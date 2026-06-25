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மெஸ்ஸி-ரொனால்டோ பஞ்சாயத்து டூ வினிசியஸ் கோல் சர்ச்சை: FIFA 2026-ல் நடப்பது என்ன?

2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் 6 தொடர்களில் கோல் அடித்த முதல் வீரராக ரொனால்டோ புதிய சாதனை படைத்துள்ள வேளையில், மெஸ்ஸி உடனான ரசிகர்களின் ஒப்பீட்டுப் பஞ்சாயத்து தொடர்ந்து வருகிறது. மறுபுறம், பிரேசில்  vs சுவிட்சர்லாந்து போட்டியில் வினிசியஸ் ஜூனியர் அடித்த அசாத்தியமான கோலை VAR தொழில்நுட்பம் மூலம் நடுவர் ரத்து செய்தது, கால்பந்தின் சுவாரஸ்யத்தை தொழில்நுட்பம் சிதைக்கிறதா என்ற பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 25, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:06 PM IST
மெஸ்ஸி-ரொனால்டோ பஞ்சாயத்து டூ வினிசியஸ் கோல் சர்ச்சை: FIFA 2026-ல் நடப்பது என்ன?
Image Credit: File (X) | Messi vs Ronaldo RecordSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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