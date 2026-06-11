/மடோனா, பிடிஎஸ், ஷகிரா.. ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடக்க விழாவில் நடக்கப்போகும் தரமான சம்பவம்

FIFA World Cup 2026 Ceremony In Tamil: உலகக் கால்பந்து திருவிழாவான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (FIFA World Cup 2026), இந்த முறை வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒரு புதிய சாதனையுடன் தொடங்கவுள்ளது. ஜூன் 11 முதல் ஜூலை 19 வரை நடைபெறவிருக்கும் இந்த பிரம்மாண்ட தொடரை கனடா, மெக்சிகோ மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய மூன்று நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன.
இதன் சிறப்பம்சமாக, உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக மூன்று வெவ்வேறு நாடுகளில், மூன்று பிரம்மாண்ட தொடக்க விழாக்கள் (Opening Ceremonies) நடத்தப்பட உள்ளன. உலகின் முன்னணி இசை நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கலை உலக பிரபலங்கள் பங்கேற்கும் இந்த விழாக்கள் குறித்த முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் இந்திய நேரப்படியிலான (IST) கால அட்டவணையை இங்கு விரிவாகக் காண்போம்.
ஒரு பார்வைமூன்று உலக நாடுகளின் கலாச்சார பன்முகத்தன்மையை பிரதிபலிக்கும் வகையில், இந்த தொடக்க விழாக்கள் ஒரு 'முத்தொகுப்பாக' (Trilogy) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு போட்டியும் தொடங்குவதற்கு 90 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக இந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகும்.
மெக்சிகோ சிட்டியில் உள்ள புகழ்பெற்ற மைதானத்தில் இந்த முதல் விழா நடைபெறுகிறது. லத்தீன் அமெரிக்காவின் பாரம்பரிய 'பாபெல் பிகாடோ' (Papel Picado) கலை மற்றும் மெக்சிகோ கலாச்சாரத்தை மையமாகக் கொண்டு இது அமையவுள்ளது. பாப் இசை ராணி ஷகிரா (Shakira) மற்றும் நைஜீரிய சூப்பர் ஸ்டார் பர்னா பாய் (Burna Boy) இணைந்து இந்த ஆண்டின் அதிகாரப்பூர்வ உலகக் கோப்பை பாடலான "டாய் டாய்" (Dai Dai) என்ற பாடலை முதன்முறையாக மேடையில் நேரலையாகப் பாடவுள்ளனர்.
டொராண்டோ மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த இரண்டாவது விழா, கனடாவின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் பல்வேறு சமூகங்களின் ஒற்றுமையை பறைசாற்றும் ஒரு 'மொசைக்' (Mosaic) வடிவில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் வில் ஆர்னெட் (Will Arnett) உலகக் கோப்பை தூதராக ரசிகர்களை வரவேற்கிறார்.
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த மூன்றாவது விழா, ஹாலிவுட் பாணியில் மிக பிரம்மாண்டமாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் உலகளாவிய பாப் கலாச்சார ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் சர்வதேச நட்சத்திரங்கள் இதில் களம் இறங்குகிறார்கள்.
இந்திய ரசிகர்கள் இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளையும், அதைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் தொடக்க ஆட்டங்களையும் நேரலையாகக் காண்பதற்கான முழுமையான அட்டவணை இதோ
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தேதி & இந்திய நேரம் (IST)
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நிகழ்வு / மைதானம்
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பங்கேற்கும் முக்கிய நட்சத்திரங்கள் (Artists Lineup)
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தொடக்க ஆட்டம் (Match Details)
|ஜூன் 11, இரவு 10:30 PM
|1-வது தொடக்க விழாமெக்சிகோ சிட்டி மைதானம்
|ஷகிரா, பர்னா பாய், ஜே பால்வின், டைலா, மனோ, பெலிண்டா, அலேஜandro பெர்னாண்டஸ்
|மெக்சிகோ vs தென்னாப்பிரிக்கா(குரூப் A)
|ஜூன் 12, இரவு 11:00 PM
|2-வது தொடக்க விழாடொராண்டோ மைதானம், கனடா
|அலானிஸ் மொரிசெட், அலெசியா காரா, மைக்கேல் புப்லே, நோரா ஃபதேஹி, ஜெஸ்ஸி ரெய்ஸ்
|கனடா vs போஸ்னியா-ஹெர்சகோவினா(குரூப் B)
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"ஜூன் 13, அதிகாலை 05:00 AM
|3-வது தொடக்க விழாலாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானம், அமெரிக்கா
|கேட்டி பெர்ரி, ஃபியூச்சர், அனிட்டா, லிசா (LISA), ரெமா, டைலா
|அமெரிக்கா vs பராகுவே(குரூப் D)
உலகக்கோப்பை என்றாலே ஷகிராவின் பாடல்கள் உலகப் பிரசித்தி பெற்றவை. இந்த முறை பர்னா பாயுடன் இணைந்து அவர் பாடும் "Dai Dai" பாடல் உலகக் கல்வி மற்றும் கால்பந்து நிதிக்காக (FIFA Global Citizen Education Fund) $100 மில்லியன் டாலர் நிதி திரட்டும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மெக்சிகோவின் பாரம்பரிய இசை, கனடாவின் சமூக நல்லிணக்க கலை வடிவங்கள் மற்றும் அமெரிக்காவின் நவீன ராப் மற்றும் பாப் இசை என மூன்று விதமான அனுபவங்களை ரசிகர்கள் பெறவுள்ளனர்.
இந்திய ரசிகர்கள் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொடக்க விழாக்களையும் போட்டிகளையும் ZEE5 டிஜிட்டல் தளத்திலும், Unite8 Sports தொலைக்காட்சி அலைவரிசையிலும் நேரலையாகக் கண்டு ரசிக்கலாம்.
ஜூலை 19: மெகா இறுதிப் போட்டியும் 'சூப்பர்போல்' பாணி ஹாஃப்டைம் ஷோவும்!ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026-ன் இறுதிப் போட்டி ஜூலை 19 அன்று நியூயார்க் நியூ ஜெர்சி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற 'சூப்பர்போல்' (Super Bowl) பாணியில், இந்த இறுதிப் போட்டியின் இடைவேளையின் போது (Halftime Show) ஒரு பிரம்மாண்ட இசை நிகழ்ச்சி நடத்தப்படவுள்ளது.
இதில் பாப் உலகின் ராணி என்று அழைக்கப்படும் மடோனா (Madonna), உலகப் புகழ்பெற்ற கொரிய இசைக்குழுவான பிடிஎஸ் (BTS) மற்றும் உலகக்கோப்பை நாயகி ஷகிரா (Shakira) ஆகியோர் இணைந்து ஒரே மேடையில் உலக ரசிகர்களை அதிர வைக்கவுள்ளனர். கால்பந்து வரலாற்றில் இத்தகைய கலைநிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.