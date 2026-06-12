/FIFA உலகக் கோப்பை கால்பந்து : அனல் பறந்த மெக்சிகோ - தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி!

FIFA World Cup : 2026 பிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா, யாரும் எதிர்பாராத அதிரடி மற்றும் பரபரப்புடன் மெக்சிகோவில் தொடங்கியுள்ளது. உலகளவில் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தைக் கொண்டிருக்கும் இந்த பிஃபா கால்பந்து திருவிழா, ரசிகர்களை ஒருபோதும் ஏமாற்றாது என்பதை நிரூபிக்கும் வகையிலேயே, மெக்சிகோ மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான தொடக்க ஆட்டம் அமைந்தது. உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக ஒரு தொடக்க ஆட்டத்திலேயே 3 ரெட் கார்டுகள் காண்பிக்கப்பட்டு பரபரப்பாக இருந்தது. முடிவில் இந்த ஆட்டத்தில், மெக்சிகோ அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் மெக்சிகோ அணிதான் வெற்றி பெறும் என்ற முனைப்புடன் களம் இறங்கியது. ஆட்டம் தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் செய்த ஒரு சிறிய தவற்றை மெக்சிகோ சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டது. ஆட்டத்தின் ஒன்பதாவது நிமிடத்திலேயே மெக்சிகோவின் ஜூலியன் குய்னோன்ஸ் மின்னல் வேகத்தில் ஒரு கோல் அடித்து அசத்தினார். உலகக் கோப்பை தொடக்க ஆட்டங்களின் வரலாற்றில் மிக அதிவேகமாக அடிக்கப்பட்ட 3வது கோல் இதுவாகும்.
முதல் பாதியில் மெக்சிகோ ஆதிக்கம் செலுத்திய போதிலும், பினிஷிங் சரியாக அமையாததால் கூடுதல் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. ஆனால், இரண்டாம் பாதி தொடங்கிய 4 நிமிடங்களிலேயே ஆட்டம் தலைகீழாக மாறியது. மெக்சிகோ வீரர் பிரையன் குட்டிரெஸ் கோல் அடிக்க பாய்ந்து சென்றபோது, தென்னாப்பிரிக்க மிட்பீல்டர் ஸ்பெபெலோ சிதோல் அவரை முரட்டுத்தனமாக தடுத்தார். இதற்காக நடுவர் அவருக்கு நேரடி சிவப்பு அட்டை காட்ட, தென்னாப்பிரிக்கா 10 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய நெருக்கடிக்கு ஆளானது.
இதனைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட மெக்சிகோவின் சீனியர் வீரர் ரவுல் ஜிமினெஸ், தனக்கு வந்த கிராஸ் பந்தை மிகத் துல்லியமாக convert செய்து Headed Goal ஆக மாற்றி அசத்தினார். மேலும், மெக்சிகோவின் வெற்றியை 2-0 என உறுதி செய்தார். ஆனால், ஆட்டத்தின் நிஜமான டிராமா அதன் பிறகுதான் அரங்கேறியது.
ஆட்டத்தின் 84வது நிமிடத்தில் எதிரணி வீரரை அறைய முயன்றதற்காக தென்னாப்பிரிக்காவின் தெம்பா ஸ்வானே என்பவருக்கு இரண்டாவது சிவப்பு அட்டை வழங்கப்பட்டது. இதனால் தென்னாப்பிரிக்கா வெறும் 9 வீரர்களுடன் திணறியது. அடுத்த சில நிமிடங்களில், ஆட்டத்தின் கடைசி கட்டத்தில் கோல் அடிக்க வந்த எதிரணி வீரரைத் தடுத்ததற்காக மெக்சிகோ கேப்டன் சீசர் மான்டெஸ் என்பவருக்கும் நடுவர் சிவப்பு அட்டை கொடுத்தார்.
இறுதியில் மைதானத்தில் 22 வீரர்களுக்குப் பதிலாக வெறும் 19 வீரர்களுடன் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது. 3 ரெட் கார்டுகள், 2 மாஸ் கோல்கள் என இந்த 2026 உலகக் கோப்பையின் முதல் ஆட்டமே ரசிகர்களுக்கு ஒரு செம விறுவிறுப்பான '=ஹாலிவுட் படம் பார்த்த உணர்வைத் தந்துள்ளது.