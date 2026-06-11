/பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: மொபைல் மற்றும் டிவியில் தடையின்றி நேரலை பார்க்க 8 செட்டிங்ஸ்

FIFA World Cup 2026 Live Stream India: பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (FIFA World Cup 2026) இன்று அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்குகிறது. கால்பந்து வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய தொடராகக் கருதப்படும் இந்த உலகக் கோப்பை, 48 அணிகளுடன் 104 போட்டிகளைக் கொண்டு அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளது.
இந்திய நேரப்படி போட்டிகள் நள்ளிரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் ஒளிபரப்பாவதால், இந்திய ரசிகர்கள் அடுத்த 39 நாட்களுக்குத் தூக்கமில்லா கால்பந்து திருவிழாவைக் கொண்டாடத் தயாராகிவிட்டனர். இன்றைய தொடக்க ஆட்டத்தில் மெக்சிகோ மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மெக்சிகோ சிட்டியில் உள்ள புகழ்பெற்ற எஸ்டாடியோ அஸ்டெகா மைதானத்தில் மோதுகின்றன. இந்திய நேரப்படி இந்த போட்டி ஜூன் 12 அதிகாலை 12:30 மணிக்குத் தொடங்குகிறது.
பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 போட்டி நேரடி ஒளிபரப்பின் போது பஃபரிங் (Buffering) அல்லது நெட்வொர்க் சிக்கல்கள் ஏதுமின்றி, உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் மற்றும் டிவியில் தடையற்ற எச்டி (HD) தரத்தில் போட்டிகளைக் காண நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 8 முக்கியமான விஷயங்கள் இதோ.
இந்தியாவில் இந்த உலகக் கோப்பையை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யும் பிரத்யேக உரிமையை ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் (Zee Entertainment) பெற்றுள்ளது. அனைத்து 104 போட்டிகளும் ZEE5 ஓடிடி தளத்தில் நேரலையாக ஸ்ட்ரீம் செய்யப்படும்.
போட்டி தொடங்கும் நள்ளிரவு நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான பயனர்கள் ஒரே நேரத்தில் செயலியைத் திறப்பதால் சர்வர் வேகம் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
எனவே கடைசி நிமிடப் பதற்றத்தைத் தவிர்க்க இப்போதே செயலியைப் பதிவிறக்கி, உங்கள் கணக்கில் லாக்-இன் செய்து தயார் நிலையில் வைத்திருங்கள். தொலைக்காட்சியில் பார்க்க விரும்புபவர்கள் தங்களின் DTH-இல் Unite8 Sports 1 (ஹிந்தி) அல்லது Unite8 Sports 2 (ஆங்கிலம்) சேனல்களைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும்.
குழு அளவிலான பெரும்பாலான போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12:30 மணி முதல் அதிகாலை 6:30 மணிக்குள் நடைபெறுகின்றன. இரவு முழுவதும் Full HD தரத்தில் பார்ப்பது உங்கள் மொபைல் டேட்டாவையும் பேட்டரியையும் மிக வேகமாக காலி செய்யும்.
போட்டியை ஸ்ட்ரீம் செய்யும் போது பின்னணியில் இயங்கும் மற்ற செயலிகள் உங்கள் டேட்டா தரவை பயன்படுத்துவதை தடுக்க வேண்டும் என்றால், பின்வரும் செட்டிங்-ஐ செய்துக்கொள்ளுங்கள்
நீங்கள் சில போட்டிகளைத் நேரலையாகப் பார்க்காமல், சற்று தாமதமாக (Recorded) பார்க்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், மொபைல் நோட்டிபிகேஷன்கள் உங்கள் சுவாரசியத்தைக் கெடுத்துவிடும்.
ZEE5 ஆப்பில் போட்டித் தொடங்குவதற்கான அலர்ட்டை ஆன் செய்யலாம் அல்லது தாமதமாகப் பார்ப்பவர் எனில் நோட்டிபிகேஷன்களை முழுமையாக ஆஃப் செய்யவும்.
எக்ஸ் (X - Twitter) அல்லது கூகுள் செய்திகளில் முடிவுகள் முன்கூட்டியே தெரிவதைத் தடுக்க, Chrome பிரவுசரில் 'Score' அல்லது 'FIFA' போன்ற முக்கிய வார்த்தைகளை பிளாக் செய்யும் உள்ளடக்க வடிப்பான்களை (Content Filters) பயன்படுத்துங்கள்.
நள்ளிரவுப் போட்டிகளின் போது தேவையற்ற அழைப்புகளோ அல்லது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்களோ உங்கள் நேரலையைத் துண்டிக்கலாம்.
போட்டியைத் தொடங்குவதற்கு முன் உங்கள் மொபைலில் 'Do Not Disturb' (DND) மோடை ஆன் செய்து, திரையின் வெளிச்சத்தை (Brightness) 60-70% ஆகக் குறைக்கவும்.
