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FIFA WC : மெஸ்ஸியை மிஞ்சும் எம்பாப்பே... கோல்டன் பூட் ரேஸில் அடிதடி

Golden Boot Race : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அதிக கோல் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் அர்ஜென்டினா ஸ்டார் வீரர் மெஸ்ஸி உடன், பிரான்ஸ் வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே முதலிடத்தை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 05, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:39 AM IST
FIFA WC : மெஸ்ஸியை மிஞ்சும் எம்பாப்பே... கோல்டன் பூட் ரேஸில் அடிதடி
Image Credit: Image Credit : Mbappe, Messi | Image Source : X/@@khelszzSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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