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ஒரு டிக்கெட்டுக்கு... சொத்தையே அடகு வைக்கணும் போலையே - காஸ்ட்லி பிபா உலகக் கோப்பை பைனல்

FIFA World Cup 2026 Final : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டிக்கான சராசரி டிக்கெட் விலை எவ்வளவு? அதிகபட்ச டிக்கெட் விலை எவ்வளவு? என்பதை இங்கு காணலாம். கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையின் அதிகபட்ச டிக்கெட் விலையுடன் அதை ஒப்பிட்டும் பார்க்கலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 18, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:17 PM IST
ஒரு டிக்கெட்டுக்கு... சொத்தையே அடகு வைக்கணும் போலையே - காஸ்ட்லி பிபா உலகக் கோப்பை பைனல்
Image Credit: Lionel Messi | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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