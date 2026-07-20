/மேட்ச் Highlights | சாம்பியன் ஸ்பெயின்... மெஸ்சியின் உலகக் கோப்பை கனவை உடைத்த அந்த ஒரே கோல்!

FIFA உலகக் கோப்பை 2026 இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயின் மற்றும் அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதின. தொடக்கம் முதல் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்பெயின், கூடுதல் நேரத்தின் 106வது நிமிடத்தில் பெர்ரான் டோரஸ் அடித்த கோலால் 1-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது முறையாக உலக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. அர்ஜென்டினா கோல் கீப்பர் எமிலியானோ மார்டினஸ் பல அசத்தலான சேவ்களை செய்தாலும், இறுதியில் ஸ்பெயினின் தாக்குதலை தடுக்க முடியவில்லை.
FIFA World Cup: ஸ்பெயின் vs அர்ஜென்டினா இறுதிப்போட்டி Highlights
1. 106வது நிமிடத்தில் பெர்ரான் டோரஸ் அடித்த கோல் ஸ்பெயினுக்கு உலகக் கோப்பையை வென்று கொடுத்தது.
2. அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, ஸ்பெயின் தனது இரண்டாவது FIFA உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றியது.
3. நியூயார்க் – நியூ ஜெர்சியில் நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில், தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை ஸ்பெயின் ஆட்டத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தது.
4. எமிலியானோ மார்டினஸ் 12 முக்கிய சேவ்களை செய்தாலும், கூடுதல் நேரத்தில் டோரஸின் கோலை தடுக்க முடியவில்லை.
5. நிகோ வில்லியம்ஸ் வழங்கிய தலையால் பாஸை, பெர்ரான் டோரஸ் முதல் தொடுதலிலேயே கோலாக மாற்றி வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
6. நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா, என்சோ பெர்னாண்டஸ் சிவப்பு அட்டையால் 10 வீரர்களுடன் போராடியும் தோல்வியை தவிர்க்க முடியவில்லை.
7. லாமின் யமால், டானி ஒல்மோ, பெட்ரி, நிகோ வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி அர்ஜென்டினா பாதுகாப்புக்கு கடும் அழுத்தம் கொடுத்தனர்.
8. முழு ஆட்ட நேரம் முடியும் வரை அர்ஜென்டினாவால் ஒரு ஷாட் கூட இலக்கை நோக்கி அடிக்க முடியாத அளவுக்கு, ஸ்பெயின் பாதுகாப்பு அபாரமாக செயல்பட்டது.
9. முழு தொடரிலும் ஒரே ஒரு கோல் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து, உலகக் கோப்பையை வென்ற முதல் அணியாக ஸ்பெயின் புதிய சாதனை படைத்தது.
10. 65 வயதான லூயிஸ் டி லா ஃபுவென்டே, உலகக் கோப்பையை வென்ற மிக வயதான தலைமைப் பயிற்சியாளர் என்ற புதிய சாதனையை படைத்தார்.
11. 19 வயதான லாமின் யமாலும் பாவ் குபார்சியும், உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் விளையாடி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இளம் வீரர்கள் பட்டியலில் இணைந்தனர்.
12. 39 வயதான லியோனல் மெஸ்சி, உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் களமிறங்கிய அதிக வயதுடைய அவுட்ஃபீல்ட் வீரர் என்ற சாதனையை பதிவு செய்தார்.
13. மூன்றாவது உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் விளையாடிய மெஸ்சி, பிரேசிலின் கஃபூவுக்குப் பிறகு இந்த சாதனையை நிகழ்த்திய இரண்டாவது வீரரானார்.
14. 'Michelob Ultra Superior Player of the Match' விருது, வெற்றி கோல் அடித்த பெர்ரான் டோரஸுக்கு வழங்கப்பட்டது.
15. 2010-க்கு பிறகு மீண்டும் உலக சாம்பியனான ஸ்பெயின், ஐரோப்பிய சாம்பியன் பட்டத்துடன் உலகக் கோப்பையையும் வென்று உலக கால்பந்தில் தனது ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிரூபித்தது