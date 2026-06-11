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கால்பந்து வெறியர்களே... FIFA உலகக் கோப்பை லைவ் எதில் பார்க்கணும் தெரியுமா?

FIFA World Cup 2026 : பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இன்று தொடங்கும் நிலையில், இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி மற்றும் ஓடிடி தளத்தில் எங்கு பார்ப்பது என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 11, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:34 PM IST
கால்பந்து வெறியர்களே... FIFA உலகக் கோப்பை லைவ் எதில் பார்க்கணும் தெரியுமா?
Image Credit: Image Credits : FIFA World Cup 2026 | Image Source : X/Fifa

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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