ஓய்விலிருந்து மீண்டும் களத்திற்கு திரும்பும் பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்.. வேறு நாட்டுக்காக விளையாட முடிவு!

நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் முக்கிய பேட்ஸ்மேன் மற்றும் கேப்டன் ராஸ் டெய்லர். இவர் 2022 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தார். நியூசிலாந்து அணிக்காக அவர் 112 டெஸ்ட், 236 ஒருநாள், 102 டி20 போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு ரன்களில் பெரும் சாதனைகளை செய்துள்ளார். குறிப்பாக, டெஸ்ட் போட்டிகளில் 7,683 ரன்கள் அசத்திய அவர், டெஸ்ட் போட்டிகளில் கேன் வில்லியம்சனுக்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ளார்.
41 வயதில் தாய் நாட்டுக்காக
ராஸ் டெய்லர் தனது சர்வதேச ஓய்விற்குப் பிறகு, சமோவா கிரிக்கெட் அணிக்காக விளையாட தயாராக உள்ளார். அடுத்த மாதம் ஓமனில் நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான தகுதி சுற்றுத் தொடரில் சமோகா அணி பப்புவா நியூ கினியாவுடன் மோத உள்ளது. இந்த தொடரில் 41 வயதான ராஸ் டெய்லர் சமோகா அணியை பிரதிநிதித்துவம் செய்ய உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் முக்கியமான சம்பவமாக விளங்குகிறது.
ராஸ் டெய்லரின் கருத்து
ராஸ் டெய்லர் கூறியதாவது, "நான் ஓய்விலிருந்து மீண்டும் வெளி வந்து, என் தாயார் பிறந்த நாட்டைச் சேர்ந்த சமோகா அணிக்கு உதவுவதில் பெருமை கொள்கிறேன். உடல் உண்மையாக சிறந்த நிலையில் இருக்காது என்றாலும், ஓட்டம் எடுக்கும் முறையில் மற்றும் பாதுகாப்பில் நான் சிறப்பாக இருக்கிறேன். எனது வீர வாழ்க்கையை இப்படி தொடர்வது எனக்கே சவாலாக இருக்கும், ஆனால் நான் முயற்சிப்பேன்," என்றார்.
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் மற்றும் அவரது வளர்ச்சி
ராஸ் டெய்லர் 2006 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து பல தரமான சாதனைகளைக் செய்தவர். அவர் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் 20க்கும் மேற்பட்ட சதங்களை அடித்து, நியூசிலாந்து கிரிக்கெட்டின் முக்கிய ஜாம்பவான்களில் ஒருவராக வலம் வந்தவர். ராஸ் டெய்லரின் மீண்டும் களத்திற்கு வருவது சமோகா அணிக்கு மட்டுமல்ல, அந்த பகுதியில் குழந்தைகள் டென்னர் மற்றும் நகர்ந்து வரும் அணிகளுக்கு பெரும் உற்சாகமாகவும் இருக்கிறது.
41 வயதாக இருந்தாலும், அவரது அனுபவமும் திறனும் அந்த அணியின் வெற்றிக்கு ஓர் புதிய அத்தியாயத்தை எழுதக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நியூசிலாந்து கிரிக்கெட்டின் பிரபலமான வீரர் ராஸ் டெய்லர் தனது ஓய்வை மீறி கிரிக்கெட் களத்தில் திரும்புவதால் ரசிகர்களும், கிரிக்கெட் உலகமும் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன.
