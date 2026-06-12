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ரொனால்டோ உடன் மோதும் தமிழர்... பிபா உலகக் கோப்பையில் 4 இந்திய வம்சாவளியினர்!

FIFA World Cup 2026: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்திய அணி விளையாடவில்லை. இருந்தாலும் இந்தியர்களின் கவலையை போக்கும் வகையில், இந்தியாவை அதுவும் தென்னிந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நான்கு வீரர்கள் இந்த உலகக் கோப்பை விளையாட உள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 12, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:58 PM IST
ரொனால்டோ உடன் மோதும் தமிழர்... பிபா உலகக் கோப்பையில் 4 இந்திய வம்சாவளியினர்!
Image Credit: Image Credit : South Indian Orgin Players in FIFA World Cup 2026 | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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