகட்டி வருகிறது. 96 ஆண்டுகால கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில், 48 அணிகள் மோதும் முதல் தொடர் இதுதான்.
நடப்பு தொடரை அமெரிக்கா, கனடா, மெக்ஸிகோ ஆகிய மூன்று நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. பிபா உலகக் கோப்பை தொடரை மூன்று நாடுகள் சேர்ந்து நடத்துவதும் இதுதான் முதல்முறை.
|1974-க்கு பின் பங்கேற்கும் அணிகள்
|டிஆர் காங்கோ, ஹைட்டி
|1986-க்கு பின் பங்கேற்கும் அணி
|ஈராக்
|1998-க்கு பின் பங்கேற்கும் அணிகள்
|ஆஸ்திரியா, நார்வே, ஸ்காட்லாந்து
|முதல்முறையாக தகுதிபெற்ற அணிகள்
|கேப் வெர்டே (Cape Verde), குராக்கோ (Curaçao), ஜோர்டன், உஸ்பெகிஸ்தான்
பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை இந்திய அணி விளையாடியது இல்லை. 1950ஆம் ஆண்டு பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும், அதில் பல்வேறு காரணங்களுக்காக இந்திய அணி விளையாடவில்லை
உலகளவில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் இத்தொடர்; தமிழ்நாடு, கேரளா என உள்ளூரிலும் செம ஹிட் அடித்திருக்கிறது. இந்திய அணி விளையாடாவிட்டாலும்; அதுவும் தங்களுக்கு பிடித்த அணிகள், வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு பெரிய பெரிய கட்-அவுட் வைத்து; போஸ்டர் அடித்து பிபா உலகக் கோப்பையை ஒரு திருவிழாவை போல் கேரளாவில் பலரும் கொண்டாடுவதை பார்க்க முடிகிறது.
அந்த வகையில், பிபா உலகக் கோப்பையை இன்னும் உள்ளூர் அளவில் கொண்டு செல்லும் அளவில் பிபா அதன் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், சமீபத்தில் தென்னிந்தியாவில் மெகா ஹிட் அடித்த 'கருப்பு' திரைப்படத்தின் வசனத்தை பயன்படுத்தி பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
(*FIFA OFFICIAL INSTAGRAM POST)
ஜூன் 11ஆம் தேதி, பிபா அதன் அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கால்பந்து ஜாம்பவான்களான லியோனல் லஸ்ஸி, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, நெய்மர் ஆகியோரை வைத்து, கருப்பு படத்தின் பிரபல வசனமான 'PEAK SAMBAVAM LOADING' என குறிப்பிட்டு பதிவிட்டுள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து தமிழ், மலையாள ரசிகர்கள் அப்பதிவில் கமெண்ட் செய்து கொண்டாடி வருகின்றனர். இதேபோல், தமிழ் வசனங்கள், பாடல்களை கால்பந்து அணிகள் பயன்படுத்துவது வாடிக்கையானதுதான். இது விளையாட்டு உலகில், உள்ளூர் ரசிகர்களை கவர பயன்படுத்தப்படும் வாடிக்கையானதாகும்.
கடந்தாண்டு விம்பிள்டன் தொடர் நடைபெற்று வந்தபோது, ஜானிக் சின்னருக்கு ஜனநாயகன் பட விஜய் ஸ்டைலில், விம்பள்டன் அதன் அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தது. கால்பந்து, டென்னிஸ் அதிகாரப்பூர்வ பக்கங்களில் இதை அடிக்கடி காண முடிகிறது. தென்னிந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் இதன் சமூக வலைதள அட்மின்களாக இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
சூர்யா நடிப்பில், ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியான கருப்பு திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ஹிட் அடித்து, சுமார் ரூ.300 கோடிக்கும் மேல் வசூலை குவித்துள்ளது