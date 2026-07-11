/கால்பந்து மைதான புற்கள் விற்பனை! ஒரு துண்டு புல் விலை ரூ.42 ஆயிரம்

கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய திருவிழாவான உலகக்கோப்பை தொடரை நடத்தும் சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு (FIFA), தற்போது ஒரு விசித்திரமான மற்றும் ஆடம்பரமான வணிக உத்தியைக் கையில் எடுத்துள்ளது. 2026 உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டி நடைபெறும் மைதானத்தின் புல்வெளியை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி, கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஃபிஃபா முடிவு செய்துள்ளது.
இதன் ஒரு சிறு துண்டின் விலை 450 அமெரிக்க டாலர்கள், அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.42,989 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபிஃபாவின் இந்த அதிரடி வணிக நோக்கம் கால்பந்து ரசிகர்கள் மற்றும் வீரர்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜூலை 19 அன்று நியூ ஜெர்சியில் உள்ள மெட்லைஃப் மைதானத்தில் உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. இந்த இறுதிப் போட்டியின் போது வீரர்கள் விளையாடும் அதே மைதானத்தின் அசல் புல்வெளியின் சிறு துண்டுகள் வெட்டப்பட்டு, அவை உயர்தர அக்ரிலிக் கண்ணாடிப் பெட்டிக்குள் நிரந்தரமாகப் பதப்படுத்தப்பட்டு வழங்கப்படும் என ஃபிஃபாவின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் தளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனுடன், அந்தப் புல்வெளியின் உண்மைத்தன்மையை நிரூபிக்கும் ஆவணப் படம் அடங்கிய யூஎஸ்பி (USB) டிரைவ் ஒன்றும், ஸ்பாட் யுவி (Spot UV) டிசைன் செய்யப்பட்ட ஆடம்பரமான பெட்டியில் வைத்து வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புல் துண்டின் அளவு 17.5 x 17.5 x 17.5 எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அது இன்ச், சென்டிமீட்டர் அல்லது மில்லிமீட்டர் என்பதில் எதில் அளவிடப்பட்டுள்ளது என்பதை ஃபிஃபா தங்களின் இணையதளத்தில் தெளிவாகக் குறிப்பிடவில்லை.
ஃபிஃபாவின் இந்த அறிவிப்பு உலகளாவிய ரசிகர்களை ஏமாற்றமடையச் செய்துள்ளது. ஏனெனில், இந்த புல் துண்டுகளை வாங்குவதற்கான முன்பதிவு அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு மட்டுமே பிரத்தியேகமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த ரசிகர்களால் இதனை ஆர்டர் செய்ய முடியாது. மேலும், உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டி முடிவடைந்த பின்னரே இந்த ஆர்டர்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் ஃபிஃபா தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இந்த விற்பனை ஒருபுறமிருக்க, இறுதிப் போட்டி நடைபெறும் மெட்லைஃப் மைதானத்தின் புல்வெளி தரம் குறித்து ஏற்கனவே பெரிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. இந்த மைதானம் பொதுவாக என்.எஃப்.எல் (NFL) போட்டிகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை புல்வெளியைக் (Artificial Surface) கொண்டதாகும். ஆனால், உலகக்கோப்பைக்காக ஃபிஃபா தற்காலிகமாக இயற்கை புற்களைக் கொண்டு புதிய புல்வெளியை அமைத்துள்ளது.
இந்த புல்வெளி சமமற்று, மிக மோசமான தரத்தில் இருப்பதாகப் போட்டியில் விளையாடும் வீரர்களும், அவர்களின் மேலாளர்களும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். "தரமே இல்லாத ஒரு புல்வெளியை இவ்வளவு அதிக விலை கொடுத்து விற்க வேண்டுமா?" என ரசிகர்கள் ஃபிஃபாவைக் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே இந்த உலகக்கோப்பை தொடருக்கான டிக்கெட் விலைகள் நடுத்தர மக்களால் வாங்க முடியாத அளவிற்கு மிக அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதிப் போட்டிக்கான சாதாரண டிக்கெட்டுகளின் விலையே 32,970 டாலர்கள் (சுமார் 31.4 லட்சம்) வரை விற்கப்படுகிறது. உணவு மற்றும் பானங்கள் உள்ளடக்கிய பிரீமியம் ஹாஸ்பிடாலிட்டி பேக்கேஜ்களின் விலை 32,500 டாலர்கள் (சுமார் ரூ.31 லட்சம்) முதல் 34,500 டாலர்கள் (சுமார் ரூ.32.9 லட்சம்) வரை விற்கப்பட்டு வருகிறது.