/உலகக் கோப்பையை ஜெயிக்கப்போவது இந்த அணி தான்! பெரிய அணிகள் இல்லை - ஜாம்பவான் கணிப்பு

Zlatan Ibrahimovic, FIFA World Cup 2026 Prediction : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் குரூப் சுற்று போட்டிகள் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. 7 பிரிவுகளில் இடம்பெற்ற அணிகள் தலா 2 போட்டிகளை விளையாடி உள்ள நிலையில், இன்னும் 5 பிரிவுகள் உள்ள அணிகள் 2வது குரூப் போட்டியை விளையாட இருக்கின்றன.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்கள் குரூப்பில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும், மொத்தம் 3 குரூப் போட்டிகளை ஒவ்வொரு அணியும் விளையாடுகின்றன. A பிரிவில் மெக்ஸிகோ, D பிரிவில் அமெரிக்கா, E பிரிவில் ஜெர்மனி ஆகிய அணிகள் தற்சமயம் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன.
அர்ஜென்டினா, பிரேசில், மொராக்கோ, ஸ்பெயின், பிரான்ஸ், நார்வே, இங்கிலாந்து, போர்ச்சுகல், கொலம்பியா, குரேஷியா உள்ளிட்ட முன்னணி அணிகளும் அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற கடுமையாக போட்டியிட்டு வருகின்றன. துருக்கி, ஹைட்டி உள்ளிட்ட அணிகள் தொடரில் இருந்து வெளியேறும் நிலையில் உள்ளன.
அடுத்த ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் இருந்து அனைத்து போட்டிகளும் நாக்-அவுட் சுற்று என்பதால் அடுத்து ஒவ்வொரு போட்டிகளிலும் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. வரும் ஜூன் 28ஆம் தேதிவரை குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெறும். ஜூன் 29ஆம் தேதி முதல் நாக்-அவுட் போட்டிகள் தொடங்கும்.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இரண்டாவது வார ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் வேளையில் பல முன்னாள் வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள், வல்லுநர்கள், வர்ணனையாளர்கள் ஆகியோர் இந்த முறை யார் உலகக் கோப்பையை வெல்வார்கள் என்ற தங்களின் கணிப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், பெரும்பாலானோர் பிரான்ஸ், அர்ஜென்டினா, ஸ்பெயின் என முன்னணி அணிகள்தான் கோப்பையை வெல்லும் என கணித்து வருகிறார்கள். இன்னும் சிலர் போர்ச்சுகல், பிரேசில் அணிகள் வழக்கத்தை விட சற்று பலமாக தென்படுவதால் கோப்பையை வெல்ல சாத்தியம் இருப்பதாக கணிக்கிறார்கள்.
ஆனால், கால்பந்து ஜாம்பவானும், ஸ்வீடன் நாட்டு வீரருமான ஸ்லாடன் இப்ராஹிமோவிக் வித்தியாசமான கருத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.
Fox Sports ஊடகத்தில் பேசிய இப்ராஹிமோவிக், "இதுவரை நீங்கள் நம்பவில்லை என்றால், நான் மீண்டும் சொல்கிறேன்; நம்புங்கள். அவர்களுக்கு (அமெரிக்கா) ஆதரவாக ஒரு நாடே தற்போது துணை நிற்கிறது. இவ்வளவு பெரிய ஆதரவு ஒரு அணிக்கு இருக்கும்போது, அவர்களை வீழ்த்துவது கடினம். அவர்கள் சிறப்பாக விளையாடினார்கள், உண்மையைச் சொல்லப்போனால் ஆஸ்திரேலியா அவர்களுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இல்லை" என பேசியிருக்கிறார்.
மேலும் அவர், "நான் முன்னரே சொன்னது போல், உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் நடந்ததை பார்க்க வேண்டாம். இப்போது என்ன நடக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம். இப்போது காணப்படும் இந்த உத்வேகம்தான் அவர்களுக்கு (அமெரிக்க அணி) தேவை. அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
மூன்றாவது போட்டியில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்ப்போம். ஏற்கெனவே அவர்கள் அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருப்பதால், சில முக்கிய வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கலாம்" என்றார். அமெரிக்க அணி அடுத்து வரும் ஜூன் 26ஆம் தேதி துருக்கி அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
நடப்பு கால்பந்து உலகக் கோப்பையை அமெரிக்கா, கனடா, மெக்ஸிகோ நாடுகள் சேர்ந்து நடத்துகின்றன. மூன்று நாடுகள் சேர்ந்து கால்பந்து உலகக் கோப்பையை நடத்துவது இதுவே முதல்முறை. இதில் அதிக போட்டிகள் அமெரிக்காவில் நடைபெறுகிறது. அந்த வகையில், அமெரிக்கா தான் இந்த முறை உலகக் கோப்பையை வெல்லும் என்றும்; அந்த அணியின் மீது நம்பிக்கையை வைக்கும்படியும் இப்ராஹிமோவிக் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த சனிக்கிழமை சியாட்டில் நகரில் நடந்த D பிரிவு போட்டியில் அமெரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதின. இதில் அமெரிக்கா 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றிபெற்றது. அந்த போட்டியின் முடிவில்தான் இப்ராஹிமோவிக் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக, அமெரிக்க அணி அதன் முதல் குரூப் போட்டியில் பராகுவே அணியை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியிருந்தது.
இந்நிலையில் D பிரிவில் 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ள அமெரிக்க அணி அடுத்த ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டது. எந்த அணியுடன் அமெரிக்கா அடுத்து விளையாடும் என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை.
அமெரிக்க அணி 1930ஆம் ஆண்டில் அரையிறுதிக்கு வந்தது. அதற்கு பின் இதுவரை அரையிறுதிக்கு கூட அந்த அணி வந்தது இல்லை. 1930ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு முதல் முறையாக அடுத்தடுத்து இரண்டு போட்டிகளை அமெரிக்கா வென்றிருக்கிறது.
இதுவரை 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 , 2014, 2022, 2026 என 12வது முறையாக உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதிபெற்றிருக்கிறது. 1994ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக பிபா உலகக் கோப்பையை நடத்திய அமெரிக்கா, தற்போது 32 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் தொடரை நடத்துகிறது.