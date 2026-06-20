/கால்பந்து உலகக் கோப்பை: வெளியேறப்போகும் அணிகள் எவை? அடுத்தச் சுற்றுக்கு போவது யார் யார்?

FIFA World Cup 2026, Points Table : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. அதிகளவில் அணிகள் பங்கேற்பது பிபா உலகக் கோப்பையில் இதுதான் முதல்முறை. அந்தளவிற்கு பெரிய தொடராக இது அமைந்துள்ளது. ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கிய இத்தொடர் ஜூலை 20ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது.
தற்போது பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. 12 பிரிவுகளில் தலா 4 அணிகள் என 48 அணிகளும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. குரூப் சுற்றில் ஒரு அணி தனது பிரிவில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும்.
இதில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள், அதாவது 24 அணிகள் தானாகவே அடுத்த ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிடும். மீதம் உள்ள 24 அணிகளில் டாப் 8 அணிகளும் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு நகரும். மீதம் உள்ள 16 அணிகள் குரூப் சுற்றோடு வெளியேறும். அடுத்தச் சுற்றில் இருந்து அனைத்து போட்டிகளும் நாக்-அவுட் போட்டிதான். ஒரு தோல்வி அடைந்தாலும் தொடரைவிட்டே வெளியேற வேண்டியதுதான்.
ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் இருந்து அடுத்து 16 அணிகள் வெளியேறும், ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் இருந்து 8 அணிகள் வெளியேறும். அடுத்து காலிறுதி, அரையிறுதி என ஜூலை 20ஆம் தேதி இறுதிப்போட்டி நியூயார்க், நியூஜெர்ஸி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
தற்போது குரூப் சுற்றில் 24 போட்டிகள் முடிந்துள்ளன. இன்னும் 48 போட்டிகள் மீதம் இருக்கின்றன. ஆனால், அதற்குள் யார் யார் அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெறுவார்கள்?, யார் யார் வெளியேறியிருக்கிறார்கள்? என்பது ஓரளவு தெரிந்துவிட்டது. அந்த வகையில், 12 பிரிவுகளின் நிலவரத்தையும் இங்கு காணலாம்.
குரூப் A: மெக்ஸிகோ அணி இரண்டு வெற்றிகளுடன் 6 புள்ளிகளை பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். தென்கொரியா 3 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தில் உள்ளது, அடுத்த போட்டியில் டிரா அல்லது வெற்றி பெற்றால் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு போகும். செக் குடியரசு மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா 1 புள்ளிகளுடன் உள்ளது. மீதம் இருக்கும் ஒரு போட்டியில் வென்றால் மட்டுமே அடுத்துச் சுற்றுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
குரூப் B: கனடா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து தலா 4 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளன. இரு அணிகளும் அடுத்த போட்டியில் டிரா செய்தாலே ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு சென்றுவிடும். போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்செகோவினா, கத்தார் ஆகிய அணிகள் 1 புள்ளியை பெற்றுள்ன. இரு அணிகளும் அடுத்த போட்டியில் வென்றால் மட்டுமே தகுதிபெற முடியும்.
குரூப் C: பிரேசில் மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் தலா 4 புள்ளிகளுடன் முறையே முதலிரண்டு இடங்களில் உள்ளன. அடுத்த போட்டியில் டிரா செய்தாலே ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு சென்றுவிடும். ஸ்காட்லாந்து அணி 3 புள்ளிகளுடன் நல்ல நிலையில் உள்ளது. அடுத்த போட்டியில் வெற்றிபெற்றால் நல்ல வாய்ப்பு இருக்கும். ஹைட்டி இன்னும் ஒரு புள்ளி கூட பெறவில்லை. இந்த வெளியேற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
குரூப் D: அமெரிக்கா இரண்டு போட்டிகளிலும் வென்று 6 புள்ளிகளை பெற்று ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பராகுவே அணிகள் தலா 3 புள்ளிகள் பெற்று கடும் போட்டியளிக்கிறது. துருக்கி அணி இன்னும் ஒரு புள்ளியை கூட பெறவில்லை. இந்த அணி வெளியேறவே வாய்ப்புள்ளது.
குரூப் E: ஜெர்மனி மற்றும் ஐவரி கோஸ்ட் அணிகள் 3 புள்ளிகலை பெற்றுள்ளது. ஈக்வடார் மற்றும் குராசோ இன்னும் ஒரு புள்ளிகளை கூட பெறவில்லை.
குரூப் F: ஸ்வீடன் 3 புள்ளிகளை பெற்றிருக்கிறது. ஜப்பான், நெதர்லாந்து அணிகள் தலா 1 புள்ளிகளை பெற்று முறையே அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. துனிஷியா புள்ளிகள் ஏதும் பெறவில்லை.
குரூப் G & H: இந்த இரண்டு குரூப்பிலும் அனைத்து அணிகளின் போட்டியும் டிரா ஆகிவிட்டது. குரூப் G பிரிவில் நியூசிலாந்து, ஈரான், பெல்ஜியம், எகிப்து அணிகள் தலா 1 புள்ளியுடன் முறையே முதல் நான்கு இடத்தில் உள்ளன. குரூப் H பிரிவில் உருகுவே, சௌதி அரேபியா, ஸ்பெயின், கார்போ வெர்தே அணிகளும் தலா 1 புள்ளியுடன் முறையே முதல் நான்கு இடத்தில் உள்ளன.
Group I: நோர்வே மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் தலா புள்ளிகளை பெற்றுள்ளன. செனகல் மற்றும் ஈராக் புள்ளிகள் ஏதும் பெறவில்லை.
Group J: அர்ஜென்டினா மற்றும் ஆஸ்திரியா அணிகள் தலா 3 புள்ளிகளை பெற்றுள்ன. ஜார்டன் மற்றும் அல்ஜிரியா அணிகள் புள்ளிகள் ஏதும் பெறவில்லை.
Group K: கொலம்பியா அணி 3 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளது. டிஆர் காங்கோ, போர்ச்சுகல் அணி தலா 1 புள்ளியை பெற்றுள்ளன. உஸ்பெகிஸ்தான் அணி புள்ளிகள் ஏதும் பெறவில்லை.
Group L: இங்கிலாந்து மற்றும் கானா தலா 3 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளன. பனாமா மற்றும் குரேஷியா புள்ளிகள் எதையும் பெறவில்லை.