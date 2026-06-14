/கடைசி நேரத்தில் ட்விஸ்ட்! சுவிட்சர்லாந்தை அதிரவைத்த கத்தார்.. உலகக் கோப்பையில் வரலாற்று சாதனை

FIFA உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று கத்தார் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் மோதின. மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்ற இப்போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. இதன் மூலம் இரு அணிகளும் தலா 1 புள்ளிகளை பெற்றது.
நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு அமெரிக்காவின் லெவிஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில், ஆட்டத்தின் 13 வது நிமிடத்தில் சுவிட்சர்லாந்தின் பிரீல் எம்போலோவை கதார் கோல்கீப்பர் முகமது அபுநாடா ஃபவுல் செய்தார். இதனால் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி எம்போலோ 17 வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து அசத்தினார். இதனால் சுவிட்சர்லாந்து அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.,
ஆனால், கத்தார் கோல் கீப்பரின் சிறப்பான தடுப்பாட்டத்தால், சுவிட்சர்லாந்தால் கூடுதல் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. அதேசமயம் கத்தாரும் கடைசி வரை கோல் அடிக்கவில்லை. இதன் காரணமாக வெற்றி சுவிட்சர்லாந்து பக்கம் இருந்தது. ஆனால் கூடுதல் நேரத்தில் அதாவது சரியாக 94 வது நிமிடத்தில் கத்தார் வீரர் பெளலம் கெளகி கொடுத்த அழுத்தத்தால், சுவிஸ் டிபெண்டர் மிரோ முஹெய்ம் பந்தை தவறுதலாக தனது சொந்த கோல் போஸ்ட்டிற்குள் அடித்தார். இதன் மூலம் ஆட்டம் 1-1 என்ற கணக்கில் போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
கடைசி நேரத்தில் நடந்த ட்டுவிஸ்ட்டால், கத்தார் தோல்வி வரிசையில் இருந்து மீண்டுள்ளது. அதாவது கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு தனது சொந்த நாட்டில் நடந்த உலகக் கோப்பையில் கத்தார் அணி அனைத்து லீக் ஆட்டத்தில் தோல்வி அடைந்து வெளியேறி இருந்தது. ஆனால் இம்முறை தோல்வியில் இருந்து தப்பித்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் தனது முதல் புள்ளியை பதிவு செய்துள்ளது. கத்தார் அணிக்கு ஒரு புள்ளி கிடைத்திருப்பது அந்த அணி ரசிகர்களை ஆச்சரியத்திலும் மகிழ்ச்சியிலும் ஆழ்த்தி உள்ளது.
கத்தார் - சுவிட்சர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி நடந்து முடிந்த பின்னர் காலை 03.30 மணிக்கு பிரேசில் மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் மோதிக்கொண்டன. இப்போட்டியும் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளது. இதையடுத்து ஹைட்டி - ஸ்காட்லாந்து அணிகளுக்கு இடையே காலை 6.30 மணிக்கு நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் ஸ்காட்லாந்து அணி ஹைட்டி அணியை 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது.
இன்று இரவு 10.30 மணிக்கு ஜெர்மனி - குராசோ அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி நடைபெறுகிறது. இந்த விறுவிறுப்பான ஆட்டம் டெக்சாஸ்ஸில் அமைந்திருக்கும் ஹூஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.