/FIFA உலகக் கோப்பை 2026: 'Zee' தளங்களில் புதிய விளம்பரதாரர்கள் குவிப்பு!

FIFA உலகக் கோப்பை 2026™ நாக்-அவுட் சுற்றை (Round of 32) எட்டியுள்ள நிலையில், ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் விளம்பர வருவாய் அசுர வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. லெனோவா (Lenovo), சியட் (Ceat), ஜாகுவார் லேண்ட் ரோவர் (Jaguar Land Rover), அடிடாஸ் (Adidas), சைடஸ் (Zydus) மற்றும் ஜேபிஎல் (JBL) ஆகிய முன்னணி நிறுவனங்கள் தற்போது ஜீ (Zee) நிறுவனத்துடன் புதிய விளம்பர ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளன.
ஏற்கனவே மஹிந்திரா (Co-Presenting Sponsor), டியாஜியோ (Co-Powered by Sponsor), ஆப்பிள் மற்றும் பெர்னோட் ரிகார்ட் போன்ற சர்வதேச பிராண்டுகள் இணைந்துள்ள நிலையில், தற்போது மேலும் பல நிறுவனங்கள் இணைந்திருப்பது ஜீ மீதான விளம்பரதாரர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை காட்டுகிறது.
குரூப் ஸ்டேஜ் போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இதுவரை லீனியர் (தொலைக்காட்சி) மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்கள் வாயிலாக 300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தனித்துவமான பார்வையாளர்களை (Unique Reach) ஜீ எட்டியுள்ளது.
ஜீ5 (Zee5): ஒரே நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் தடையின்றி நேரலை போட்டிகளை கண்டு ரசித்து வருகின்றனர். மல்டி-லாங்குவேஜ் கமெண்டரி மற்றும் ஹைலைட்ஸ் இதற்கு முக்கிய காரணம்.
யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ் 2 (Unite8 Sports 2): உலகக் கோப்பை ஒளிபரப்பு மற்றும் சிறப்பான நிபுணர் குழுவின் அலசல்கள் காரணமாக, இந்தியாவின் நம்பர் 1 ஆங்கில விளையாட்டு சேனலாக இது உருவெடுத்துள்ளது.
ஜூன் 28 முதல் ஜூலை 3 வரை நடைபெறவுள்ள ரவுண்ட் ஆஃப் 32, அதனைத் தொடர்ந்து ஜூலை 4 முதல் தொடங்கவுள்ள ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போட்டிகளுக்கான விளம்பர இடங்களுக்கு தற்போதே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.
"உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் எப்போதுமே ரசிகர்களை கட்டிப்போடும் சக்தி கொண்டது. கடந்த சில வாரங்களில் பிராண்டுகளிடம் இருந்து கிடைத்துள்ள வரவேற்பு எங்களின் நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது. ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் பட்ஜெட் மற்றும் வணிக நோக்கத்திற்கு ஏற்ப பிரத்யேக விளம்பர தீர்வுகளை வழங்கி வருகிறோம். நாக்-அவுட் சுற்றுகள் தொடங்கவுள்ளதால் இன்னும் பல பிராண்டுகள் எங்களுடன் இணைய ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன."
தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் (Zee5) என இரண்டு தளங்களிலும் ஒருங்கிணைந்த விளம்பர உத்திகளை வழங்குவதால், நிறுவனங்கள் தங்கள் முதலீட்டிற்கான முழு பலனையும் பெற்று வருவதாக ஜீ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.