/தங்கத்தால் ஆன கால்பந்து உலகக் கோப்பை: இதன் மதிப்பு என்ன தெரியுமா?

FIFA World Cup Trophy value : உலகில் எத்தனையோ விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடக்கின்றன, எத்தனையோ கோப்பைகள் வென்றவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. ஆனால், உலகக் கோப்பை என்ற ஒற்றைச் சொல்லைக் கேட்டவுடனேயே ஒட்டுமொத்த உலக ரசிகர்களின் மனக்கண்ணிலும் வந்து நிற்பது அந்த அழகிய, பளபளக்கும் தங்க நிறக் கோப்பைதான். கால்பந்து ரசிகர்களின் ஆகச்சிறந்த கனவாகவும், வீரர்களின் வாழ்நாள் லட்சியமாகவும் திகழும் இந்த கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் பின்னணியில், நாம் இதுவரை அறிந்திராத பல பிரம்மிக்க வைக்கும் உண்மைகளும், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான பொருளாதாரக் கணக்குகளும் ஒளிந்திருக்கின்றன.
நீங்கள் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா, உலகமே ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் அந்த தங்கக் கோப்பையோட உண்மையான விலை என்னவாக இருக்கும் என்று? இப்போ வந்திருக்க லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட் படி, அந்த கோப்பையோட மதிப்பு நாம் நினைத்துப் பார்க்க முடியாத அளவுக்குப் பல மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது.
பொதுவாக விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வழங்கப்படும் கோப்பைகள் Silver அல்லது தங்கம் பூசப்பட்ட உலோகங்களால் செய்யப்படுபவை. ஆனால், கால்பந்து உலகக் கோப்பை அப்படிப்பட்டது அல்ல. இது உலக விளையாட்டு வரலாற்றிலேயே மிக மிக தனித்துவமானது. இந்த கோப்பை முழுக்க முழுக்க 18 கேரட் சுத்தமான தங்கத்தாலானது.
சுமார் 36.5 சென்டிமீட்டர் உயரமும், 6 கிலோவிற்கும் அதிகமான எடையும் கொண்ட இந்த பிரம்மாண்ட கோப்பையில், கிட்டத்தட்ட 5 கிலோ அளவுக்குச் சுத்தமான தங்கம் மட்டுமே இருக்கிறது. இதன் அடிப்பகுதியில் இரண்டு அடுக்குகள் கொண்ட மலாக்கிட் எனப்படும் விலையுயர்ந்த பச்சை நிறக் கற்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. உலகத்தில் இருக்கிற மத்த எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராபியையும் விட, அதன் மெட்டீரியல் வேல்யூ அதாவது தயாரிப்புப் பொருட்களின் மதிப்பின்படி, இதுதான் உலகிலேயே மிக மிக மதிப்புமிக்க மற்றும் விலையுயர்ந்த கோப்பையாகக் கருதப்படுகிறது.
தற்போது தங்கம் விலை சர்வதேச சந்தையில் ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து வருவதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். இதன் நேரடித் தாக்கம் இந்த உலகக் கோப்பையின் மதிப்பிலும் எதிரொலித்துள்ளது. தற்போதைய லேட்டஸ்ட் கணக்கீடுகளின்படி, இந்த கோப்பையில இருக்கிற தங்கத்தோட விலை மட்டும் நம்ம இந்திய மதிப்புல சுமார் 6.75 கோடி ரூபாய்! இது வெறும் தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பு மட்டும்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏன் இவ்வளவு திடீர்னு விலை ஏறிடுச்சுன்னு கேக்குறீங்களா? கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடந்த உலகக் கோப்பை போட்டியின் போது இருந்த தங்கத்தின் விலையோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, இப்போது இதன் மதிப்பு இரண்டு மடங்குக்கும் மேலாக உயர்ந்து புதிய உச்சத்தைத் தொட்டிருக்கிறது. உலக அளவில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார மாற்றங்கள், பணவீக்கம் மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்ததுதான் இந்த அசுரத்தனமான விலை உயர்வுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஆகும்.
டிசைன் மதிப்பு, இதன் உலகளாவிய முக்கியத்துவம் மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்பு என அனைத்தையும் சேர்த்துக் கணக்கிட்டால், ஒட்டுமொத்த கோப்பையின் தற்போதைய சர்வதேச மதிப்பு பல நூறு கோடிகளைத் தாண்டும் என்று நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
ஆனா ஒன்னுங்க... கால்பந்து வீரர்களுக்கும், உலகெங்கிலும் உள்ள ரசிகர்களுக்கும் இது வெறும் தங்கம் கிடையாது; இது பல தலைமுறைகளின் உழைப்பு, கண்ணீர் மற்றும் கனவு! உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் பிரேசில், அர்ஜென்டினா, ஜெர்மனி, இத்தாலி போன்ற நாடுகள் இந்த கோப்பையைத் முத்தமிடுவதற்காக தங்களின் வியர்வையை மைதானத்தில் சிந்தியிருக்கிறார்கள். மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ போன்ற ஜாம்பவான்கள் முதல் இன்றைய இளம் வீரர்கள் வரை அனைவரின் வாழ்நாள் இலக்கும் இந்த ஒரு கோப்பையைத் தன் கைகளில் ஏந்துவது மட்டும்தான்.
இந்த கோப்பையை ஒருமுறை நேரில் பார்ப்பதற்கும், அதைத் தொட்டுப் பார்ப்பதற்கும் உலகெங்கிலும் பல கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ, இதோட விலை என்னவோ கோடிகள்ல இருக்கலாம், ஆனா ரசிகர்களுக்கும் சரி, அதை வெல்லும் வீரர்களுக்கும் சரி... இதோட மதிப்பு ஈடுஇணையே இல்லாதது, விலைமதிப்பற்றது!
உலகமே ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் இந்த உலகக் கோப்பையின் அதிரடியான மற்றும் விறுவிறுப்பான அனைத்து போட்டிகளையும், ஒரு செகண்ட் கூட மிஸ் பண்ணாம, எச்டி தரத்தில் நேரலையாகப் பார்க்க, Zee5 ஆப் உடன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்! உங்கள் மொபைலில் இப்போதே Zee5 செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து, உலகத் தரம் வாய்ந்த கால்பந்து திருவிழாவைக் கொண்டாடுங்கள்