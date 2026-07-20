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மேட்ச் Highlights | சாம்பியன் ஸ்பெயின்... மெஸ்சியின் உலகக் கோப்பை கனவை உடைத்த அந்த ஒரே கோல்!

FIFA உலகக் கோப்பை 2026 இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை 1-0 என வீழ்த்திய ஸ்பெயின், இரண்டாவது முறையாக உலக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. கூடுதல் நேரத்தில் பெர்ரான் டோரஸ் அடித்த கோல் போட்டியின் தலைவிதியை மாற்றியது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 20, 2026, 05:12 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:12 AM IST
மேட்ச் Highlights | சாம்பியன் ஸ்பெயின்... மெஸ்சியின் உலகக் கோப்பை கனவை உடைத்த அந்த ஒரே கோல்!
Image Credit: Football Fans ClubSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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