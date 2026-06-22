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உலகக் கோப்பையை ஜெயிக்கப்போவது இந்த அணி தான்! பெரிய அணிகள் இல்லை - ஜாம்பவான் கணிப்பு

Zlatan Ibrahimovic : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் முன்னணி அணிகளே சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என கணித்து வரும் நிலையில், கால்பந்து ஜாம்பவான் ஸ்லாடன் இப்ராஹிமோவிக் வித்தியாசமான கணிப்பை தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 22, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:34 AM IST
உலகக் கோப்பையை ஜெயிக்கப்போவது இந்த அணி தான்! பெரிய அணிகள் இல்லை - ஜாம்பவான் கணிப்பு
Image Credit: Image Credit : Zlatan Ibrahimovic | Image Source : X@liberta___depre

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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