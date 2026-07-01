/உலகக்கோப்பை கால்பந்து : கோல்டன் பூட்ஸ் ரேஸில் மோதும் 2 பிளேயர்கள்!

FIFA World Cup : 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் 32 அணிகள் பங்கேற்கும் சுற்றில், ஸ்வீடன் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலோயன் எம்பாப்பே இரண்டு கோல்களை அடித்து அசத்தியுள்ளார். இந்த இரட்டை கோல்களின் மூலம், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் அர்ஜென்டினாவின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் சாதனையை அவர் சமன் செய்துள்ளார்.
எம்பாப்பேயின் இந்த அபாரமான ஆட்டம் பிரான்ஸ் அணி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற உதவியதுடன், நடப்பு தொடரில் அவரது மொத்த கோல்களின் எண்ணிக்கையை ஆறாக உயர்த்தியுள்ளது. இதன் மூலம், கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய விருதான Golden Boot விருதை வெல்லும் பந்தயத்தில் மெஸ்ஸியுடன் இணைந்து அவர் முதலிடத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். உலகக் கோப்பையின் நாக்-அவுட் சுற்றுகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், பிரான்ஸ் அணியின் கேப்டனான எம்பாப்பே மீண்டும் ஒருமுறை தொடரின் மிகச்சிறந்த ஆட்டக்காரராக உருவெடுத்துள்ளார்.
ஸ்வீடன் அணிக்கு எதிராக அடித்த இரண்டு கோல்களின் மூலம் எம்பாப்பே தனது கால்பந்து வாழ்க்கையில் மற்றொரு பிரம்மாண்ட மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். தற்போது 27 வயதாகும் இந்த இளம் முன்கள வீரர், தான் விளையாடிய வெறும் 18 உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் 18 கோல்களை அடித்து, ஒரு போட்டிக்கு ஒரு கோல் என்ற அசாத்தியமான சராசரியை உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் தக்கவைத்துள்ளார்.
கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு தனது முதல் உலகக் கோப்பை போட்டியில் அறிமுகமானதில் இருந்தே, எம்பாப்பே தொடர்ச்சியாக மூன்று உலகக் கோப்பை தொடர்களிலும் (2018, 2022, 2026) பிரான்ஸ் அணியின் வெற்றிகளுக்கு மிக முக்கிய தூணாக விளங்கி வருகிறார். இதன் மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த கோல் அடிப்பவர்களின் பட்டியலில் அவர் தனது பெயரை ஆழமாகப் பதிவு செய்துள்ளார்.
தலா 6 கோல்களுடன் எம்பாப்பேயும் மெஸ்ஸியும் 2026 உலகக் கோப்பையின் கோல் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளனர். எனினும், எம்பாப்பே 6 கோல்களுடன் கூடுதலாக 2 அசிஸ்ட்களை (Assists - கோல் அடிக்க உதவுதல்) செய்துள்ளார். ஆனால், மெஸ்ஸி 6 கோல்கள் அடித்திருந்தாலும் அசிஸ்ட்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. இதனால், தொடரின் இறுதியில் இரு வீரர்களும் ஒரே எண்ணிக்கையிலான கோல்களுடன் சமநிலை பெற்றால், எம்பாப்பேயற்கே தங்கக் காலணி விருது முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.
இந்த விருதுக்கான பந்தயம் இன்னும் பல முன்னணி வீரர்களுடன் மிகக் கடுமையாக நீடித்து வருகிறது:
கிலோயன் எம்பாப்பே (பிரான்ஸ்) – 6 கோல்கள், 2 அசிஸ்ட்கள்
லியோனல் மெஸ்ஸி (அர்ஜென்டினா) – 6 கோல்கள், 0 அசிஸ்ட்
எர்லிங் ஹாலாண்ட் (நார்வே) – 5 கோல்கள்
ஒஸ்மான் டெம்பேலே (பிரான்ஸ்) – 4 கோல்கள், 2 அசிஸ்ட்கள்
வினிசியஸ் ஜூனியர் (பிரேசில்) – 4 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட்
தங்கக் காலணி விதியின்படி, தொடரின் இறுதியில் அதிக கோல் அடிக்கும் வீரருக்கு இந்த விருது வழங்கப்படும். கோல்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும் பட்சத்தில், முதலாவது டைபிரேக்கராக அசிஸ்ட்கள் கணக்கில் கொள்ளப்படும். அதுவும் சமமாக இருந்தால், களத்தில் மிகக் குறைவான நிமிடங்கள் விளையாடிய வீரருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படும்.
ஸ்வீடன் போட்டிக்கு எதிரான ஆட்டத்தின் மூலம் எம்பாப்பே உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ஒட்டுமொத்தமாக அதிக கோல்கள் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தை நோக்கி நகர்ந்துள்ளார். தற்போது உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 19 கோல்களுடன் லியோனல் மெஸ்ஸி முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். எம்பாப்பே 18 கோல்களுடன் அவருக்கு அடுத்தபடியாக வெறும் ஒரு கோல் வித்தியாசத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். ஜெர்மனியின் முன்னாள் வீரர் மிரோஸ்லாவ் குளோச 16 கோல்களுடன் மூன்றாவது இடத்திலும், பிரேசிலின் ரொனால்டோ நசாரியோ 15 கோல்களுடனும், ஜெர்மனியின் ஜெர்ட் முல்லர் 14 கோல்களுடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.
பிரான்ஸ் அணி தொடரின் அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு முன்னேறிச் செல்வதால், மெஸ்ஸியின் 19 கோல்கள் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை முறியடிப்பதற்கும், இந்த ஆண்டின் தங்கக் காலணி விருதைத் தன்வசப்படுத்துவதற்கும் எம்பாப்பேயிற்கு பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.