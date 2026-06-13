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பிஃபா உலகக்கோப்பை : கனடா செய்த வரலாற்று சாதனை! மேட்சில் நடந்த செம டிவிஸ்டு

FIFA World Cup: ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் கனடா அணி முதல் போட்டியிலேயே வரலாற்று சாதனை செய்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Published: Jun 13, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:23 AM IST
பிஃபா உலகக்கோப்பை : கனடா செய்த வரலாற்று சாதனை! மேட்சில் நடந்த செம டிவிஸ்டு

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பிஃபா உலகக்கோப்பை : கனடா செய்த வரலாற்று சாதனை! மேட்சில் நடந்த செம டிவிஸ்டு
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