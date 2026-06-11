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மடோனா, பிடிஎஸ், ஷகிரா.. ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடக்க விழாவில் நடக்கப்போகும் தரமான சம்பவம்

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: ஜூன் 11 முதல் ஜூலை 19 வரை நடைபெறும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026-ல் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக 3 தொடக்க விழாக்கள் நடக்கின்றன. மெக்சிகோ, கனடா, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் இந்திய நேரப்படி (IST) எப்போது நடக்கிறது, யார் யார் பாடுகிறார்கள் மற்றும் ஜூலை 19 இறுதிப் போட்டியில் மடோனா, BTS, ஷகிரா பங்கேற்கும் மெகா ஷோ பற்றிய முழுத் தகவல்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 11, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:12 PM IST
மடோனா, பிடிஎஸ், ஷகிரா.. ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடக்க விழாவில் நடக்கப்போகும் தரமான சம்பவம்
Image Credit: @FIFAWorldCup (X)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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