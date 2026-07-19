Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /Zee TV-க்கு நன்றி தெரிவித்த பிபா தலைவர்... இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் கால்பந்து

Zee TV-க்கு நன்றி தெரிவித்த பிபா தலைவர்... இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் கால்பந்து

இந்தியாவில் கால்பந்தை மேம்படுத்துவதற்காக நீங்கள் செய்துள்ள அனைத்து விஷயங்களும் Zee TV-க்கு நன்றி தெரிவித்து பிபா தலைவர் கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 19, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:47 AM IST
Zee TV-க்கு நன்றி தெரிவித்த பிபா தலைவர்... இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் கால்பந்து
Image Credit: FIFA President Gianni Infantino | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee TV-க்கு நன்றி தெரிவித்து பிபா தலைவர் கடிதம்... இந்தியாவில் கால்பந்து புரட்சி
FIFA53 min ago
2
Amma unavagam2 hrs ago
3
Nand Kishore Goenka3 hrs ago
4
FIFA11:32 PM IST
5
Tamil Nadu governmentJul 18