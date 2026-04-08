  • ஆஸ்திரேலியா வீரர் டேவிட் வார்னர் கைது! என்ன காரணம் தெரியுமா?

ஆஸ்திரேலியா வீரர் டேவிட் வார்னர் கைது! என்ன காரணம் தெரியுமா?

குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டி சிக்கிய ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் டேவிட் வார்னர் கைது! பிஎஸ்எல் தொடரில் தொடருவாரா? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 8, 2026, 06:44 AM IST
ஆஸ்திரேலியா வீரர் டேவிட் வார்னர் கைது! என்ன காரணம் தெரியுமா?

சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் மிகச்சிறந்த தொடக்க ஆட்டக்காரர்களில் ஒருவராக கொண்டாடப்பட்டவர் டேவிட் வார்னர். தனது அதிரடியான ஆட்டத்தாலும், களத்தில் காட்டும் ஆக்ரோஷத்தாலும் உலகெங்கிலும் ஏராளமான ரசிகர்களை கொண்டுள்ள வார்னர், தற்போது ஒரு பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதாக காவலர்களிடம் அவர் கையும் களவுமாக பிடிபட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் 2026 தொடரில் கராச்சி கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் அவர், இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகும் பாகிஸ்தான் திரும்புவாரா அல்லது நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்படுவாரா என்ற கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன. 

சம்பவம் நடந்தது எப்படி?

பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரில் கராச்சி கிங்ஸ் அணிக்கும் அடுத்த போட்டிக்கும் இடையே சில நாட்கள் இடைவெளி இருந்ததால், வார்னர் தனது குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றிருந்தார். அந்த சிறிய விடுமுறையின் போதுதான் இந்த எதிர்பாராத சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சுமார் 5:30 மணியளவில் சிட்னியில் உள்ள மரௌப்ரா பகுதியின் மலபார் சாலையில் ஆஸ்திரேலிய போக்குவரத்து போலீசார் வழக்கமான வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். 

அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஒரு வேன், போலீசாரின் சோதனை சாவடியை பார்த்ததும், சோதனை மையத்தை நெருங்குவதற்கு முன்பாகவே சற்று தொலைவில் திடீரென நிறுத்தப்பட்டது. இதை பார்த்து சந்தேகமடைந்த நெடுஞ்சாலை ரோந்துப் போலீசார், உடனடியாக அந்த வாகனத்தை நோக்கி சென்றனர். அங்கு வாகனத்தின் ஓட்டுநர் இருக்கையில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரரான 39 வயதுடைய டேவிட் வார்னர் இருந்துள்ளார். போலீசார் உடனடியாக அவருக்கு மூச்சு பரிசோதனை மேற்கொண்டனர். அந்த முதற்கட்ட பரிசோதனையிலேயே அவர் மது அருந்தியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

கைது நடவடிக்கையும் குற்றச்சாட்டுகளும்

சாலையில் நடந்த சோதனையில் அவர் மது அருந்தியிருப்பது உறுதியானதை தொடர்ந்து, டேவிட் வார்னரை மரௌப்ரா காவல் நிலையத்திற்கு போலீசார் அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவருக்கு மீண்டும் ஒருமுறை ரத்தத்தில் உள்ள மதுவின் அளவை கண்டறியும் அதிநவீன பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. அந்த இரண்டாவது சோதனையின் முடிவுகள் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் அமைந்தன. ஆஸ்திரேலிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தின்படி அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட சுமார் இரண்டு மடங்கு அதிகமாக அவர் மது அருந்தியிருந்தது சோதனையில் உறுதியானது. அவரது ரத்தத்தில் ஆல்கஹாலின் அளவு 0.104 ஆக பதிவாகியிருந்தது. ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்தவரை இது நடுத்தர அளவிலான போக்குவரத்து விதிமீறல் ஆகும். அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட இருமடங்கு போதையில் இருந்த காரணத்தினால், டேவிட் வார்னர் மீது குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதற்காக குற்றவழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் முறைப்படி கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் அவர் காவல் நிலையத்திலிருந்தே ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

நீதிமன்ற விசாரணை

இந்த குற்றத்திற்காக டேவிட் வார்னருக்கு 'கள நீதிமன்ற ஆஜர் நோட்டீஸ்' வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, வரும் மே 7 அன்று டவுனிங் சென்டர் உள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் அவர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவில் சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மிகவும் கடுமையாகப் பின்பற்றப்படுவதால், வார்னருக்கு அபராதம் அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்படுவது உள்ளிட்ட தண்டனைகள் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

பிஎஸ்எல் தொடரில் வார்னரின் நிலை என்ன?

தற்போது கராச்சி கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பு வகிக்கும் டேவிட் வார்னர், நடப்பு தொடரில் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். அடுத்ததாக பெஷாவர் சல்மி அணிக்கு எதிரான முக்கியமான போட்டி கராச்சியில் உள்ள தேசிய மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவில் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தாலும், உடனடியாக அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டிய அவசியமில்லை. அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நீதிமன்ற விசாரணைக்கான தேதியான மே 7 என்பது, நடப்பு பிஎஸ்எல் தொடர் முடிவடைந்த பின்னரே வருகிறது. எனவே, டேவிட் வார்னர் தனது சட்ட சிக்கல்களை சிறிது காலம் ஒத்திவைத்துவிட்டு, திட்டமிட்டபடி மீண்டும் பாகிஸ்தான் சென்று கராச்சி கிங்ஸ் அணியில் இணைவார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரில் விளையாடுவதில் அவருக்கு எந்த சட்ட சிக்கலும் இப்போதைக்கு இல்லை என்பது கராச்சி கிங்ஸ் அணி நிர்வாகத்திற்கும், அவரது ரசிகர்களுக்கும் சற்று நிம்மதியை அளித்துள்ளது. 

ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக 112 டெஸ்ட், 161 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 110 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 15,000-க்கும் மேற்பட்ட ரன்களை குவித்துள்ள ஒரு ஜாம்பவான் வீரர், இதுபோன்று பொறுப்பற்ற முறையில் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டி கைதாகியிருப்பது கிரிக்கெட் உலகில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. தனது ஓய்வுக்காலத்திலும் வார்னர் மீண்டும் ஒரு சட்ட சிக்கலில் சிக்கியிருப்பது அவரது நற்பெயருக்கு விழுந்த மற்றொரு கரும்புள்ளியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. மே மாதம் நடைபெறவுள்ள நீதிமன்ற விசாரணையின் முடிவில்தான் வார்னருக்கு என்ன தண்டனை காத்திருக்கிறது என்பது முழுமையாகத் தெரிய வரும். 

