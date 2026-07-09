/FIFA WC: 'Z' நிறுவனத்திற்கு குவிந்த விளம்பரங்கள்... 95% விற்றுத் தீர்ந்த விளம்பர இடங்கள்!

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில், முதல்முறையாக இந்த முறைதான் 48 அணிகள் பங்கேற்றன. மொத்தம் 12 பிரிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 4 அணிகள் இடம்பெற்றிருந்தன. குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் தனது பிரிவில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதின.
12 பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த 24 அணிகள் நேரடியாக, ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றன. அடுத்த சிறந்த 8 அணிகளும் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றன. தொடர்ந்து, நாக்அவுட் சுற்றுகள் தொடங்கின. ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று மற்றும் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று நிறைவடைந்தது.
காலிறுதி சுற்றுக்கு தற்போது 8 அணிகள் தகுதிபெற்றுள்ளன. இந்திய நேரப்படி ஜூலை 10ஆம தேதி முதல் காலிறுதி சுற்று தொடங்குகிறது. காலிறுதிச் சுற்று 4 போட்டிகள், அரையிறுதிச் சுற்று 2 போட்டிகள், மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டி மற்றும் இறுதிப்போட்டி என 8 போட்டிகள் மீதம் உள்ளன.
பரபரப்பான கட்டத்தை பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் எட்டியிருக்கும் நிலையில், இத்தொடரின் இந்திய ஒளிபரப்பு உரிமையைப் பெற்றுள்ள ஜீ என்டர்டெய்ன்மென்ட் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் (ZEEL), விளம்பரதாரர்கள் மூலம் அசுர வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. ஜீ நிறுவனத்தின் லீனியர் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்கள் மற்றும் Zee 5 ஓடிடி தளத்தின் பிரீமியம் விளம்பர இடங்கள் மூலம் 95 சதவீதத்திற்கும் மேல் ஏற்கனவே விற்றுத் தீர்ந்துள்ளன.
ஆட்டோமொபைல், தொழில்நுட்பம், எஃப்.எம்.சி.ஜி (FMCG), நிதிச் சேவைகள், ஆடை மற்றும் வாழ்க்கை முறை, இ-காமர்ஸ், ரியல் எஸ்டேட், சுகாதாரம், கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 22க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி பிராண்டுகள் ஜீ நிறுவனத்துடன் கை கோர்த்துள்ளன.
நாக்-அவுட் சுற்றுகளின் போது உச்சகட்ட பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க விளம்பரதாரர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, 10 வினாடி பிரீமியம் விளம்பரக் கட்டணம் ரூ.20 லட்சம் முதல் ரூ.25 லட்சம் வரை உயர்ந்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இது குறித்து ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் விளம்பர வருவாய் பிரிவு முதன்மை செயல்பாட்டு அதிகாரி (COO) சந்தீப் மெஹ்ரோத்ரா, "விளம்பரதாரர்களின் இந்த அபார ஆதரவு எங்களது எதிர்பார்ப்பையும் தாண்டியுள்ளது. விளையாட்டு நேரலை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களின் துல்லியமான சந்தைப்படுத்தல் (Digital Engagement) ஆகியவை முன்னணி பிராண்டுகளுக்கு மாபெரும் வர்த்தக நன்மைகளை வழங்குகிறது" என்றார்.
தொலைக்காட்சி, Zee 5 செயலி மற்றும் தளம், சமூக வலைதளங்கள் மூலம் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைச் சென்றடைய செய்துள்ளது Z நிறுவனம். பிபா உலகக் கோப்பை தவிர, பன்டெஸ்லிகா (Bundesliga) மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடர்கள் மூலம் தனது 'Z' நிறுவனம் விளையாட்டு உலகில் தனது கால் தடத்தை அழுத்தமாக ஊன்றியுள்ளது.