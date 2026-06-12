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FIFA உலகக் கோப்பை கால்பந்து : அனல் பறந்த மெக்சிகோ - தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி!

FIFA 2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்து முதல் போட்டியில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தியது. மூன்று ரெட் கார்டுகள் என அனல் பறந்த இப்போட்டியின் சுவாரஸ்ய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:43 AM IST
FIFA உலகக் கோப்பை கால்பந்து : அனல் பறந்த மெக்சிகோ - தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி!
Image Credit: fifa world cup 2026 - mexico vs south africa Match Result

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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