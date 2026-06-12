/ரொனால்டோ உடன் மோதும் தமிழர்... பிபா உலகக் கோப்பையில் 4 இந்திய வம்சாவளியினர்!

South Indian Orgin Players, FIFA World Cup 2026: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கோலாகலமாக தொடங்கியிருக்கிறது. இந்திய நேரப்படி இன்று (ஜூன் 12) நள்ளிரவில் தொடங்கியது. ஜூலை 20ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கும் இந்த நீண்ட தொடரில் 48 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.
பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று முடிவில் 32 அணிகள் அடுத்து நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு செல்லும். பின்னர், 16 அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்கு செல்வார்கள். காலிறுதி, அரையிறுதி என லீக் சுற்றுக்கு பின்னர் அனைத்து நாக்-அவுட் போட்டிகளாகும்.
லயோனல் மெஸ்ஸி, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, நெய்மர், ஹாரி கேன், எர்லிங் ஹாலண்ட், கைலியன் எம்பாப்போ, லாமின் யமல், வினிசியஸ் ஜூனியர் என நட்சத்திர வீரர்கள் விளையாடுவதால் கால்பந்து ரசிகர்கள் குதூகலத்தில் உள்ளனர்.
அந்த வகையில், இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களும் நள்ளிரவு, அதிகாலை என கவலைப்படாமல், அனைத்து போட்டிகளையும் நேரலையில் பார்க்க ஆவலுடன் இருக்கிறார்கள். இந்திய ரசிகர்களுக்கு சிறப்பான கால்பந்து அனுபவத்தை கொடுக்க Zee Entertainment நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
இந்த தொலைக்காட்சி சேனல்களை பெற கேபிள் ஆப்ரேட்டர் / செட் ஆப் பாக்ஸ் ஆப்ரேட்டரை தொடர்புகொள்ளவும். Zee5 ஓடிடியில் கால்பந்துக்கு என சிறப்பு சந்தா வசதியும் உள்ளது. வழக்கமான பிரீமியம் பிளான்களும் உள்ளன.
இந்திய அணி இந்த பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடவில்லை என்றாலும், தென்னிந்திய பூர்வீகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நடப்பு தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் மீது பெரிதும் கவனம் குவிந்துள்ளது. அவர்கள் நால்வர் குறித்தும் இங்கு காணலாம்.
muel Moutoussam— Deepak Chandra (@BolbhaiChandra) June 12, 2026
RepresenCongo, Samuel's mother is of Indian origin. A hardworking midfielder with experience in European football. pic.twitter.com/gHphaavzVn