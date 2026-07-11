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கால்பந்து மைதான புற்கள் விற்பனை! ஒரு துண்டு புல் விலை ரூ.42 ஆயிரம்

உலகக் கோப்பை கால்பந்து மைதானத்தின் புற்களை விற்பனை செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு. ஒரு துண்டு புல்லின் விலை 42 ஆயிரம் ரூபாய் என்பதை கேட்டு கால்பந்து ரசிகர்கள் ஷாக்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:10 PM IST
கால்பந்து மைதான புற்கள் விற்பனை! ஒரு துண்டு புல் விலை ரூ.42 ஆயிரம்
Image Credit: FIFA to Sell 2026 World Cup Final Pitch Grass for Rs 42,000Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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