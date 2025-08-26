யுவராஜ் 100 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிருக்க வேண்டும்.. அவரது கரியர் சரிய இதுதான் காரணம்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் யுவராஜ் சிங் 2000ஆம் ஆண்டில் இந்திய அணியில் அறிமுகமாக, தனது திறமை மற்றும் பல்துறை ஆட்டத்தால் இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கு மறக்க முடியாத சேவைகளை செய்துள்ளார். இதுவரை அவர் 40 டெஸ்ட் போட்டிகள், 304 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 58 டி20 போட்டிகளில் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவம் செய்துள்ளார். தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 2008 முதல் 2019 வரை ஐபிஎல் விளையாடி வெளிப்படும் பல அபாரம் பிரதிபலித்துள்ளார்.
சிறந்த சாதனைகள் மற்றும் பதக்கம்
யுவராஜ், இந்திய அணியின் 2007 டி20 உலகக் கோப்பை, 2011 ஒருநாள் கோப்பை மற்றும் 2013 சாம்பியன்ஸ் டிராபி வெற்றிகளில் முக்கிய பங்கு வகித்தார். 2007 மற்றும் 2011 உலகக் கோப்பைகளில் தொடர் நாயகனாக தேர்வு செய்யப்படுவதோடு, அவரது பந்துவீச்சும் பாராட்டப்பட்டு இந்திய அணிக்கு பெரும் பலன்கள் கொடுத்தது.
டெஸ்ட் போட்டிகள்
இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் மற்றும் தேர்வுக் குழு நிர்வாகி 'சரண்தீப் சிங்' விரிவாக கூறியதாவது, "யுவராஜ் சிங் 100 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டிய திறமையுடையவர். ஆனால், 40 போட்டிகளுக்கு மட்டுமே அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதற்கு காரணம் இந்திய அணியில் சச்சின் டெண்டுல்கர், ராகுல் டிராவிட், வினோத் கங்குலி மற்றும் லட்சுமணன் போன்ற சிறந்த பேட்ஸ்மேன்கள் இருந்தனர்." என அவர் விளக்கியார். அதன் காரணமாக, யுவராஜ் தனது முழு திறனை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் வெளிப்படுத்த இயலவில்லை என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சவால்கள் மற்றும் எதிர்காலம்
யுவராஜ் சிங் தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் உச்சத்தை அடைந்து, அதிரடியான பேட்டிங்கும் பரபரப்பான விக்கெட் வீச்சும் காட்சிகளைக் காட்டியுள்ளார். புற்றுநோய்க்கு பிறகு கூட, நாட்டிற்காக விளையாடிய அவரது உழைப்பு மறக்க முடியாதது. 2019ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு எடுத்திருந்தாலும், தற்போது அவர் கிரிக்கெட் உலகில் வர்ணனையாளராகவும் விளையாடும் முனைப்புடன் இருப்பார்.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள்
பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த யுவராஜ் சிங், யோகிராஜ் சிங்கின் மகன். குழந்தை பருவத்தில் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் மற்றும் டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டுகளில் திறமையை வெளிப்படுத்திய அவர், தந்தையின் வழிகாட்டுதலால் கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்தினார். சமீபத்தில், அவரது வாழ்க்கை வரலாறைப் பற்றி ஒரு சுயசரிதை திரைப்படம் தயாராகி வருகிறது என்பதை அவர் அறிவித்துள்ளார்.
முக்கிய குறிப்புகள்
- இந்திய அணிக்கு மூன்று கிரிக்கெட் வடிவங்களிலும் விளையாடிய முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர்
- உலகக் கோப்பை வெற்றியுடன் இணைந்தவர்
- 40 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியதால் திறன் மறைக்கப்பட்டது
- புதிய தலைமுறையை ஊக்குவித்த வீரர்
- புற்றுநோய் போராட்டம் மீறியும் நாட்டிற்கு சேவை
