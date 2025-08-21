ஆசியக் கோப்பை 2025: "விரைவில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்"

வருகிற செப்டம்பர் மாதம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற இருக்கும் ஆசியக் கோப்பை 2025 தொடருக்கான இந்திய டி20 அணியின் அறிவிப்பு பலர் எதிர்பார்க்காத அதிர்ச்சி முடிவுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, அணியின் முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் மற்றும் அணித் தலைவராக விரிவாக சாதனை புரிந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தேர்வு செய்யப்படாமல் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல், சையீத் முஸ்தாக் அலி
2024–25 சீசனில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஐபிஎல்-லிலும், சையீத் முஸ்தாக் அலி கோப்பையிலும் கேப்டனாக வெற்றியைப் பெற்றார். அனேக முன்னணி பேட்ஸ்மேன்களை விஞ்சும் வகையில் 2025 ஐபிஎல் தொடரில் 604 ரன்கள் (ஸ்ட்ரைக் ரேட் 175) எடுத்து, பஞ்சாப்பை 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றார். அதுமட்டுமின்றி, துபாயில் நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் இந்தியா 12 வருடங்களுக்குப் பிறகு கோப்பை வெல்வதற்கு அதிக ரன்கள் அடித்து முக்கிய பங்காற்றினார்.
துணை கேப்டன் சுப்மன் கில்!
ஆனால், சமீபத்திய இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் 754 ரன்கள் அடித்த சுப்மன் கில்லை, பிசிசிஐ தயாராகும்போது அவரது அனைத்து வடிவங்களிலும் தலைமையாக்கும் நோக்கில், துணை கேப்டன்யாக தேர்வு செய்துள்ளது. அந்தக் காரணத்தால், ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் ஜெய்ஸ்வாலும் இதில் இடம்பிடிக்க முடியாமல் போனது.
ரிசர்வ் பட்டியலில்கூட இடமில்லை!
150+ ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் சீரான பங்களிப்பை சர்வதேச டி20-யில் வழங்க முடியாதிருந்தாலும், அணிக்கு முக்கிய நேரங்களில் பட்டாசாக பயணித்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு ரிசர்வ் பட்டியலில்கூட இடம் வழங்கப்படவில்லை என்பது ரசிகர்களிலும் கிரிக்கெட் நிபுணர்களிலும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உத்தப்பாவின் ஆதரவு
இந்த நிலையில் முன்னாள் வீரர் ராபின் உத்தப்பா, "சாம்பியன்ஸ் டிராபிக்கு இந்தியா வெற்றிபெற முக்கிய பங்காற்றிய ஐயர், ஆசியக் கோப்பைத் தேர்வில் இல்லை என்பது விசித்திரமாக உள்ளது. அடுத்த டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன்பாக இந்தியா 18 போட்டிகள் விளையாடும். ஓர் முக்கிய வீரர் காயமடைந்தால் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என நம்புகிறேன். அவர் அதற்கு தகுதியானவர்," என்று தெரிவித்தார்.
ஒரு பக்கம் தயாராகியுள்ள கிட்ஸ் திறமைகளுக்கும், மற்றொரு பக்கம் விரிவான அனுபவத்திற்கும் இடையே இந்திய அணியின் தேர்வு குழு சமநிலை முயற்சிக்கிறது. அதிர்ச்சி வழங்கிய இந்த முடிவை பெரும் ரசிகர்கள் பலத்த விமர்சனத்துடன் எதிர்கொண்டுள்ளனர். ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மீண்டும் அணிக்கு வருகிறாரா அல்லது இந்தத் தடுப்பை மீறி புதிய சரித்திரம் படைக்கப் போகிறாரா என்பதை பார்க்கும் நேரம் இது
