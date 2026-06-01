/FIFA World Cup 2026: இந்தியாவில் நேரடி ஒளிபரப்பு உரிமையைக் கைப்பற்றியது 'ZEE'.. ரசிகர்களுக்கு டபுள் சர்ப்ரைஸ்!

FIFA World Cup 2026: இந்தியாவின் முன்னணி உள்ளடக்க மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் (‘ஜீ’), உலகக் கால்பந்து நிர்வாக அமைப்பான பிஃபாவுடன் (FIFA) ஒரு பிரம்மாண்டமான மூலோபாயக் கூட்டாண்மையை அறிவித்துள்ளது. இக்கூட்டாண்மையின் கீழ், உலகக் கோப்பை 2026, உலகக் கோப்பை 2030 மற்றும் 2027 பிஃபா மகளிர் உலகக் கோப்பை உட்பட மொத்தம் 39 உலகளாவிய கால்பந்து தொடர்களை இந்திய ரசிகர்களுக்கு ‘ஜீ’ நிறுவனம் வழங்கவுள்ளது.
2026 முதல் 2034 வரையிலான தொடர்ந்து 8 ஆண்டுகளுக்கு, இந்தியாவின் பில்லியன் கணக்கான ரசிகர்களுக்கான முதன்மையான ‘கால்பந்தின் இருப்பிடமாக’ (Home of Football) ‘ஜீ’ திகழப்போகிறது. இந்த கால்பந்து திருவிழா வரும் 11 ஜூன் 2026 அன்று பிரத்தியேகமாகத் தொடங்குகிறது.
1897 ஆம் ஆண்டில் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்திய இளைஞர்களுக்கு வழங்கிய உன்னதமான அறிவுரை இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முயற்சிக்கு அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது:
"முதலாவதாக, நம் இளைஞர்கள் வலிமையுள்ளவர்களாக மாற வேண்டும். மதம் அதற்குப் பிறகுதான் வரும். எனது இளம் நண்பர்களே, வலிமையுடன் இருங்கள்; இதுவே உங்களுக்கு நான் தரும் அறிவுரை. கீதையைப் படிப்பதைக் காட்டிலும் கால்பந்து விளையாடுவதன் மூலம் நீங்கள் சொர்க்கத்திற்கு மிக அருகில் செல்வீர்கள். உங்களது தசைகள் சற்று வலுவாக இருந்தால், நீங்கள் கீதையை நன்றாகப் புரிந்துகொள்வீர்கள். உங்கள் உடலில் கொஞ்சம் வலிமையான இரத்தம் ஓடினால், கிருஷ்ணரின் வலிமையான அறிவையும் வலிமையையும் உங்களால் சிறப்பாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்."
சுவாமிஜியின் இந்த வார்த்தைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு, இந்திய இளைஞர்களிடையே கால்பந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்கவும், நாட்டின் இழந்த கால்பந்து பெருமையை மீட்டெடுக்கவும் ‘ஜீ’ இந்தத் தீர்க்கமான படியை எடுத்துள்ளது. (குறிப்பு: ஏழு தசாப்தங்களுக்கு முன்பு, 1956 மெல்போர்ன் ஒலிம்பிக்கில் இந்திய கால்பந்து அணி 4-வது இடத்தைப் பிடித்திருந்தது, கடைசியாக 1960 இல் ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதி பெற்றது).
விளையாட்டுத் தருணங்கள் மட்டுமின்றி, அடித்தட்டு சமூகங்கள், கலாச்சாரம் மற்றும் நாடுகளின் போட்டி மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்தும் பிரத்தியேக ஆவணப்படத் தொடர்களின் (Docu-series) உரிமைகளையும் ‘ஜீ’ பெற்றுள்ளது. ஒளிபரப்பப்படவுள்ள முக்கிய தொடர்கள்:
பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (FIFA World Cup 2026)
பிஃபா உலகக் கோப்பை 2030 (நூற்றாண்டு விழாப் பதிப்பு)
பிஃபா மகளிர் உலகக் கோப்பை 2027 (FIFA Women's World Cup 2027)
பிஃபா ஆண்களுக்கான யு-17 உலகக் கோப்பை (2026-2034)
பிஃபா பெண்களுக்கான யு-17 உலகக் கோப்பை (2026-2034)
பிஃபா யு-20 ஆண்களுக்கான உலகக் கோப்பை (2027, 2029, 2031, 2033)
பிஃபா யு-20 பெண்களுக்கான உலகக் கோப்பை (2026, 2028, 2030, 2032, 2034)
பிஃபா ஆண்களுக்கான ஃபட்சல் உலகக் கோப்பை (2028, 2032)
பிஃபா பெண்களுக்கான ஃபட்சல் உலகக் கோப்பை (2029, 2033)
பிஃபா இன்டர்காண்டினென்டல் கோப்பைகள் (2026-2030)
டிவி மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்கள் வாயிலாக நாடு முழுவதும் உள்ள விளையாட்டு ரசிகர்களுக்கு இணையற்ற பார்வை அனுபவத்தை வழங்க, ‘ஜீ’ நிறுவனம் 4 புதிய பிரத்தியேக விளையாட்டு சேனல்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது:
1. Unite8 Sports 1
2. Unite8 Sports 1 HD
3. Unite8 Sports 2
4. Unite8 Sports 2 HD
மேலும், ‘ஜீ’ இன் டிஜிட்டல் தளமான ஜீ5 (Zee5) ஓடிடி தளம் வழியாக, ரசிகர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான மொழிகளில் இந்த அதிவேகப் போட்டிகளை நேரலையாக (LIVE) எங்கும் எப்போதும் கண்டுகளிக்கலாம்.
