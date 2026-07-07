/பிரபல முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் உயிரிழப்பு.. சோகத்தில் கிரிக்கெட் உலகம்!

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஷாபூர் சத்ரான் (38), உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று (ஜூலை 07) காலமானார். நாளை தனது 39 வது பிறந்தநாளை கொண்டாட இருந்த நிலையில், அதற்கு ஒரு நாளுக்கு முன்னதாக அவர் உயிரிழந்திருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஷாபூர் சத்ரான் 'ஹீமோபாகோசைடிக் லிம்போஹிஸ்டியோசைட்டோசிஸ்' (Hemophagocytic Lymphohistiocytosis - HLH) என்ற அரிய வகை நோய்யால் கடந்த சில நாட்களாக அவதிபட்டு வந்தார். இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை கடுமையாகப் பாதித்து, உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் ஒரு அரிய வகை குறைபாடாகும்.
கடந்த அக்டோபர் மாதம் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சத்ரான் நொய்டாவில் இருக்கும் ஒரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். கடந்த மே மாதம் ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்களான முகமது நபி மற்றும் ரஷித் கான் ஆகியோர் நேரில் சென்று சத்ரானை சந்தித்து நலம் விசாரித்திருந்தனர். இந்த நிலையில், அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருப்பது அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஷாபூர் சத்ரானின் மறைவை ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் (ACB) அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தி, தனது எக்ஸ் (X) பக்கத்தில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது.
"மிகுந்த மனவருத்தத்துடனும், ஆழ்ந்த துயரத்துடனும் ஆப்கானிஸ்தான் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷாபூர் சத்ரானின் மறைவை ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துக் கொள்கிறது" என்று பதிவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான சத்ரான் 2020 ஆம் ஆண்டு வரை அப்கானிஸ்தான் அணிக்காக விளையாடி உள்ளார். 44 ஒருநாள் போட்டிகளிலும் 365 டி20 போட்டிகளிலும் பங்கேற்று உள்ளார்.
ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதன்முறையாக ஐசிசி உலகக் கோப்பை மற்றும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களுக்குத் தகுதி பெற்று, உலக அரங்கில் கால்பதித்ததில் இவரது பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது. ஆப்கான் கிரிக்கெட்டின் ஆரம்பக் காலகட்டத் தூணாக விளங்கிய சத்ரான், அந்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமிட்ட ஒருவராக பார்க்கப்படுகிறார்.
அவரது மறைவையடுத்து, சக கிரிக்கெட் வீரர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.