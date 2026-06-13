/அமெரிக்காவின் அசாத்திய ஆட்டம்.. நிலைகுலைந்த பராகுவே! உலகக் கோப்பையில் இன்று நடந்தது என்ன?

உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் ஜூன் 11 ஆம் தேதி கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தொடரின் முதல் நேற்று (ஜூன் 12) நள்ளிரவு மற்றும் அதிகாலையில் நடைபெற்றது. இதன் ஒரு போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணியை மெக்சிகோ அணியும் செக் குடியரசு அணியை தென் கொரியா அணியும் வீழ்த்தி தங்களது முதல் வெற்றியை பெற்றன.
இந்த நிலையில், இன்று தொடரின் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது லீக் ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு நடந்த போட்டியில் கனடா மற்றும் போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா அணிகள் மோதின. இதில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோல் அடித்ததால் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. இதன் மூலம் இரு அணிகளும் ஒரு புள்ளி பெற்று குரூப் பி புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடத்தில் இருந்து வருகின்றன.
இதையடுத்து காலை 6.30 மணிக்கு டி பிரிவில் இருக்கும் அமெரிக்கா மற்றும் பராகுவே அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே அமெரிக்கா அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அந்த அணி ஆட்டத்தின் 7 வது நிமிடத்தில் பராகுவே அணி வீரர் போபாடில்ல்லா ஓன் same side goal அடிக்க, இதனால் அமெரிக்கா அணிக்கு முதல் கோல் கிடைத்தது.
தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வந்த அமெரிக்கா அணி 31 மற்றும் 45 வது நிமிடங்களில் பலோகன் கோல் அடித்து கணக்கை உயர்த்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி முடிவில் அமெரிக்கா 3-0 என முன்னிலை வகித்தது. இதையடுத்து இரண்டாம் பாதி மிகவும் கடுமையாக சென்றது. இரு அணிகளும் தலா 1 கோல் மட்டுமே அடித்தனர். கடைசி வரை பராகுவே அணியால் அமெரிக்கா அணியின் கோல் கணக்கை நெருங்க முடியவில்லை.
ஆட்டத்தின் 73 வது நிமிடத்தில் அமெரிக்காவின் மொரிசியா ஒரு கோல் அடித்தார்.கூடுதல் நேரத்தில் பராகுவே அணியினர் ஒரு கோல் அடித்து தங்களின் மானத்தை காப்பாற்றிக்கொண்டனர். இறுதியில் அமெரிக்கா அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் பராகுவே அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பெற்றது. இதன் மூலம் குரூப் டி பட்டியலில் அமெரிக்கா அணி ஒரு புள்ளி பெற்று முதல் இடத்திற்கு முன்னேறியது.
FIFA உலகக் கோப்பை தொடரில் நாளை (ஜூன் 14) மொத்தம் 5 போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
1) கதார் vs சுவிட்சர்லாந்து (நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு)
2) பிரேசில் vs மொராக்கோ (அதிகாலை 3.30 மணிக்கு)
3) ஹைட்டி vs ஸ்காட்லாந்து (காலை 6.30 மணிக்கு)
4) ஆஸ்திரேலியா vs துருக்கி (காலை 9.30 மணிக்கு)
5) ஜெர்மனி vs குராசோ (இரவு 10.30 மணிக்கு)