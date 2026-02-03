English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டி20 உலகக் கோப்பை 2026: செமி ஃபைனலுக்கு செல்லும் 4 அணிகள் இதுதான் - பாகிஸ்தான் இருக்கா?

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: செமி ஃபைனலுக்கு செல்லும் 4 அணிகள் இதுதான் - பாகிஸ்தான் இருக்கா?

2026 T20 World Cup Semi Final Predictions: டி20 உலகக் கோப்பை இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க உள்ள நிலையில், இத்தொடரில் அரையிறுதிக்கு முன்னேற வாய்ப்புள்ள அணிகளை முன்னாள் வீரர்கள் பலரும் கணித்துள்ளனர். அது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 3, 2026, 04:56 PM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை 2026
  • அரையிறுதிக்கு செல்லப்போகும் 4 அணிகள்
  • முன்னாள் வீரர்கள் கணிப்பு

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: செமி ஃபைனலுக்கு செல்லும் 4 அணிகள் இதுதான் - பாகிஸ்தான் இருக்கா?

T20 World Cup 2026 Prediction: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் கடைசியாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. அதன்பின், இந்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கிறது. 2024ல் இந்திய அணி வென்ற நிலையில், மீண்டும் இந்தியாவே கோப்பையை கைப்பற்றுமா? அல்லது ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து போன்ற பெரிய அணிகள் கைப்பற்றுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. 

பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி 2026ஆம் ஆண்டுக்கான டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் தொடங்க உள்ளது. மார்ச் 08ஆம் தேதி முடிவடையும் இத்தொடர் இம்முறை இந்தியா மற்றும் இலங்கை மைதானங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. இத்தொடரில் மொத்தம் 20 அணிகள் கலந்து கொள்கின்றன. அவை 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இத்தொடரின் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறும் 4 அணிகள் எவை என முன்னாள் வீரர்கள் பலர் கணித்துள்ளனர்.அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

சேதேஷ்வர் புஜாரா கணிப்பு 

இது தொடர்பாக தனது கணிப்பை வெளியிட்ட முன்னாள் இந்திய வீரர் புஜாரா, உலகக் கோப்பை அரையிறுதி போட்டிக்கு இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் முன்னேறும் என தெரிவித்துள்ளார். 

கும்ப்ளே கணிப்பு 

இதேபோன்று இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் முன்னாள் பயிற்சியாளருமான அனில் கும்ப்ளே-வும் அரையிறுதி போட்டிக்கு இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நான்கு அணிகள் தான் செல்லும் என கூறியுள்ளார். 

சுரேஷ் ரெய்னா கணிப்பு 

இந்திய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா, இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறும் என கணித்துள்ளார். 

ஆகாஷ் சோப்ரா கணிப்பு 

இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா, இந்தியா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய அணிகள் உலகக் கோப்பை அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் என கூறி உள்ளார். 

முகமது கைஃப் கணிப்பு 

இதேபோல், முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் தனது கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அவர், இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் என கூறி உள்ளார். 

ராபின் உத்தப்பா கணிப்பு 

முன்னாள் வீரர் ராபின் உத்தாப்பா, இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய 4 அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறும் என கூறி உள்ளார். 

இர்பான் பதான் கணிப்பு

இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் இர்பான் பதான், இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் டி20 உலகக் கோப்பையின் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறும் என கணித்துள்ளார். 

பாகிஸ்தானை தேர்வு செய்த இர்பான் பதான் 

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான அரையிறுதி சுற்றுக்கு பாகிஸ்தான் முன்னேறும் என இர்பான் பதான் மட்டுமே தெரிவித்துள்ளார். மற்றவர்கள் பெரும்பாலும், தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து போன்ற அணிகளேயே கூறி உள்ளனர். மேலும், இந்திய அணியை அனைவருமே இந்த கணிப்பில் வைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

T20 World Cup 2026World Cup predictionTeam IndiaCricket

