/FIFA World Cup: 1-0 பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து கம்பேக்! கடைசி நேரத்தில் செக் குடியரசை சாய்த்த தென் கொரியா

2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடர் மிகவும் கோலாகலமாக நேற்று (ஜூன் 11) தொடங்கியது. முதல் நாளில் இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற்ற நிலையில், மெக்சிகோ மற்றும் தென் கொரியா அணியும் வெற்றிக் கணக்கை தொடங்கி உள்ளது.
முதல் போட்டியில் மெக்சிகோ மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே மெக்சிகோ அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அந்த அணி இரண்டு கோல்களை அடித்து வெற்றியை பெற்றது. மறுபக்கம் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி ஒரு கோல் கூட அடிக்கவில்லை. இதன் மூலம் மெக்சிகோ அணி இந்தாண்டு உலகக் கோப்பையை வெற்றியுடன் தொடங்கி உள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை 6.30 மணிக்கு 2வது லீக் போட்டி நடைபெற்றது. அதில் தென் கொரியா - செக் குடியரசை அணிகள் மோதின. ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் இரண்டு அணிகளுமே கோல் அடிக்கவில்லை. இதனால் இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தின் மீது ரசிகர்களுக்கு ஆர்வம் அதிகரித்தது. இந்த நிலையில்தான் செக் குடியரசு தனது முதல் கோலை அடித்து கணக்கை தொடங்கியது. லாடிஸ்லாவ் க்ரெஜ்ஸி 59 வது நிமிடத்தில் அந்த கோலை அடித்தார்.
இதனால் ஆட்டம் 1-0 என்ற நிலையில் சூடுபிடித்தது. இந்த சூழலில் ஆட்டத்தின் 67 வது நிமிடத்தில் தென் கொரியாவுக்கு ஹ்வாங் இன்போம் முதல் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தார். இதன் மூலம் தென் கொரியா வீரர்களுக்கு நம்பிக்கை பிறக்க, அட்டம் கூடுதல் விறுவிறுப்புடன் நடைபெற்றது. இதையடுத்து தென் கொரியா வீரர் ஓ ஹியான் கியூ ஆட்டத்தின் 80 வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து கணக்கை 2 ஆக உயர்த்தினார்.
இதையடுத்து தென் கொரியா அணி செக் குடியரசு அணியை கோல் அடிக்கவிடாமல் பார்த்துக்கொண்டது. கடைசி வரை போராடிய செக் குடியர்சு நாடும் ஆட்டத்தை சமன் செய்ய முடியாமல் தடுமாறியது. இதன் மூலம் 2-1 என்ற கணக்கில் தென் கொரியா அணி செக் குடியரசு அணியை வீழ்த்தி தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
FIFA உலகக் கோப்பை தொடரின் இரண்டு ஆட்டங்கள் இன்று முடிவடைந்த நிலையில், நாளையும் இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. நள்ளிரவு 12.30 தொடங்கி நடக்கும் போட்டியில் கனடா மற்றும் போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா அணியும் மோதுகின்றன.
இதையடுத்து நாளை காலை 6.30 மணிக்கு தொடங்கி நடக்கும் போட்டியில் யுஎஸ்ஏ அணியும் பராகுவே அணியும் மோதுகின்றன.
ஓடிடி: ZEE5
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