/மெஸ்ஸி-ரொனால்டோ பஞ்சாயத்து டூ வினிசியஸ் கோல் சர்ச்சை: FIFA 2026-ல் நடப்பது என்ன?

உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழா என்றாலே அங்கு ஆட்டத்திற்கு இணையாக சர்ச்சைகளுக்கும் பஞ்சமிருக்காது. தற்போதைய 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரிலும் ரசிகர்களை சூடேற்றும் பல சம்பவங்கள் அடுத்தடுத்து அரங்கேறி வருகின்றன. சோசியல் மீடியாவை உலுக்கி வரும், இந்த சம்பவம் குறித்து பார்ப்போம்.
கால்பந்து உலகின் இரு பெரும் துருவங்களான மெஸ்ஸி மற்றும் ரொனால்டோ இடையேயான போட்டி இன்னும் ஓய்ந்தபாடில்லை. உலகக்கோப்பை மேட்ச் முடிந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வெளியேறிக்கொண்டிருந்த போது, வழக்கம் போல ரசிகர் ஒருவர் லியோனல் மெஸ்ஸியைப் பற்றி சீண்டிக் கேள்வி எழுப்பினார். ஆனால் ரொனால்டோ அதை முற்றிலும் கண்டுகொள்ளாமல், 'கூல்' ஆகக் கடந்து சென்ற வீடியோ இணையத்தில் செம வைரலாகி வருகிறது.
வரலாற்று சாதனை: உஸ்பெகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் போர்ச்சுகல் 5-0 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதில் இரண்டு கோல்களை விளாசிய ரொனால்டோ, 6 வெவ்வேறு உலகக்கோப்பை தொடர்களில் கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற அசாத்தியமான வரலாற்றுப் புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
கடைசி உலகக்கோப்பை?: ரொனால்டோவுக்கு இதுவே கடைசி உலகக்கோப்பைத் தொடர் என்று கூறப்படும் நிலையில், கோப்பையை வெல்லப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது. ஒருபுறம் அர்ஜென்டினாவுக்காக மெஸ்ஸியும், மறுபுறம் போர்ச்சுகலுக்காக ரொனால்டோவும் தங்களது உச்சகட்ட ஃபார்மில் மாஸ் காட்டி வருகின்றனர்.
மறுபுறம் பிரேசில் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான போட்டியின் போது நடுவரின் ஒரு முடிவு ஒட்டுமொத்த கால்பந்து உலகையும் அதிர வைத்திருக்கிறது.
மின்னல் வேக கோல்: ஆட்டம் 0-0 என்ற கணக்கில் சமனில் நகர்ந்து கொண்டிருந்த இக்கட்டான தருணத்தில், பிரேசில் நட்சத்திர வீரர் வினிசியஸ் ஜூனியர் மின்னல் வேகத்தில் பந்தைக் கடத்திச் சென்று ஒரு அசாத்தியமான கோல் அடித்தார். மைதானமே ரசிகர்களின் ஆரவாரத்தால் அதிர்ந்தது.
வழக்கம்போல குறுக்கிட்ட VAR: ஆனால், நடுவர் திடீரென VAR (Video Assistant Referee) தொழில்நுட்பத்தைச் சோதிக்க முடிவெடுத்தார். வீடியோவை ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்தபோது, வினிசியஸ் பந்தைப் பெற முயலும்போது சுவிஸ் டிஃபெண்டரை லேசாகக் கையால் தள்ளுவது போல் தெரிந்தது. இதை அடிப்படையாக வைத்து, நடுவர் 'Attackers Foul' என அறிவித்து அந்த மாஸ் கோலை ரத்து செய்தார்.
நடுவரின் இந்த முடிவு பிரேசில் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி, உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து பிரியர்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இயல்பை சிதைக்கும் VAR: கால்பந்து என்பது உடல் பலம் சார்ந்த ஒரு விளையாட்டு (Contact Sport). மைதானத்தில் அட்டாக்கர்களும் டிஃபெண்டர்களும் ஒருவரையொருவர் லேசாகத் தொட்டுக் கொள்வதும், உரசிக் கொள்வதும் முற்றிலும் சகஜம். வினிசியஸ் செய்ததில் எந்த ஒரு வன்முறையோ, பெரிய தள்ளுதலோ இல்லை. 'இதைப்போய் ஃபவுல் என்று சொன்னால் அப்புறம் எப்படித்தான் கோல் அடிக்க முடியும்?' என்று பிரேசில் பயிற்சியாளர் தனது பேட்டியில் காட்டமாகப் பேசியுள்ளார்.
விளையாட்டின் ஆன்மா முக்கியம்: பல முன்னாள் கால்பந்து ஜாம்பவான்களும் இந்த முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். விதிகளை மட்டும் துல்லியமாகப் பார்க்கிறேன் என்ற பெயரில், 'விளையாட்டின் ஆன்மாவை' (Spirit of the Game) இந்த தொழில்நுட்பம் சிதைக்கிறதோ என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஒரு உலகக்கோப்பை கோல் என்பது வீரர்களின் ஒட்டுமொத்த உழைப்பு. அதை இவ்வளவு நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து ரத்து செய்வது நியாயமா என்பதே ரசிகர்களின் ஆதங்கம்.
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