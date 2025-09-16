English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி சர்ச்சை.. சூர்யகுமார் யாதவ்-வை பன்றி என கூறிய முன்னாள் கேப்டன்!

பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் யூசுப் யுகானா, இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்-வை பன்றிகுமார் என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 16, 2025, 08:55 PM IST

Trending Photos

இந்த 58 நாடுகளுக்கு விசா தேவையே இல்ல..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon8
No Visa Countries
இந்த 58 நாடுகளுக்கு விசா தேவையே இல்ல..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
ரேஷன் கார்டு பொருட்கள் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
ரேஷன் கார்டு பொருட்கள் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை
camera icon7
Guru Peyarchi
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை
இரண்டாவது திருமணம் செய்தாரா நடிகை மீனா? அவரே சொன்ன பதில்!
camera icon7
Actress Meena
இரண்டாவது திருமணம் செய்தாரா நடிகை மீனா? அவரே சொன்ன பதில்!
இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி சர்ச்சை.. சூர்யகுமார் யாதவ்-வை பன்றி என கூறிய முன்னாள் கேப்டன்!

ஆசியக் கோப்பை 2025 டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி தொடக்க இரண்டு போட்டிகளிலும் அசத்தல் வெற்றிகளை பெற்று சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னதாகவே தகுதி பெற்றுள்ளது. பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கடந்த இரண்டாம் லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.  

Add Zee News as a Preferred Source

ஆனால் அதுவும் ஒரு முக்கிய சர்ச்சையை உருவாக்கியது. பாகிஸ்தான் அணிக்கு இந்திய வீரர்கள் கை கொடுக்காமல் புறக்கணித்துவிட்டனர். சுமார் சில மாதங்களுக்கு முன்பு பாகிஸ்தான் சார்பில் நடந்த தாக்குதலில் 26 இந்தியர்கள் உயிரிழந்தனர். அதற்கு பிறகு இந்திய அரசு கடுமையான ராணுவ நடவடிக்கை எடுத்து பதிலடி வழங்கியது. இதன் தொடர்ச்சியாக இந்த ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியிலும் பாகிஸ்தான் அணியை இந்திய அணியினர் தோற்கடித்து கைக் கொடுக்காமல் புறக்கணித்தனர்.  

இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு கைக்கொடுக்காமல் போனதை முன்னாள் வீரர்கள் பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முன்னாள் பாகிஸ்தான் வீரர் யூசுப் யுகானா, சூர்யகுமார் யாதவ்-வை சுவர்யகுமார் யாதவ் என கூறி கடுமையாக விமர்சித்து உள்ளார். பாகிஸ்தான் என்எச்ச்டி தொலைக்காட்சியில் நடைபெற்ற உரையாடலில், முன்னாள் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் யூசூப் யுகானா சூரியகுமார் யாதவிற்கு "பன்றிகுமார்" என புனைபெயர் வைத்து கடுமையாக விமர்சித்தார்.  

ஹிந்தி மொழியில் "சுவர்" என்ற சொல்லுக்கு பன்றி என்ற பொருள் இருப்பதாக அவர் விளக்கி, சூரியகுமாருக்கு பதிலாக "சுவர்யகுமார்" என்று சொல்வது என்றார். மேலும், இந்திய அணி விளையாடும் முறை அம்பயர்களுடன் கூட்டு செய்வதாகவும், குறுக்கு வழிகளைப் பயன்படுத்தி போட்டிகளில் வெல்ல முயற்சிக்கிறது என்றும் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தார். 

உரையாடல் சில வரிகள்:  

யூசூப்: "மாயை கோட்டையிலிருந்து இந்தியா தப்ப முடியாது. அவர்களுடைய கேப்டன் சுவர்யகுமார்…"  
தொகுப்பாளர்: "அது சூரியகுமார் யாதவ்"  
யூசூப்: "ஆம், அதையே நானும் சொன்னேன். அவர் தான் சுவர்யகுமார்."  
தொகுப்பாளர்: "இல்லை, அவர் சூரியகுமார் யாதவ்."  
யூசூப்: "ஓ, சரி. அவர் தான் சுவர்யகுமார். இந்தியா வெட்கப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அம்பயர்களை கூட்டமாக வைத்துக்கொண்டு அவர்களை சித்திரவதை செய்கிறது. அனைத்திற்கும் ஓர் எல்லை இருக்கிறது."

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பையில் இருந்து விலகுகிறதா பாகிஸ்தான் அணி? வெளியான உண்மை!

மேலும் படிக்க: இப்போதைய பாகிஸ்தான் ஒரு அணியே இல்லை.. கங்குலி கருத்து!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Yousuf YouhanaSuryakumar YadavsuvaryakumarIndia vs PakistanPig

Trending News