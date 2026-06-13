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அமெரிக்காவின் அசாத்திய ஆட்டம்.. நிலைகுலைந்த பராகுவே! உலகக் கோப்பையில் இன்று நடந்தது என்ன?

FIFA World Cup 2026 Latest Update: இன்றைய உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற்ற நிலையில், அதில் ஒரு போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்கா அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 13, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:35 AM IST
அமெரிக்காவின் அசாத்திய ஆட்டம்.. நிலைகுலைந்த பராகுவே! உலகக் கோப்பையில் இன்று நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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