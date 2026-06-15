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4 நாளில் 100 மில்லியன்... ஆரம்பமே அமர்களம்! FIFA ஒளிப்பரப்பில் 'Z' பிரம்மாண்ட சாதனை

பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் முதல் வார இறுதியில் பல்வேறு தளங்கள் வாயிலாக 10 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களை கவர்ந்து ஜீ (Z) சாதனை படைத்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 15, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:58 PM IST
4 நாளில் 100 மில்லியன்... ஆரம்பமே அமர்களம்! FIFA ஒளிப்பரப்பில் 'Z' பிரம்மாண்ட சாதனை
Image Credit: Image Credits : Unite8, Zee5 | Image Source : X/Unite8, Zee5

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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4 நாளில் 100 மில்லியன்... ஆரம்பமே அமர்களம்! FIFA ஒளிப்பரப்பில் 'Z' பிரம்மாண்ட சாதனை
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