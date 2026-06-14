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கடைசி நேரத்தில் ட்விஸ்ட்! சுவிட்சர்லாந்தை அதிரவைத்த கத்தார்.. உலகக் கோப்பையில் வரலாற்று சாதனை

FIFA World Cup 2026 Qatar vs Switzerland: பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் கத்தார் - சுவிட்சர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற போட்டி டிராவில் முடிவடைந்துள்ளது. இப்போட்டியில் கத்தார் அணி ஓர் வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 14, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:36 AM IST
கடைசி நேரத்தில் ட்விஸ்ட்! சுவிட்சர்லாந்தை அதிரவைத்த கத்தார்.. உலகக் கோப்பையில் வரலாற்று சாதனை
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R Balaji

R Balaji

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கடைசி நேரத்தில் ட்விஸ்ட்! சுவிட்சர்லாந்தை அதிரவைத்த கத்தார்.. உலக கோப்பையில் சாதனை
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