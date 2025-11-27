English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இரண்டாவது திருமணம் செய்துக்கொண்ட CSK வீரர்.. இந்த நடிகை கூடவா?

இரண்டாவது திருமணம் செய்துக்கொண்ட CSK வீரர்.. இந்த நடிகை கூடவா?

CSK Anirudha Srikkanth - Samyuktha Shan Marriage: நடிகை சம்யுக்தாவை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்துக்கொண்டார் முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் அனிருத்தா ஸ்ரீகாந்த். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:43 PM IST
  • இரண்டாவது திருமணம் செய்துக்கொண்ட அனிருத்தா
  • இவர் முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் ஆவார்
  • நடிகை சம்யுக்த்தாவை திருமணம் செய்துள்ளார்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்
ரூ.1000 கன்பார்ம்! பெண்களுக்கு மீண்டும் உறுதி கொடுத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
ரூ.1000 கன்பார்ம்! பெண்களுக்கு மீண்டும் உறுதி கொடுத்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி
இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 26 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷடம்
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 26 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷடம்
வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகருக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா? இல்லையா? அவரே கொடுத்த விளக்கம்!
camera icon7
Diwakar
வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகருக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா? இல்லையா? அவரே கொடுத்த விளக்கம்!
இரண்டாவது திருமணம் செய்துக்கொண்ட CSK வீரர்.. இந்த நடிகை கூடவா?

Anirudha Srikkanth - Samyuktha Shan Marriage: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமானவர் நடிகை சம்யுக்தா. சீசன் 4ல் பங்கேற்று விளையாடிய இவர் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார். இதன் பின்னர் அவருக்கு சில பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. காபி வித் லவ், துக்ளக் தர்பார், மைடியர் பூதம், வாரிசு உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்தார். மேலும், பல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்று வருகிறார். 

Add Zee News as a Preferred Source

Anirudha Srikkanth Marriage: இரண்டாவது திருமணம் செய்துக்கொண்ட சிஎஸ்கே வீரர்

சம்யுக்தா ஆரம்ப கட்டத்தில் விளம்பர மாடலாக தனது திரைத்துறை பயணத்தை தொடர்ந்தார். 2007ஆம் ஆண்டில் மிஸ் சென்னை பட்டத்தை வென்றவர். இந்த நிலையில், பிரபல முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த்தின் மகன் அனிருத்தாவை கரம் பிடித்திருக்கிறார். இவருக்குமே இது இரண்டாவது திருமணம் ஆகும். நடிகை சம்யுக்த்தா குறும்பட இயக்குனரும் தயாரிப்பாளருமான கார்த்திக் சங்கர் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இருவருக்கும் ஒரு மகனும் பிறந்தார். இந்த சூழலில், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்தனர். 

Anirudha Srikkanth Marriage: அனிருத்தா - சம்யுக்த்தா திருமணம் 

கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் மகன் அனிருத்தா முதலில் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு ஆர்த்தி வெங்கடேஷ் என்பவரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். ஆனால் இருவருக்கும் நினைத்தபடி செட் ஆகாததால், இருவரும் விவாகரத்து செய்தனர். இந்த சூழலில், அனிருத்தா மற்றும் சம்யுக்த்தா இருவரும் நெருங்கி பழகிய வந்தனர். சமீபமாக இவர்கள் இருவரும் விரைவில் திருமணம் செய்துக்கொள்ள இருக்கின்றனர் என்ற பேச்சுக்கள் சென்றுக்கொண்டிருந்த நிலையில்,  இன்று (நவம்பர் 27) திருமணம் செய்துக்கொண்டனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. 

Anirudha Srikkanth Marriage: ரசிகர்கள் வாழ்த்து 

அனிருத்தா முன்னாள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர் ஆவார். அவர் ஹைதராபாத் அணிகளுக்காகவும் விளையாடி உள்ளார். ஐபிஎல்லில் மொத்தம் 20 போட்டிகளில் விளையாடி 136 ரன்கள் எடுத்தார். 2011 ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக 64 ரன்கள் எடுத்ததே அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோராகும். நடிகை சம்யுக்த்தா மற்றும் அனிருத்தா ஸ்ரீகாந்த் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நிலையில், அவர்களுக்கு ரசிகர்கள் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க: இந்திய அணி தொடர் தோல்வி… WTC பைனலுக்கு தகுதி பெற வாய்ப்பு உள்ளதா? முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: தென்னாப்பிரிக்காவிடம் ஒயிட்வாஷ்! கேப்டன் சுப்மன் கில் எடுத்த முக்கிய முடிவு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Anirudha SrikkanthCSKSamyukthaKrishnamachari SrikkanthIPL

Trending News