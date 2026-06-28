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FIFA WC: ரவுண்ட் ஆப் 32 அட்டவணை; கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய 3 போட்டிகள்

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்துவிட்டன. ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றின் முழுமையான அட்டவணையை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 28, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:06 PM IST
FIFA WC: ரவுண்ட் ஆப் 32 அட்டவணை; கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய 3 போட்டிகள்
Image Credit: Image Credit : FIFA World Cup 2026, Round of 32 Fixtures | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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