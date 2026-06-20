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கால்பந்து உலகக் கோப்பை: வெளியேறப்போகும் அணிகள் எவை? அடுத்தச் சுற்றுக்கு போவது யார் யார்?

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இதுவரை 24 குரூப் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், எந்தெந்த அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்? எந்தெந்த அணிகள் குரூப் சுற்றோடு வெளியேறும்? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 20, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:01 PM IST
கால்பந்து உலகக் கோப்பை: வெளியேறப்போகும் அணிகள் எவை? அடுத்தச் சுற்றுக்கு போவது யார் யார்?
Image Credit: Image Credits : PSG Mbappe, Messi, Neymar | Image Source : X/Football Fan Page

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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