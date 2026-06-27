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தங்கத்தால் ஆன கால்பந்து உலகக் கோப்பை: இதன் மதிப்பு என்ன தெரியுமா?

FIFA World Cup Trophy value : தங்கத்தால் ஆன கால்பந்து உலகக்கோப்பையின் இப்போதைய மதிப்பு என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். முழு விவரம்....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 27, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:10 PM IST
தங்கத்தால் ஆன கால்பந்து உலகக் கோப்பை: இதன் மதிப்பு என்ன தெரியுமா?
Image Credit: FIFA World Cup Trophy ValueSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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