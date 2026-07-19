/Zee TV-க்கு நன்றி தெரிவித்த பிபா தலைவர்... இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் கால்பந்து

பன்னாட்டுக் கால்பந்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் (FIFA) தலைவர் ஜியானி இன்ஃபான்டினோ, ZEE TV பணியாளர்களுக்கும், நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்து கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
இந்திய நேரப்படி ஜூலை 20ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு ஸ்பெயின் - அர்ஜென்டினா அணிகளுக்கு இடையிலான FIFA உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இறுதிப்போட்டிக்கு முந்தைய நாளில், இந்தியாவில் கால்பந்தை மேம்படுத்துவதற்காக நீங்கள் செய்துள்ள அனைத்து விஷயங்களுக்காகவும், Zee TV பணியாளர்களுக்கும், நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அந்த கடிதத்தில், "2027 பிபா மகளிர் உலகக் கோப்பை, பிபா இளைஞர் உலகக் கோப்பைகள், ஃபுட்சல் போட்டிகள் மற்றும் பிபா கண்டங்களுக்கு இடையேயான கோப்பை உட்பட 39 பிபா தொடர்களை உள்ளடக்கிய நமது பார்ட்னர்ஷிப் குறித்து நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன்.
இந்தியாவில் கால்பந்தை நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் நிகழ்வாக மட்டும் பார்க்காமல் ஒரு தொடர்ச்சியான கதையாடலை முன்வைக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. கால்பந்து விளையாட்டை பொருத்தவரை இந்தியா ஒரு தீவிரமான நாடு என்பதும், இந்தியச் சந்தையில் மிகப்பெரிய சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்பது நமக்கு முன்னரே தெரியும்.
2017ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற 13 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் கலந்துகொண்ட FIFA 17 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பைக்காகவும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்ற 17 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான FIFA மகளிர் உலகக் கோப்பைக்காகவும் நான் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தபோது இதை என் கண்ணாலேயே கண்டேன்.
மேலும் 2020ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஒரு சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழுவின் (IOC) கூட்டத்திற்காகவும் நான் இந்தியாவுக்குச் சென்றிருந்தேன். இந்தியாவுக்காக அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய மற்றும் அதிக கோல்களை அடித்த முன்னாள் கேப்டனுமான சுனில் சேத்ரியை சந்திக்கும் பெருமையைப் பெற்றேன்.
நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கத்தார், காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு உள்ளிட்ட பிற தேசிய அணிக்களுக்காக இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள் விளையாடுவதன் மூலம் உங்கள் அழகான நாடு 2026 பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் பெரிதும் பங்கேற்றுள்ளது.
பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் போட்டிகள் நடந்த 16 நகரங்களில், ஆட்டங்களை காண வந்த 65 லட்சம் ரசிகர்களில் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய ஆதரவாளர்களும் இருந்தனர். அவர்களில் பலர் அர்ஜென்டினா, பிரேசில், போர்ச்சுகல் அல்லது இங்கிலாந்து போன்ற பிற அணிகளை ஆதரித்தனர்" என இந்திய கால்பந்து ரசிகர்கள் குறித்து சிலாகித்து பிபா தலைவர் அவரது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், அவர் "Zee TV பிபா உலகக் கோப்பை தொடரை தனிப்பட்ட தொலைக்காட்சி வியூஸ்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எடுத்துச் செல்ல முயற்சி செய்திருப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது.
திரையரங்குகள், பப்கள், உணவகங்கள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்கள் போன்ற இடங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திரையிடல்களை அனுமதிப்பதன் மூலம், நாடு முழுவதும் அனைவரும் போட்டியை ஒன்றிணைந்து பார்க்க நீங்கள் உதவியுள்ளீர்கள். இது ஒரு அற்புதமான முயற்சி மற்றும் கால்பந்து விளையாட்டுக்கு அளவற்ற நன்மையைச் செய்கிறது.
இந்தியாவில் கால்பந்து விளையாட்டை மேம்படுத்த நீங்கள் செய்த அனைத்திற்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி கூறுகிறேன். மேலும், FIFA உலகக் கோப்பைக்கு இந்தியாவை வரவேற்கும் நாளை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.