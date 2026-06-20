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துருக்கியை வீழ்த்திய பராகுவே.. கலார்சா கோலால் முதல் வெற்றி!

FIFA World Cup 2026: பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று (ஜூன் 20) துருக்கி - பராகுவே அணிக்கு இடையிலான போட்டியில் பராகுவே அணி 1-0 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றியை பெற்றது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 20, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:01 PM IST
துருக்கியை வீழ்த்திய பராகுவே.. கலார்சா கோலால் முதல் வெற்றி!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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துருக்கியை வீழ்த்திய பராகுவே.. கலார்சா கோலால் முதல் வெற்றி!
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