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பிரபல முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் உயிரிழப்பு.. சோகத்தில் கிரிக்கெட் உலகம்!

Shapoor Zadran: ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷாபூர் சத்ரான், அரிய வகை நோய் பாதிப்பால் இந்தியாவில் சிகிச்சை பலனின்றி தனது 38 வயதில் காலமானார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 07, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:49 PM IST
பிரபல முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் உயிரிழப்பு.. சோகத்தில் கிரிக்கெட் உலகம்!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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