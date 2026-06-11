/கால்பந்து வெறியர்களே... FIFA உலகக் கோப்பை லைவ் எதில் பார்க்கணும் தெரியுமா?

FIFA World Cup 2026 : பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்க இருக்கிறது. கிரிக்கெட்டுக்கு அடுத்து கால்பந்துக்கு இந்தியாவில் பெரிய ரசிகர் கூட்டமே இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக, கேரளா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட கடலோர மாநிலங்களில் கால்பந்துக்கு வெறித்தனமான ஃபாலோவர்ஸ் உள்ளனர்.
இந்திய அணி இத்தொடரில் விளையாடாது என்றாலும், இந்திய ரசிகர்கள் அவரவருக்கு பிடித்த வீரர்கள் விளையாடும் அணிகளுக்கு தங்களின் ஆதரவை வெளிப்படுத்துவார்கள். பள்ளி, கல்லூரிகள், பேஸ்புக், X, இன்ஸ்டாகிராம் என அடுத்த ஒரு மாதத்திற்கு கால்பந்து வெறியர்களை கையிலேயே பிடிக்க முடியாது.
அமெரிக்கா, கனடா, மெக்ஸிகோ உள்ளிட்ட நாடுகளில் நடைபெறும் பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் லீக் சுற்றில் மொத்தம் 48 அணிகள் மோதுகின்றன. இது கால்பந்து உலகக் கோப்பை அணிகள் 12 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் ஒரு அணி மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும்.
லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள், அதாவது 24 அணிகள் தானாக அடுத்த நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு தகுதிபெறுவார்கள். அதேபோல், மீதம் உள்ள 24 அணிகளில் பெஸ்ட் 8 அணிகளும் அடுத்த நாக்-அவுட் சுற்றுக்குச் செல்லும்.
அதன்படி, ரவுண்ட் ஆப் 32, ரவுண்டர் ஆப் 16, காலிறுதிச் சுற்று, அரையிறுதிச் சுற்று, இறுதிச் சுற்று என லீக் சுற்றுக்கு பின் வரும் அனைத்து போட்டிகளுமே நாக்-அவுட் போட்டிகள்தான். எனவே ஒவ்வொரு அணிகளும் மிக கவனமாக ஒவ்வொரு போட்டியையும் அணுகுவார்கள்.
பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரின் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை பெற இந்தியாவில் நீண்ட காலமாக சிக்கல் நீடித்தது. இந்நிலையில், Zee Entertainment பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரின் உரிமத்தை கைப்பற்றியிருக்கிறது. தொலைக்காட்சி மற்றும் ஓடிடி தளம் இரண்டின் உரிமைத்தையும் Zee கைப்பற்றியிருக்கிறது.
The world's biggest tournament.— Unite8 Sports Official (@unite8sports) June 8, 2026
India's biggest watch party.
Iss baar poora India Watchega.
Only on Unite8 Sports and ZEE5.#FIFAWorldCup #WorldCup2026 #unite8sports pic.twitter.com/Uht0rHmjOo
ஒப்பந்ததின் ஒரு பகுதியாக, வரும் 2034ஆம் ஆண்டு வரை கூடுதலாக பிபாவின் 38 தொடர்களின் உரிமத்தையும் Zee கைப்பற்றியிருக்கிறது. இதன்மூலம், அடுத்த 8 ஆண்டுகளுக்கு இந்தியாவில் கால்பந்து என்றாலே Zee என்ற நிலைதான்.
Zee நெட்வோர்க் அதன் புதிய விளையாட்டு சேனல்களை தொடங்கிய பின்னரே, பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரின் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை கைப்பற்றியது.
Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD ஆகிய தொலைக்காட்சி சேனல்களை பிரத்யேகமாக விளையாட்டுகளை ஒளிபரப்புவதற்கே Zee தொடங்கியிருக்கிறது.
இந்த சேனல்களில் நீங்கள் பிபா கால்பந்து தொடரை கண்டுகளிக்கலாம். எனவே உங்கள் கேபிள் ஆப்ரேட்டர்கள்/செட்-ஆப் பாக்ஸ் ஆப்ரேட்டர்களை தொடர்புகொண்டு இந்த சேனல்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்.
அதேபோல், நீங்கள் ஓடிடியில் பார்க்க வேண்டும் என்றால் Zee5 தளத்தில் காணலாம். Zee5 தளத்தில் இரண்டு பிளான்களில் நீங்கள் பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரை கண்டுகளிக்கலாம். மூன்று மாதங்களுக்கு 799 ரூபாய் மற்றும் ஒரு வருடத்திற்கு 1699 ரூபாய் திட்டங்களாகும்.
போட்டிகளின் நேரம் ஒவ்வொரு போட்டிகளுக்கும் மாறுபடும். இந்தியாவில் பின்னிரவு, நள்ளிரவு, அதிகாலை நேரங்களிலேயே போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.