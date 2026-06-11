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பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: மொபைல் மற்றும் டிவியில் தடையின்றி நேரலை பார்க்க 8 செட்டிங்ஸ்

FIFA World Cup 2026 Live Stream Tips: 48 அணிகள் பங்கேற்கும் பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகள் இன்று தொடங்குகின்றன. இந்தியாவில் ZEE5 மற்றும் FIFA+ தளங்களில் இவை நேரலை செய்யப்படுகின்றன. நள்ளிரவு நேரலையின் போது ஏற்படும் நெட்வொர்க் மற்றும் பேட்டரி சிக்கல்களைத் தவிர்க்க வீடியோ தரத்தை 720p ஆகக் குறைத்தல், டேட்டா சேவரை ஆன் செய்தல், காஸ்டிங் முறையைப் பயன்படுத்துதல் போன்ற 8 டிப்ஸ்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 11, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:55 PM IST
பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: மொபைல் மற்றும் டிவியில் தடையின்றி நேரலை பார்க்க 8 செட்டிங்ஸ்
Image Credit: AI Generated

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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