/துருக்கியை வீழ்த்திய பராகுவே.. கலார்சா கோலால் முதல் வெற்றி!

பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் கடந்த 11 ஆம் தேதி தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சூழலில், இன்று (ஜூன் 20) குரூப் டி பிரிவில் இருக்கும் துருக்கி - பராகுவே அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் ஆட்டம் காலை 8.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று முடிந்தது. இப்போட்டியில், பராகுவே அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய நிலையில், அந்த அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
பராகுவே அணி ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே ஆக்கிரோஷமாக விளையாடியது. இதன் காரணமாக அந்த அணியால் போட்டியின் 2 வது நிமிடத்திலேயே கோல் அடிக்க முடிந்தது. பராகுவே அணிக்காக மத்தியாஸ் கலார்சா கோல் அடித்து அணியை முன்னிலை பெற செய்தார். இதையடுத்து துருக்கி அணியும் கோல் அடிக்க முயற்சி செய்தது. ஆனால் அவர்களால் கடைசி வரை கோல் அடித்து டிரா கூட செய்ய முடியவில்லை.
முதல் பாதியின் கடைசி நிமிடத்தில் பராகுவே அணியின் நட்சத்திர வீரர் மிகுவெல் அல்மிரோனுக்கு ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டது. இதனால் பராகுவே அணி முதல் பாதியை 10 வீரர்களுடன் முடித்தது.
பராகுவே அணி ஒரு கோல் அடித்த நிலையில், அவர்களால் இரண்டாவது கோல் அடிக்க முடியவில்லை. போட்டி மிகவும் கடுமையாக சென்ற காரணத்தினால், அவர்களும் டிபண்ட் செய்ய தொடங்கினார்கள்.இதனால் துருக்கி அணியாலும் கடைசி வரை கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் பராகுவே அணி இத்தொடரில் தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்து 3 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது.
1) ஜெர்மனி - ஐவரி கோஸ்ட் (நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கு)
2) ஈக்வடார் - குராசோ (காலை 5.30 மணிக்கு)
3) துனிசியா - ஜப்பான் (காலை 9.30 மணிக்கு)
4) ஸ்பெயின் - சவுதி அரேபியா (காலை 9.30 மணிக்கு)