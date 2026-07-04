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FIFA WC : ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றின் அட்டவணை இதோ... பார்க்க வேண்டிய 5 முக்கிய போட்டிகள்

FIFA World Cup 2026: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றின் அட்டவணை, போட்டியின் நேரம் உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 04, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:18 PM IST
FIFA WC : ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றின் அட்டவணை இதோ... பார்க்க வேண்டிய 5 முக்கிய போட்டிகள்
Image Credit: Image Credit : FIFA World Cup 2026 | Image Source : Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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