"உலகின் மிகப்பெரிய விளையாட்டுத் திருவிழாக்களில் ஒன்றை இந்திய நுகர்வோருக்குக் கொண்டு வருவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தற்போதைய பொருத்தமும், எதிர்கால வளர்ச்சித் திறனும் உள்ள பிரிவுகளில் முதலீடு செய்வதே எங்களது அணுகுமுறை. பிஃபாவுடனான கூட்டாண்மை லாபகரமான வளர்ச்சியில் எங்களது கவனத்தை மேம்படுத்துவதுடன், ரசிகர்களின் விளையாட்டு உற்சாகத்தையும் பெருக்கும்."
"பூமியின் மிகப்பெரிய காட்சியான பிஃபா உலகக் கோப்பையை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வர முதன்முறையாக ‘ஜீ’ உடன் கைகோர்த்துள்ளோம். இளமையான மற்றும் உணர்ச்சிமிக்க பார்வையாளர்களைக் கொண்ட இந்திய சந்தை எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. ‘ஜீ’ நிறுவனத்தின் விரிவான விநியோகத் திறனும், உள்ளூர் பார்வையாளர்களைப் பற்றிய புரிதலும் கால்பந்தை இந்தியாவின் மூலைமுடுக்கெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கும்."
"விளையாட்டுத் துறையில் நீண்ட கால மதிப்பை உருவாக்குவதற்கான எங்களது பயணத்தின் முக்கியப் படி இது. ஜொகுங்குபடுத்தப்பட்ட மூலதன ஒதுக்கீடு கட்டமைப்பின் கீழ் நிதி ரீதியாக நிலையான வளர்ச்சி மாதிரியை உருவாக்குவதே எங்களது நோக்கம். விளையாட்டின் மீதான வளர்ந்து வரும் ஆர்வத்தை நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ஊக்கியாக நாங்கள் பார்க்கிறோம்."
"நாங்கள் விளையாட்டுத் துறையில் கால்பதிக்கும் வேளையில், விளம்பரதாரர்களுக்கு அதிக மதிப்புள்ள மற்றும் ஈடுபாடுள்ள சூழலை உருவாக்க முனைகிறோம். எங்களது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ பிராண்டுகளுக்குப் பல்வேறு நுகர்வோர் குழுக்களைச் சென்றடையவும், நேரடி விளையாட்டு தருணங்கள் மூலம் புதிய பணமாக்குதல் வழிகளைத் திறக்கவும் உதவும்."
Unite8 ஸ்போரஸ் சேனல்களில் கால்பந்து, கிரிக்கெட், கபாடி உள்ளிட்ட பல போட்டிகளின் வலுவான போர்ட்ஃபோலியோவுடன், ‘ஜீ’ ஒரு வலுவான பன்முக ஆட்டக்காரராக உருவெடுத்துள்ளது. நுகர்வோரின் தேவைகளுக்கேற்ப மூன்று தசாப்த கால பாரம்பரிய மதிப்புடன் இயங்கும் ‘ஜீ’ நிறுவனம், சுவாமி விவேகானந்தரின் காலத்தால் அழியாத வார்த்தைகளான "எழுமின், விழிமின், குறிக்கோளை எட்டும் வரை நில்லாது உழைமின்" என்ற முழக்கத்துடன், இந்தியாவின் விளையாட்டுத் கலாச்சாரத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லத் தயாராகிவிட்டது.
ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் (‘ஜீ’) என்பது ஒரு முன்னணி உள்ளடக்க மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமாகும். இது தனது வளமான பாரம்பரியத்தை முன்னோடி கண்டுபிடிப்புகளுடன் தடையின்றி கலந்து, அதிநவீன பொழுதுபோக்கு அனுபவங்களை வழங்குகிறது. உலகளவில் 190 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இருப்பு கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம், சுமார் 1.4 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களைச் சென்றடைகிறது. லீனியர் தொலைக்காட்சி, டிஜிட்டல் தளங்கள், திரைப்படங்கள், இசை மற்றும் நேரடி பொழுதுபோக்கு மூலம் பல்வேறு மொழிகளில் தனித்துவமான கதைகளுக்கு உயிர் கொடுத்து வருகிறது. உலகளாவிய தடம் பதித்த ஒரு உண்மையான இந்திய பிராண்டாக, ‘ஜீ’ உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கையை அசாதாரண தருணங்கள் மூலம் வளமாக்க உறுதிபூண்டுள்ளது.
