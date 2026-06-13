/பிஃபா உலகக்கோப்பை : கனடா செய்த வரலாற்று சாதனை! மேட்சில் நடந்த செம டிவிஸ்டு

FIFA World Cup: உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா ஒரு வழியா ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுல ஒரு மேட்ச் இப்போ சோசியல் மீடியா முழுக்க பயங்கர ட்ரெண்டிங்!
ஆமாங்க, நம்ம கனடா டீமுக்கும், போஸ்னியா-ஹெர்ட்ஸகோவினா டீமுக்கும் இடையில நடந்த மேட்ச் தான் அது. 'என்னப்பா.. இது சாதாரண குரூப் மேட்ச் தானே, இதுல என்ன இருக்கு?' அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா... அங்கதான் ஒரு செம்ம ட்விஸ்ட்டே இருக்கு! உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே கனடா டீம் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று சாதனையை பண்ணியிருக்காங்க.
சரி, விஷயத்துக்கு வருவோம். இந்த மேட்ச் கனடா மண்ணுலதான் நடந்தது. தங்களோட சொந்த நாட்டுல நடக்குற முதல் உலகக் கோப்பை போட்டிங்கிறதால, கனடா ரசிகர்கள் ஸ்டேடியம் முழுக்க கூடி செம்ம கெத்தா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மேட்ச் ஆரம்பிச்சதுமே ரெண்டு டீமும் சும்மா அதிரடியா விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க. பால் இங்கேயும் அங்கேயும் பயங்கர ஸ்பீடா டிராவல் ஆச்சு.
ஆனா, ஆட்டத்தோட 21-வது நிமிஷத்துல கனடா ரசிகர்களுக்கு ஒரு இடி மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தது. போஸ்னியா டீமோட ஸ்டார் பிளேயர் 'ஜோவோ லுகிச்' (Jovo Lukic), கனடா டீமோட டிஃபன்ஸை ரொம்ப ஈஸியா உடைச்சு, டக்னு ஒரு சூப்பர் கோல் போட்டுட்டாரு! ஸ்டேடியமே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே சைலண்ட் ஆயிடுச்சு பிரண்ட்ஸ். போஸ்னியா 1க்கு 0-ன்னு லீட் எடுத்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடியுற வரைக்கும் கனடா டீமால பதில் கோல் அடிக்கவே முடியல. கனடா பிளேயர்ஸ் முகத்துல பயங்கர டென்ஷன்.
அப்படியே செகண்ட் ஹாஃப் ஆரம்பிச்சது. டைம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு... 50 நிமிஷம் ஆச்சு, 60 நிமிஷம் ஆச்சு... கனடா எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியும் கோல் மட்டும் விழவே இல்லை. 'அவ்ளோதான்பா, கனடா சொந்த மண்ணுலயே தோற்கப் போகுது'ன்னு எல்லாரும் நினைச்சப்போதான், கோச் ஒரு செம்ம கார்டு ப்ளே பண்ணாரு.
ஆட்டத்தோட 77-வது நிமிஷத்துல சப்ஸ்டிடியூட்டா, அதாவது மாற்று ஆட்டக்காரரா உள்ள வராரு நம்ம 'சைல் லாரின்' (Cyle Larin). அவர் உள்ள வந்த சில நிமிஷத்துலயே... விங்கில் இருந்து வந்த ஒரு அசிஸ்ட்டை, செம்ம அக்யூரசியா கோல் போஸ்ட்டுக்குள்ள தட்டி விட்டாரு பாருங்க... ஒரு மரண மாஸ் கோல்! ஸ்டேடியமே சும்மா அதிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கத்தி கூச்சலிட்டு ரசிகர்கள் எல்லாரும் கொண்டாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸ்கோர் இப்போ 1க்கு 1-ன்னு சமமாகிடுச்சு!
கடைசி வரைக்கும் ரெண்டு டீமும் எவ்வளவோ போராடியும், மேட்ச் 1க்கு 1 என்ற கணக்குல 'டிரா' (Draw) அதாவது சமன்ல முடிஞ்சது. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், 'டிரா ஆன மேட்ச்ச போய் ஏன் எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க?' அப்படின்னு.
காரணம் இருக்கு பாஸ்! உலகக் கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றுல, கனடா அணி பெறுகின்ற முதல் 'உலகக் கோப்பை புள்ளி' (World Cup Point) இதுதான்! இதுக்கு முன்னாடி அவங்க விளையாடுன உலகக் கோப்பை மேட்ச்ல எல்லாம் பாயிண்ட்ஸே எடுத்தது இல்லை. அதனாலதான், இந்த டிரா-வை கனடா ஃபுட்பால் ஹிஸ்ட்ரிலயே 'மிகச்சிறந்த சமன்' (Greatest Draw) அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க. தோத்துடுவோம்னு நினைச்ச இடத்துல இருந்து வந்து, ஒரு பாயிண்ட்டை தட்டித் தூக்கியிருக்காங்க நம்ம கனடா டீம்.
கனடா டீமோட இந்த மரண கம்பேக்க பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சைல் லாரினோட அந்த கோல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததான்னு கீழ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த உலகக் கோப்பையில உங்களோட ஃபேவரைட் டீம் எதுன்னும் கமெண்ட் பண்ணுங்க.
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