/ஹாட்ரிக் செமி பைனலில் பிரான்ஸ்... முடிந்தது மொராக்கோ கதை - எரிமலையாய் வெடித்த எம்பாப்பே

FIFA WC 2026, France vs Morocco Quater-Finals : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் காலிறுதிச் சுற்று இன்று தொடங்கியது. அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் நகரின் பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் காலிறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸ் - மொராக்கோ அணிகள் மோதின. இந்திய நேரப்படி சரியாக நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்கியது.
முதல் பாதியில் இரு அணியும் சரிக்கு சமம் மோதின. 26வது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் அணிக்கு அருமையான பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் பிரான்ஸ் அணியின் கேப்டன் எம்பாப்பே அந்த வாய்ப்பை வீணடித்தார். இதனால் முதல் பாதி முழுவதும் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை.
2ஆம் பாதி தொடங்கியது. மொராக்கோ அணியை விட பிரான்ஸ் வீரர்கள் சற்று வேகமாகவும், தந்திரமாகவும் விளையாடினர். வியூகங்களை விரைவாக செயல்படுத்தினர். இதனால் 60வது நிமிடத்தில் கேப்டன் எம்பாப்பே கோல் அடித்தார், அதற்கு டெசிரே டூயே அசிஸிஸ்ட் செய்து உதவினார்.
66வது நிமிடத்தில் எம்பாப்பே அசிஸிஸ்ட் செய்ய டெம்பேலே கோல் அடிக்க பிரான்ஸ் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. மொராக்கோவின் மொத்த பிளானும் சீர்குலைந்தது, அணியின் அணுகுறையும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தது. இதனால் அவர்களால் கடைசிவரை ஒரு கோல் கூட அடிக்க இயலவில்லை. இதனால், பிரான்ஸ் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் மொராக்கோ தோல்வியை தழுவியது.
இப்போட்டியில் மொராக்கோ அணி 52 சதவீதம் தன்வசம் வைத்திருந்தது, பிரான்ஸ் அணியை (476 பாஸ்கள்) விட சற்று அதிகமாக 498 பாஸ்களை செய்ததை தவிர, மற்ற அனைத்தும் பிரான்ஸ் அணியின் வசமே இருந்தது. மொத்தம் 22 முறை ஷாட்ஸ் அடித்தது பிரான்ஸ், ஆனால் மொராக்கோ வெறும் 5 முறையே செய்தது. அதேபோல், கோல் கம்பத்தின் மீதான டார்கெடில் பிரான்ஸ் 9 முறை முயற்சித்தது, மொராக்கோ ஒரு முறை மட்டுமே முயன்றுள்ளது.
2018ஆம் ஆண்டில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பிரான்ஸ், 2022ஆம் ஆண்டில் இறுதிப்போட்டியில் அதுவும் பெனால்டி சூட்அவுட்டில் தோல்வியடைந்தது. ஆனால் இம்முறையும் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்று வெறியுடன் காத்திருக்கிறது. இதன்மூலம் பிரான்ஸ் அணிக்கு இது ஹாட்ரிக் செமி-பைனல் எனலாம். எம்பாப்பேவும் தொடர்ச்சியாக 3வது செமி பைனலை விளையாட உள்ளார்.
எம்பாப்பே நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் 8 கோல்களை அடித்துள்ள நிலையில், ஒட்டுமொத்த பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 20 கோல்களை (20 போட்டிகள்) அடித்தும் அசத்தி உள்ளார் கடந்த முறை தவறவிட்ட கோப்பையை இந்த முறை வெல்ல எம்பாப்பே தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டுகிறார். வரும் ஜூலை 15ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸ் அணி, ஸ்பெயின் அல்லது பெல்ஜியம் அணியை எதிர்கொள்ளும்.
அடுத்து நாளை (ஜூலை 11) நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு ஸ்பெயின் - பெல்ஜியம் அணிகளும்; ஜூலை 12 ஆம் தேதி நள்ளிரவு 2.30 மணிக்கு நார்வே - இங்கிலாந்து அணிகளும்; ஜூலை 12 அதிகாலை 6.30 மணிக்கு அர்ஜென்டினா - சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.
A third straight Semi-final secured for France#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026