மேலும் நள்ளிரவில் சார்ஜ் தீர்ந்துவிடுவதைத் தடுக்க ஒரு 10,000mAh பவர் பேங்க்கை அருகில் முழு சார்ஜ் உடன் வைத்திருங்கள். இது உங்கள் மொபைலை இரண்டு முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்ய உதவும்.
6 அங்குல மொபைல் திரையில் கால்பந்து பார்ப்பதை விட, அதை உங்கள் வீட்டு வரவேற்பறையில் உள்ள பெரிய ஸ்மார்ட் டிவியில் பார்ப்பது அலாதியான அனுபவத்தைத் தரும்.
உங்கள் டிவி கூகுள் காஸ்ட் அல்லது ஆப்பிள் ஏர்ப்ளேவை ஆதரித்தால், மொபைலில் ZEE5 ஆப்ஸைத் திறந்து, மேலே உள்ள 'Cast' ஐகானைத் தட்டி உங்கள் டிவியைத் தேர்வு செய்யவும்.
எவ்வித கேபிள்களும் கூடுதல் செயலிகளும் இன்றி நேரடியாக டிவியில் போட்டியைப் பார்க்கலாம்.
உங்கள் டிவி சற்று பழைய மாடலாக இருந்து, அதில் உள்ளமைக்கப்பட்ட (Built-in) காஸ்டிங் வசதி இல்லை என்றால் கவலைப்பட வேண்டாம்.
சந்தையில் ரூ. 3,000 முதல் ரூ. 4,000 விலையில் கிடைக்கும் அமேசான் ஃபயர் டிவி ஸ்டிக் (Amazon Fire TV Stick) அல்லது கூகுள் குரோம்காஸ்ட் சாதனத்தை டிவியின் HDMI போர்ட்டில் இணைக்கலாம்.
போட்டி நேரலைக்குச் செல்வதற்கு முன்பே இந்தச் சாதனங்களை அமைத்து, அதிலுள்ள ZEE5 ஆப் மூலம் பெரிய திரையில் உலகக்கோப்பையைக் கண்டு மகிழுங்கள்.
உலகளாவிய இலவச ஸ்ட்ரீமிங்கிற்குச் சந்தா கட்டணம் இல்லாத FIFA+ தளத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இதில் பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகளை எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் இலவசமாக கண்டு களிக்கலாம்.
இந்திய ரசிகர்களின் வசதிக்காகத் தொடக்க வாரத்தின் சில முக்கியப் போட்டிகளின் கால அட்டவணை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
|
தேதி (Date)
|
போட்டி (Match)
|
குழு (Group)
|
இந்திய நேரம் (IST)
|
மைதானம் (Venue)
|ஜூன் 12, 2026
|மெக்சிகோ vs தென்னாப்பிரிக்கா
|Group A
|அதிகாலை 12:30 AM
|மெக்சிகோ சிட்டி மைதானம்
|ஜூன் 12, 2026
|தென்கொரியா vs செக் குடியரசு
|Group A
|இரவு 7:30 PM
|குவாடலஜாரா மைதானம்
|ஜூன் 13, 2026
|கனடா vs போஸ்னியா
|Group B
|அதிகாலை 12:30 AM
|டொராண்டோ மைதானம்
|ஜூன் 13, 2026
|அமெரிக்கா vs பராகுவே
|Group D
|காலை 6:30 AM
|லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானம்
|ஜூன் 14, 2026
|பிரேசில் vs மொராக்கோ
|Group C
|அதிகாலை 3:30 AM
|நியூயார்க் நியூ ஜெர்சி மைதானம்
|ஜூன் 14, 2026
|ஜெர்மனி vs குராசோ
|Group E
|இரவு 10:00 AM
|ஹூஸ்டன் மைதானம்
|ஜூன் 15, 2026
|நெதர்லாந்து vs ஜப்பான்
|Group F
|அதிகாலை 1:30 AM
|டல்லாஸ் மைதானம்
|ஜூன் 15, 2026
|ஸ்பெயின் vs கேப் வெர்டே
|Group H
|இரவு 9:00 PM
|அட்லாண்டா மைதானம்
|ஜூன் 16, 2026
|பெல்ஜியம் vs எகிப்து
|Group G
|அதிகாலை 12:30 AM
|சீட்டில் மைதானம்
|ஜூன் 16, 2026
|பிரான்ஸ் vs செனகல்
|Group I
|இரவு 12:00 PM
|நியூயார்க் நியூ ஜெர்சி மைதானம்
|ஜூன் 17, 2026
|அர்ஜென்டினா vs அல்ஜீரியா
|Group J,
|Group J,காலை 6:30 AM
|கன்சாஸ் சிட்டி மைதானம்