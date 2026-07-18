/ஒரு டிக்கெட்டுக்கு... சொத்தையே அடகு வைக்கணும் போலையே - காஸ்ட்லி பிபா உலகக் கோப்பை பைனல்

FIFA World Cup 2026 Final Highest Ticket Price : கால்பந்து உலகம் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகமே எதிர்பார்த்துக் காத்துக்கொண்டிருக்கும் பிபா உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி இந்திய நேரப்படி திங்கள் (ஜூலை 20) நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
விளையாட்டுக்கு பெயர் பெற்ற அமெரிக்காவில் கால்பந்து தற்போது கூடுதல் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. மிகவும் காஸ்ட்லியான விளையாட்டு நிகழ்வாகவும் உருவெடுத்துள்ளது.
நியூயார்க் நியூ ஜெர்சி மைதானத்தில் நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன. இறுதிப்போட்டிக்கான டிக்கெட் விலை 6,943 அமெரிக்க டாலராக (ரூ.6.68 லட்சம்) உள்ளது என Forbes செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
அர்ஜென்டினா - இங்கிலாந்து அணிகள் மோதிய 2வது அரையிறுதிப் போட்டிக்கான டிக்கெட் விலை 7200 அமெரிக்க டாலராக (ரூ.6.93 லட்சம்) இருந்தது.
டிக்கெட் விற்கும் இணையதளமான TickPick தளத்தின்படி, இறுதிப்போட்டி டிக்கெட்டின் சராசரி விலை 11,327 அமெரிக்க டாலராக (ரூ.10.90 லட்சம்)உள்ளது. இதன்மூலம், அமெரிக்காவில் அதிக விலையில் நடைபெறும் விளையாட்டு நிகழ்வு இதுவாகும்.
இறுதிப்போட்டி நடைபெறும் நியூயார்க் நியூஜெர்ஸி மைதானத்தில் உள்ள 115A Section பகுதிக்கான டிக்கெட் விலை 28,479 அமெரிக்க டாலர் (ரூ.27.42 லட்சம்) ஆகும். இதுதான் விலை உயர்ந்த டிக்கெட் ஆகும். இதை கேட்டால் லைட்டாக தலையே சுத்துகிறது அல்லவா...
2023ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்றது. அதன் இறுதிப்போட்டி குஜராத் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. பைனலில் இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதின. இந்தியாதான் கிரிக்கெட்டுக்கு அதிக வருவாயை தரும் நாடு எனலாம்.
அப்படியிருக்க, இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா மோதிய அந்த போட்டிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக 1000 ரூபாயில் இருந்து 10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஆனால், கடும் டிமாண்ட் காரணமாக ரூ.1.87 லட்சம் வரை டிக்கெட் விற்கப்பட்டதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
கிரிக்கெட்டையும் கால்பந்தையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் சுமார் 10 மடங்குக்கும் அதிகளவில் டிக்கெட் விலை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆனால் அதை பார்க்கவும் அமெரிக்காவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் காத்திருக்கின்றனர். பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி நடைபெறும் நியூயார்க் நியூ ஜெர்ஸி மைதானத்தில் சுமார் 82,500 பேர் அமர்ந்து போட்டியை கண்டுகளிக்கலாம்.
பிபா உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் மூன்று முறை சாம்பியன் அணியான அர்ஜென்டினா, ஒரே ஒரு சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொள்ள காத்திருக்கிறது. முன்னாள் பார்சிலோனா வீரரும், அர்ஜென்டினா கேப்டனுமான மெஸ்ஸி தொடர்ச்சியாக 2வது உலகக் கோப்பையை வெல்ல வெறியோடு காத்திருக்கிறார்.
அதே பார்சிலோனா அணியின் இன்னாள் வீரரும், ஸ்பெயின் அணியின் 19 வயது இளம் வீரருமான யமால் தனது முதல் கோப்பையை ருசிக்க உச்சக்கட்ட வெறியோடும் காத்திருக்கிறார். இறுதிப்போட்டி Zee5 தளத்திலும், Unite8 Sports தொலைக்காட்சி சேனலிலும் சந்தா செலுத்தி காணலாம்.