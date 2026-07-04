/FIFA WC : ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றின் அட்டவணை இதோ... பார்க்க வேண்டிய 5 முக்கிய போட்டிகள்

FIFA World Cup 2026, Round Of 16 Schedule : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் தற்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. குரூப் சுற்று போட்டிகள் ஜூன் 28ஆம் தேதி அன்று நிறைவடைந்தது. தொடக்கத்தில் மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்றன. முதல்முறையாக பிபா உலகக் கோப்பையில் அதிக அணிகள் விளையாடின.
குரூப் சுற்றில் 12 பிரிவுகளாக, ஒரு பிரிவில் தலா நான்கு அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டன. ஒரு அணி தனது பிரிவில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதின. அதில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் டாப் 2 இடங்களை பிடித்த, 24 அணிகள் நேரடியாக ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றன. மீதம் இருந்த 24 அணிகளில் டாப் 8 அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றன.
32 அணிகள் மோதிய ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றும் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது, இது நாக்அவுட் சுற்றாகும். அடுத்த நாக்அவுட் சுற்றாக ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று இன்று (ஜூலை 3) தொடங்குகிறது. கடந்த சுற்றுடன் 16 அணிகள் வெளியேறிவிட்ட நிலையில், அடுத்தச் சுற்றுக்கு 16 அணிகள் தகுதிபெற்றுள்ளன. போட்டியை நடத்தும் கனடா, அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றன.
Bring on the Round#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/nceP5N3pbF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
கடந்த சுற்றில் 8 ஆப்பிரிக்க நாடுகள் தகுதிபெற்றிருந்த நிலையில், தற்போது மொராக்கோ மற்றும் எகிப்து அணிகள் மட்டுமே அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன.
பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின், நார்வே, இங்கிலாந்து, சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய அணிகளும்; அர்ஜென்டினா, கொலம்பியா, பிரேசில், பராகுவே உள்ளிட்ட தென் அமெரிக்க அணிகளும் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன.
|அணிகள்
|தேதி
|நேரம்
|கனடா - மொராக்கோ
|ஜூலை 4
|இரவு 10.30
|பராகுவே - பிரான்ஸ்
|ஜூலை 5
|நள்ளிரவு 2.30
|பிரேசில் - நார்வே
|ஜூலை 6
|நள்ளிரவு 1.30
|மெக்ஸிகோ - இங்கிலாந்து
|ஜூலை 6
|அதிகாலை 5.30
|போர்ச்சுகல் - ஸ்பெயின்
|ஜூலை 7
|நள்ளிரவு 12.30
|அமெரிக்கா - பெல்ஜியம்
|ஜூலை 7
|அதிகாலை 5.30
|அர்ஜென்டினா - எகிப்து
|ஜூலை 7
|இரவு 9.30
|ஸ்விட்சர்லாந்து - கொலம்பியா
|ஜூலை 8
|நள்ளிரவு 1.30
இதில் பராகுவே - பிரான்ஸ், பிரேசில் - நார்வே, மெக்ஸிகோ - இங்கிலாந்து, போர்ச்சுகல் - ஸ்பெயின், அர்ஜென்டினா - எகிப்து உள்ளிட்ட ஐந்து போட்டிகள் மிக முக்கிய போட்டிகளாக பார்க்கப்படுகிறது.
இதில் பல முக்கிய அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றோடு வெளியேறும். 8 அணிகள் காலிறுதிக்கு முன்னேறும். ஜூலை 10, 11, 12 ஆகிய தேதிகளில் . ஜூலை 15, 16 தேதிகளில் அரையிறுதி போட்டியும், ஜூலை 18ஆம் தேதி 3ஆவது இடத்திற்கான போட்டியும், ஜூலை 20ஆம் தேதி இறுதிப்போட்டியும் நடைபெற இருக்கிறது.