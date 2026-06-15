/4 நாளில் 100 மில்லியன்... ஆரம்பமே அமர்களம்! FIFA ஒளிப்பரப்பில் 'Z' பிரம்மாண்ட சாதனை

FIFA World Cup 2026, Z Viewership Record : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் முதல் வார இறுதியில் பல்வேறு தளங்கள் வாயிலாக 10 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களை கவர்ந்து ஜீ (Z) சாதனை படைத்துள்ளது. தொடக்க விழா உள்பட முதல் நான்கு நாள்களில், நேரலை போடடிகளை பார்த்த ஒவ்வொரு பார்வையாளரின் சராசரி நேரம் 190 நிமிடங்களுக்கும் அதிகமாக பதிவாகி Zee5 தளம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள விளையாட்டு ரசிகர்களுக்கு, கால்பந்து விளையாட்டைக் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில், முன்னணி உள்ளடக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜீ எண்டர்டெய்ன்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் (Z), பிபா உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகளைத் தங்களது டிஜிட்டல், லீனியர் மற்றும் சமூக ஊடகத் தளங்கள் வழியாகத் தொடக்க வார இறுதியிலேயே 10 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களுக்குக் கொண்டு சேர்த்து, ஒரு வலுவான ஓபனிங்கை பதிவு செய்துள்ளது.
Z நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்குத் தளமான Zee 5, தொடக்க வார இறுதியில் மட்டும் சுமார் 60 லட்சம் பார்வையாளர்களைப் பெற்றது. இதில் இந்திய நேரப்படி இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு மேல் நடைபெற்ற ஜெர்மனி - குராசோ போட்டியின் தரவுகள் சேர்க்கப்படவில்லை.
இந்த வியூவர்ஷிப் எண்ணிக்கை, தளத்தில் உள்ள அனைத்து பிஃபா உள்ளடக்கங்களுக்கும் கிடைத்துள்ள வலுவான வரவேற்பைப் பிரதிபலிக்கிறது. அதோடு, உலகளாவிய விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் இருந்து அதிவேக கால்பந்து உள்ளடக்கங்களைப் பார்ப்பதற்கான ஆர்வம் மக்களிடையே அதிகரித்து வருவதையும் இது காட்டுகிறது.
இந்த கால்பந்து உலகக் கோப்பை திருவிழா, சமூக ஊடகத் தளங்கள் வாயிலாக 360 மில்லியனுக்கும் (36 கோடி) அதிகமான பார்வைகளை உருவாக்கி உள்ளது. இது Zee5 தளத்தில் கிடைத்த வரவேற்பையும் தாண்டி, அனைத்து டிஜிட்டல் தளங்களிலும் உள்ள ஈடுபாட்டின் அளவை மேலும் பிரதிபலிக்கிறது.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரைச் சுற்றி பல்வேறு தளங்களின் சலுகைகளுக்கான அணுகல் இருந்ததால், கால்பந்து ரசிகர்கள் இந்தத் தொடரை ஒரு முழுமையான அனுபவமாக அனுபவிக்க முடிந்தது. நிறுவனத்தின் '#Watchega' பிரச்சாரமும் 330 மில்லியனுக்கும் (33 கோடி) அதிகமான மக்களைச் சென்றடைந்துள்ளது.
