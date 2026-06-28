/FIFA WC: ரவுண்ட் ஆப் 32 அட்டவணை; கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய 3 போட்டிகள்

FIFA World Cup 2026, Round of 32 Fixtures : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த ஜூன் 12ஆம் தேதி (இந்திய நேரப்படி) தொடங்கிய நிலையில், இன்றுடன் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அடுத்து, ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு 32 அணிகள் தகுதிபெற்றுள்ளன, 16 அணிகள் குரூப் சுற்றோடு வெளியேறி உள்ளன. இந்திய நேரப்படி நாளை ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று தொடங்க இருக்கிறது. வரும் ஜூலை 4ஆம் தேதிவரை இந்த சுற்று நடைபெறும். இச்சுற்றில் நடக்கும் 16 போட்டிகளில் வெற்றிபெறும் அணிகளே, அடுத்த ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.
செக் குடியரசு, கத்தார், ஹைட்டி, துருக்கி, குராசோ, துனிசியா, உருகுவே, சௌதி அரேபியா, ஈரான், ஜார்டன், பனாமா, நியூசிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, உஸ்பெகிஸ்தான், தென்கொரியா, ஈரான் உள்ளிட்ட அணிகளின் உலகக் கோப்பை பயணம் இன்றோடு நிறைவடைந்தது. அந்த வகையில், 32 அணிகள் மோதும் முதல் நாக்-அவுட் சுற்றின் அட்டவணையை இங்கு காணலாம்.
|போட்டி
|தேதி
|நேரம் (IST)
|தென்னாப்பிரிக்கா vs கனடா
|ஜூன் 29
|நள்ளிரவு 12.30
|பிரேசில் vs ஜப்பான்
|ஜூன் 29
|இரவு 10.30
|ஜெர்மனி vs பராகுவே
|ஜூன் 30
|நள்ளிரவு 2.30
|நெதர்லாந்து vs மொராக்கோ
|ஜூன் 30
|அதிகாலை 6.30
|ஐவரி கோஸ்ட் vs நார்வே
|ஜூன் 30
|இரவு 10.30
|பிரான்ஸ் vs ஸ்வீடன்
|ஜூலை 1
|நள்ளிரவு 2.30
|மெக்ஸிகோ vs ஈக்வடார்
|ஜூலை 1
|அதிகாலை 6.30
|இங்கிலாந்து vs டிஆர் காங்கோ
|ஜூலை 1
|இரவு 9.30
|பெல்ஜியம் vs செனகல்
|ஜூலை 2
|நள்ளிரவு 1.30
|அமெரிக்கா vs போஸ்னியா & ஹெர்சகோவினா
|ஜூலை 2
|அதிகாலை 5.30
|ஸ்பெயின் vs ஆஸ்திரியா
|ஜூலை 3
|அதிகாலை 12.30
|போர்ச்சுகல் vs குரேஷியா
|ஜூலை 3
|அதிகாலை 4.30
|ஸ்விட்சர்லாந்து vs அல்ஜிரியா
|ஜூலை 3
|காலை 8.30
|ஆஸ்திரேலியா vs எகிப்து
|ஜூலை 3
|இரவு 11.30
|அர்ஜென்டினா vs காபோ வெர்தே
|ஜூலை 4
|அதிகாலை 3.30
|கொலம்பியா vs கானா
|ஜூலை 4
|காலை 7
ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றை பொருத்தவரை தொடரை நடத்தும் அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ, கனடா அணிகள் தகுதிபெற்றுள்ளன. பிபா தரவரிசையில் டாப் 20 அணிகளில், உலகக் கோப்பைக்கு தகுதிபெற்ற அணிகளில் உருகுவே அணி மட்டுமே ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெறவில்லை.
The Round of 32 is#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
அதை தவிர மற்ற டாப் அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. பெரியளவில் முன்னணி அணிகள் ஏதும் அதிர்ச்சி கொடுக்கவில்லை. அதேநேரத்தில், கானா, அல்ஜிரியா, போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா, ஈக்வடார், டிஆர் காங்கோ, காபோ வெர்தே உள்ளிட்ட கத்துக்குட்டி அணிகளும் இந்த சுற்றுக்கு வந்திருக்கின்றன.
ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் நெதர்லாந்து vs மொராக்கோ, போர்ச்சுகல் vs குரேஷியா, அர்ஜென்டினா vs காபோ வெர்தே போட்டிகள் மீதே அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. நெதர்லாந்து - மொராக்கோ அணிகளில் யார் தோற்றாலும் அது பெரும் அதிர்ச்சிதான். போர்ச்சுகல் தொடர்ந்து சொதப்பி வரும் நிலையில், ஓரளவு பலமான குரேஷியாவை வீழ்த்துமா என்பதும் சந்தேகம்தான்.
மறுபுறம் அர்ஜென்டினா - காபோ வெர்தே போட்டியில் அர்ஜென்டினாவே வெற்றிபெறும் என அனைவரும் கணித்தாலும், இந்த போட்டி விறுவிறுப்பாக இருக்கும். காரணம், மூன்று போட்டிகளில் 6 கோல் அடித்து கோல்டன் பூட் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள மெஸ்ஸியும், தூணாக நின்று கோல்களை தடுக்கும் காபோ வெர்தே கோல் கீப்பர் வோஷின்காவுக்குமான மோதலுக்கு உலகமே காத்திருக்கிறது.