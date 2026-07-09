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FIFA WC: 'Z' நிறுவனத்திற்கு குவிந்த விளம்பரங்கள்... 95% விற்றுத் தீர்ந்த விளம்பர இடங்கள்!

பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் விளம்பரதாரர்களின் அமோக ஆதரவால் ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் மிகப்பெரிய வர்த்தக வெற்றியை பெற்றுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 09, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:14 PM IST
FIFA WC: 'Z' நிறுவனத்திற்கு குவிந்த விளம்பரங்கள்... 95% விற்றுத் தீர்ந்த விளம்பர இடங்கள்!
Image Credit: FIFA WC 2026 | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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'Z' நிறுவனத்திற்கு குவிந்த விளம்பரங்கள்... 95% விற்றுத் தீர்ந்த விளம்பர இடங்கள்!
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