இந்த வலுவான தொடக்க வார இறுதி செயல்பாடு, நாடு முழுவதிலும் உள்ள நுகர்வோருக்கு பிபா உலகக் கோப்பை 2026 போன்ற அதிக தாக்கம் கொண்ட உலகளாவிய விளையாட்டு நிகழ்வுகளின் உயர்தர கவரேஜை வெற்றிகரமாக வழங்குவதற்கான 'ஜீ' (Z) நிறுவனத்தின் திறன்களை மேலும் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
Zee5 தளம், தொடக்க வார இறுதியில் (11 ஜூன் முதல் 14 ஜூன் வரை) மில்லியன் கணக்கான பயனர்களை ஒரே நேரத்தில் தடையின்றி கையாண்டது. பயனர்கள் நேரலை ஆட்டம், போட்டியின் ஹைலைட்ஸ் மற்றும் ஸ்டுடியோ நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்ததால், தளத்துடனான அவர்களின் ஈடுபாடு கணிசமாக அதிகரித்தது. இக்குறிப்பிட்ட காலத்தில், தொடக்க விழா உட்பட நேரலை போட்டிகளைப் பார்த்த ஒவ்வொரு பார்வையாளரின் சராசரி நேரம் 190 நிமிடங்களுக்கும் அதிகமாகப் பதிவாகியுள்ளது. இது இந்த விளையாட்டின் மீதான தொடர்ச்சியான ஆர்வத்தையும், அவர்களின் ஆழமான ரசனையையும் காட்டுகிறது.
Z நிறுவனத்தின் விளையாட்டு சார்ந்த தொலைக்காட்சி சேனல்களான 'யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ்' (Unite8 Sports), தடையற்ற கவரேஜ் மற்றும் பிரத்யேகமாகத் தொகுக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை உறுதிசெய்து, நாடு முழுவதும் உள்ள பில்லியன் கணக்கான வீடுகளுக்கு கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரை கொண்டு சேர்த்துள்ளன.
உயர்தர நிகழ்ச்சிகளுடன், இந்த சேனல்கள் நாடு முழுவதும் 25 மில்லியனுக்கும் (2.5 கோடி) அதிகமான வீடுகளைச் சென்றடையும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது இத்தொடரின் ஒட்டுமொத்த அளவிற்கும் பார்வைக்கும் பங்களிக்கிறது.
இந்த சாதனை குறித்து நிறுவனத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில், "அனைத்து தளங்களிலும் எங்களது பிபா உலகக் கோப்பை 2026 சலுகைகளுக்குக் கிடைத்துள்ள பலத்த வரவேற்பு எங்களை ஊக்குவிக்கிறது. தொடக்க வார இறுதியில் எங்களது டிஜிட்டல் மற்றும் லீனியர் தளங்களில் காணப்பட்ட ஈடுபாட்டின் அளவு, இந்தியாவில் கால்பந்து விளையாட்டின் மீதான வளர்ந்து வரும் ஆர்வத்தை பிரதிபலிக்கிறது.
எங்களின் மல்டி-பிளாட்பார்ம் சலுகைகள் மூலம், இந்த உலகளாவிய விளையாட்டு நிகழ்வு அனைவருக்கும் எளிதாகக் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதிலும், அதே நேரத்தில் தடையற்ற பார்வை அனுபவத்தை வழங்குவதிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
எங்களின் பார்வையாளர்களின் கருத்துக்களைப் பெற நாங்கள் தொடர்ந்து அவர்களுடன் தொடர்பில் இருக்கிறோம், மேலும் தரமான பார்வை அனுபவத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து வழங்குவதை உறுதிசெய்ய எங்கள் குழுக்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகின்றன. இந்த பயணத்தைத் தொடரும் போது, இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் ஒவ்வொரு திரைக்கும் ஒவ்வொரு போட்டியையும், ஒவ்வொரு தருணத்தையும் கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலம் கால்பந்தின் உணர்வைக் கொண்டாடுவதில் நாங்கள் கவனம் செலுத்துகிறோம்.
தொடர் முன்னேறும் போது எங்களின் பிளாட்பார்ம் திறன்களை மேலும் வலுப்படுத்தவும், ஒட்டுமொத்த பார்வை அனுபவத்தை மேம்படுத்தவும் நாங்கள் உறுதியளித்துள்ளோம், எந்தவொரு ரசிகரும் உலகக் கோப்பையின் உற்சாகத்தை இடையூறு இல்லாமல் அனுபவிக்க முடியும் என்பதை உறுதிசெய்கிறோம்" என்றார்.