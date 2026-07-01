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உலகக்கோப்பை கால்பந்து : கோல்டன் பூட்ஸ் ரேஸில் மோதும் 2 பிளேயர்கள்!

FIFA World Cup : கால்பந்து உலகக்கோப்பை போட்டியில் கோல்டன் பூட்ஸ் ரேஸில் மெஸ்ஸி மற்றும் எம்பாபே உடன் இரு பிளேயர்களில் யார் வெல்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 01, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:23 PM IST
உலகக்கோப்பை கால்பந்து : கோல்டன் பூட்ஸ் ரேஸில் மோதும் 2 பிளேயர்கள்!
Image Credit: FIFA World Cup 2026 Golden Boot RaceSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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