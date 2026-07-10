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ஹாட்ரிக் செமி பைனலில் பிரான்ஸ்... முடிந்தது மொராக்கோ கதை - எரிமலையாய் வெடித்த எம்பாப்பே

France vs Morocco : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் முதல் காலிறுதிப் போட்டியில் மொராக்கோ அணியை 2-0 என்ற கணக்கில் வென்று, பிரான்ஸ் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. 60வது நிமிடத்தில் எம்பாப்பே மற்றும் 66வது நிமிடத்தில் டெம்பேலே ஆகியோர் கோல் அடித்து பிரான்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 10, 2026, 03:53 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:30 AM IST
ஹாட்ரிக் செமி பைனலில் பிரான்ஸ்... முடிந்தது மொராக்கோ கதை - எரிமலையாய் வெடித்த எம்பாப்பே
Image Credit: France vs Morocco | Image Source : X/@FIFAWorldCupSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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செமி பைனலில் பிரான்ஸ் அணி... முடிந்தது மொராக்கோ கதை - எரிமலையாய் வெடித்த எம்பாப்பே
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