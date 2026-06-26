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FIFA உலகக் கோப்பை 2026: 'Zee' தளங்களில் புதிய விளம்பரதாரர்கள் குவிப்பு!

ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் (Zee) நிறுவனம் ஒளிபரப்பி வரும் FIFA உலகக் கோப்பை 2026 தொடர், குரூப் சுற்றுகளின் முடிவில் 300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களைச் சென்றடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, நாக்-அவுட் சுற்றுகள் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக லெனோவா, சியட், ஜாகுவார் லேண்ட் ரோவர், அடிடாஸ் போன்ற மாபெரும் சர்வதேச பிராண்டுகள் ஜீ5 (Zee5) மற்றும் யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் (Unite8 Sports) தளங்களில் விளம்பரம் செய்ய புதிய ஒப்பந்தங்களில் இணைந்துள்ளன.

Written ByZEE TAMIL NEWSEdited By:Shiva Murugesan
Published: Jun 26, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:22 PM IST
FIFA உலகக் கோப்பை 2026: 'Zee' தளங்களில் புதிய விளம்பரதாரர்கள் குவிப்பு!
Image Credit: AI Generated | FIFA World Cup 2026: Massive Ad Growth for ZeeSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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