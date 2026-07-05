/FIFA WC : மெஸ்ஸியை மிஞ்சும் எம்பாப்பே... கோல்டன் பூட் ரேஸில் அடிதடி

FIFA World Cup 2026, Golden Boot Race : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின், நாக் அவுட் சுற்று போட்டிகள் உச்சக்கட்டத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி நேற்று (ஜூலை 4) தொடங்கியது.
ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் மொராக்கோ, பிரான்ஸ் அணிகள் வென்று காலிறுதிக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. இன்னும் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் ஆறு போட்டிகள் மீதம் உள்ளன. ஜூலை 8ஆம் தேதிவரை ரவுண்ட் ஆப் 16 தொடர் நடைபெறுகிறது.
வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி காலிறுதிச் சுற்று போட்டிகள் தொடங்குகிறது. அன்று முதல் போட்டியில் மொராக்கோ - பிரான்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. ஜூலை 15, 16 தேதிகளில் அரையிறுதிப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. ஜூலை 18ஆம் தேதி மூன்றாவது இடத்திற்கு போட்டியும்; ஜூலை 20ஆம் தேதி இறுதிப்போட்டியும் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்தச் சூழலில், நடப்பு பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல்களை அடித்தவர்கள் பட்டியலில் அர்ஜென்டினா வீரர் மெஸ்ஸியுடன், பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பேவும் முதலிடத்தை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.
மெஸ்ஸி, எம்பாப்பே தலா 7 கோல்களை அடித்துள்ளனர். அடுத்து நார்வே அணியின் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹோலேண்ட் மற்றும் இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி கேன் ஆகியோர் தலா 5 கோல்களை அடித்துள்ளனர். இவர்கள் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளனர்.
ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் இன்னும் அர்ஜென்டினா, நார்வே, இங்கிலாந்து, ஸ்பெயின், பிரேசில் அணிகள் விளையாட இருக்கின்றன என்பதால், இந்த பட்டியலில் அடுத்தடுத்த நாள்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். அதேபோல், செனகல் வீரர் இஸ்மாயிலா சார் இந்த பட்டியலில் 5வது இடத்தில் இருக்கிறார், ஆனால் செனகல் அணி ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றோடு வெளியேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னணி வீரர்கான போர்ச்சுகலின் ரொனால்டோ 2 கோல்களை மட்டுமே அடித்துள்ளார். நெய்மர் இன்னும் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடையவில்லை, இன்னும் கோல் கணக்கை தொடங்கவில்லை. இன்னும் 14 போட்டிகள் இருக்கிறது என்பதால் கோல் மழை பொழியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|ரேங்க்
|வீரர்
|நாடு
|கோல் எண்ணிக்கை
|1
|கிலியன் எம்பாப்பே
|பிரான்ஸ்
|7
|1
|லியோனல் மெஸ்ஸி
|அர்ஜென்டினா
|7
|3
|எர்லிங் ஹோலண்ட்
|நார்வே
|5
|3
|ஹாரி கேன்
|இங்கிலாந்து
|5
|5
|இஸ்மாயிலா சார்
|செனகல்
|4
|5
|மைக்கேல் ஓயர்சபல்
|ஸ்பெயின்
|4
|5
|உஸ்மான் டெம்பேலே
|பிரான்ஸ்
|4
|5
|வினிசியஸ் ஜூனியர்
|பிரேசில்
|4