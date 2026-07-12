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France vs Spain : முதல் செமி பைனலில் வெற்றி யாருக்கு...? - பலம், பலவீனம் என்ன?

France vs Spain : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் முதல் அரையிறுதியில் பிரான்ஸ் - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த இரு அணிகளில் இதுவரை நேருக்கு நேர் மோதியதில் யார் அதிக முறை வென்றிருக்கிறார்கள்?, இவர்களின் சமீபத்திய போட்டிகள், பலம், பலவீனம், நட்சத்திர வீரர்கள் என அனைத்தையும் இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:27 PM IST
France vs Spain : முதல் செமி பைனலில் வெற்றி யாருக்கு...? - பலம், பலவீனம் என்ன?
Image Credit: France Mbappe vs Spain Yamal | Image Source : X/@wwtrendszSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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