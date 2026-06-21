/பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து விண்வெளிக்கு சென்றது ஏன்? - நாசா முக்கிய ஆராய்ச்சி

FIFA World Cup 2026, Trionda Ball In Space : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன, இரண்டாவது வாரங்களில் பல அணிகள் தங்களின் 2வது போட்டியை விளையாடிவிட்டன.
போட்டிகள் ஒருபுறம் இருக்க, பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ பந்து, Trionda தற்போது விணவெளிக்கே சென்றிருக்கிறது என்பதுதான் ஹாட் நியூஸ். சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் Trionda கால்பந்துடன் விண்வெளி வீரர்கள் கால்பந்து விளையாடி உள்ளனர்.
குறிப்பாக, நுண் புவியீர்ப்பு விசையில் கால்பந்தின் இயக்கவியல் மற்றும் அதன் செயல்திறன் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்கான சோதனைகள் விண்வெளி வீரர்கள் மேற்கொண்டனர். நாசா இதுகுறித்த புகைப்படங்களையும், வீடியோக்களையும் இன்ஸ்டாகிராமில் நாசா வெளியிட்டுள்ளது.
The official FIFA World Cup ball went to space!— NASA (@NASA) June 20, 2026
We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM
புவிஈர்ப்பு விசை இல்லாத சூழலில், ஒரு கால்பந்தின் இயக்கத்தில் உட்புற எடை அதன் வேகத்தையும் சுழற்சியையும் எந்தளவிற்கு பாதிக்கிறது என்பதை ஆராய, Adidas நிறுவனம் தயாரித்த Trionda கால்பந்தை பயன்படுத்தி 2019ஆம் ஆண்டு ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதை தற்போது சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் விண்வெளி வீரர்கள் மீட்டுருவாக்கம் செய்துள்ளனர்.
நாசாவின் கூற்றுப்படி, கால்பந்தில் சரியான மற்றும் மோசமான சமநிலையின் விளைவுகளை விளக்குவதற்காக விண்வெளி வீரர்கள் இந்த சோதனையை மீண்டும் நிகழ்த்தினர்.
பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் கால்பந்தின் உள்ளே பொருத்தப்படும் சென்சார்கள் போன்ற தொழில்நுட்பங்கள், மைதானத்தில் பந்தின் செயல்பாட்டை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை இன்னும் சிறப்பாகப் புரிந்துகொள்ள இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் உதவி உள்ளன.
Trionda என்பது 2026 பிபா உலகக் கோப்பையின் அதிகாரப்பூர்வ போட்டிப் பந்தாகும், இது Adidas நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. நடப்பு பிபா உலகக் கோப்பை தொடரை அமெரிக்கா, கனடா, மெக்ஸிகோ என மூன்று நாடுகள் இணைந்து நடத்துவது இதுவே முதல்முறை.
இதை குறிக்கும் வகையில் கால்பந்துக்கு இந்த பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பெயர் ஸ்பானிஷ் மொழியில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும், இதன் அர்த்தம் மூன்று அலைகள். சிவப்பு, பச்சை, நீலம் உள்ளிட்ட மூன்று வண்ணங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அமெரிக்காவின் நட்சத்திரம், கனடாவின் மேப்பிள் இலை, மெக்சிகோவின் கழுகு என ஒவ்வொரு நாடுகளின் அடையாளச் சின்னங்களும் கால்பந்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.
கால்பந்து காற்றில் சீராகப் பறப்பதற்கான ஆழமான தையல் கோடுகளும் ஈரமான சூழ்நிலையிலும் பந்தைக் கைகளில் பிடிக்க உதவும் வகையில் அதன் மேற்பரப்பில் செதுக்கப்பட்ட வடிவமைப்புகளும் அடங்கும்.
மேலும் இந்த பந்தில் 500Hz மோஷன் சென்சார் சிப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது பந்தின் நகரும் தரவுகளை உடனுக்குடன் நடுவர்களுக்கான VAR அமைப்பிற்கு நேரடியாக அனுப்பும் இதனால், ஆப்சைட் போன்ற பிற முக்கிய தருணங்கள் குறித்து நடுவர்கள் சரியான முடிவுகளை எடுக்க உதவிகரமாக இருக்கும்.
பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்து முக்கிய போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அவற்றை வரிசையாக இங்கு காணலாம்.
|குரூப்
|போட்டிகள்
|நேரம் (IST)
|H
|ஸ்பெயின் - சௌதி அரேபியா
|இரவு 9.30 (ஞாயிறு)
|G
|பெல்ஜியம் - ஈரான்
|நள்ளிரவு 12.30 (திங்கள்)
|H
|உருகுவே - காபோ வெர்தே
|அதிகாலை 3.30 (திங்கள்)
|G
|நியூசிலாந்து - எகிப்து
|அதிகாலை 6.30 (திங்கள்)
|J
|அர்ஜென்டினா - ஆஸ்திரியா
|இரவு 10.30 (திங்கள்)
நேற்றிரவு F பிரிவில் நடந்த ஸ்வீடன் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் நெதர்லாந்து 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது. அடுத்து E பிரிவில் இன்று நள்ளிரவு நடந்த போட்டியில் ஐவரி கோஸ்ட் அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஜெர்மனி வீழ்த்தியது.
அதேபோல், E பிரிவில் இன்று அதிகாலை நடந்த ஈக்வடார் - குராசோ அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் கோல் ஏதும் அடிக்கப்படாமல் டிரா செய்யப்பட்டது. தற்போது F பிரிவில் ஜப்பான் - துனிசியா போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.