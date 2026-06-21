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பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து விண்வெளிக்கு சென்றது ஏன்? - நாசா முக்கிய ஆராய்ச்சி

Trionda Ball In ISS : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் பயன்படுத்தப்படும் Trionda கால்பந்து விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதன் வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்களை நாசா வெளியிட்டுள்ளது. கால்பந்து குறித்து விண்வெளியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு குறித்து நாசா தெரிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 21, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:10 AM IST
பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து விண்வெளிக்கு சென்றது ஏன்? - நாசா முக்கிய ஆராய்ச்சி
Image Credit: Image Credits : FIFA World Cup 2026 Trionda | Image Source : X/@NASA

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து விண்வெளிக்கு சென்றது ஏன்? - நாசா முக்கிய ஆராய்ச்சி
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