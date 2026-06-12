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FIFA World Cup: 1-0 பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து கம்பேக்! கடைசி நேரத்தில் செக் குடியரசை சாய்த்த தென் கொரியா

2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் தென் கொரியா அணி 2-1 என்ற கணக்கில் செக் குடியரசு அணியை வீழ்த்தி தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 12, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:12 PM IST
FIFA World Cup: 1-0 பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து கம்பேக்! கடைசி நேரத்தில் செக் குடியரசை சாய்த்த தென் கொரியா
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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