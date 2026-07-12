/France vs Spain : முதல் செமி பைனலில் வெற்றி யாருக்கு...? - பலம், பலவீனம் என்ன?

FIFA World Cup 2026 Semi Final, France vs Spain : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் அதன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிவிட்டது. கிளைமேக்ஸ் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிப்பெறப்போவது யார் யார் என்பது இன்னும் சில நாள்களில் தெரிந்துவிடும்.
முதல்முறையாக பிபா உலகக் கோப்பை தொடர் 48 அணிகளுடன் விளையாடப்பட்டது. குரூப் சுற்று, ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று, ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று, காலிறுதிச் சுற்று என இதுவரை 44 அணிகள் வெளியேறிவிட்டன. அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு மூன்று ஐரோப்பிய அணிகளும், ஒரு தென்னமெரிக்க அணியும் என 4 அணிகள் தகுதிபெற்றுள்ளன.
இந்திய நேரப்படி வரும் ஜூலை 15ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12. 30 மணிக்கு பிரான்ஸ் - ஸ்பெயின் அணிகள் முதல் அரையிறுதிப் போட்டியிலும்; ஜூலை 16ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு இங்கிலாந்து - அர்ஜென்டினா அணிகள் 2வது அரையிறுதிப் போட்டியிலும் மோதின.
இதையடுத்து, அரையிறுதியில் தோல்வியடையும் அணிகள் ஜூலை 19ஆம் தேதி நள்ளிரவு 2.30 மணிக்கு 3வது இடத்திற்கான போட்டியில் மோதும். ஜூலை 20ஆம் தேதி நள்ளிரவு 2.30 மணிக்கு இறுதிப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.
இந்நிலையில், முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் மோதும் பிரான்ஸ் - ஸ்பெயின் அணிகள் இரண்டுமே ஐரோப்பிய அணிகளாகும். எம்பாப்பே தலைமையிலான பிரான்ஸ் தொடர்ச்சியாக 3வது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்லுமா அல்லது 18 வயதான லமினே யமால் இருக்கும் ஸ்பெயின் தகுதிபெறுமா என கால்பந்து உலகமே காத்திருக்கிறது.
எம்பாப்பே ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கும், யமால் பார்சிலோனா அணிக்கும் நேருக்கு நேர் தொடர்ந்து மோதி வருகின்றன. La Liga தொடரில் El Clasico போட்டியில் பலமுறை இருவரும் மோதியிருந்தாலும் முதல்முறையாக உலகக் கோப்பை தொடரில் மோதுகிறார்கள். இதுவரை எம்பாப்பே இடம்பெற்ற அணிக்கு எதிராக விளையாடிய இறுதிப்போட்டியில் யமால் இடம்பெற்ற அணி தோற்றதே இல்லை.
அந்த வகையில், ஸ்பெயின் மற்றும் பிரான்ஸ் இதுவரை நேருக்கு நேர் மோதியதில் யார் அதிக முறை வென்றிருக்கிறார்கள்?; சமீபத்திய போட்டிகளில் எந்த அணி அதிக முறை வென்றிருக்கிறது?; இரு அணிகளின் பலம், பலவீனம், நட்சத்திர வீரர்கள் ஆகியவற்றை இதில் காணலாம்.
இதுவரை பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் பிரான்ஸ் - ஸ்பெயின் அணிகள் ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே மோதி உள்ளன. 2006ஆம் ஆண்டில் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில், பிரான்ஸ் 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயினை வீழ்த்தியது.
ஈரோ சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் 5 முறை மோதி, இரண்டு அணிகளும் தலா 2 முறை வென்றுள்ளன. ஒரு போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
கடைசியாக ஈரோ சாம்பியன்ஷிப் தொடரில், 2024ஆம் ஆண்டின் அரையிறுதியில் ஸ்பெயின் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸை வீழ்த்தியது. அதில் ஸ்பெயின் அணிக்கு யமால் மற்றும் டானி ஓல்மோ தலா 1 கோலை அடித்தனர்.
பிரான்ஸ்: 1998, 2018 என இரண்டு பிபா உலகக் கோப்பை தொடர்களையும்; 1984, 2000 என இரண்டு ஈரோ சாம்பியன்ஷிப் தொடர்களையும் பிரான்ஸ் வென்றுள்ளது. 1984ஆம் ஆண்டில் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வென்றிருக்கிறது பிரான்ஸ்.
ஸ்பெயின்: 2010ஆம் ஆண்டில் பிபா உலகக் கோப்பையையும்; 1964, 2008, 2012, 2024 என நான்கு முறை ஈரோ சாம்பியன்ஷிப் தொடர்களையும், ஸ்பெயின் வென்றுள்ளது. அதேபோல், ஸ்பெயின் 1992 மற்றும் 2024 ஒலிம்பிக் தொடர்களில் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றிருக்கிறது.
பிரான்ஸ்: எம்பாப்பே (8 கோல்கள், 3 அசிஸ்ட்), உஸ்மான் டெம்பேலே (5 கோல்கள்), மைக்கெல் ஒலிஸ் (5 அசிஸ்ட்)
ஸ்பெயின்: மிக்கேல் ஓயர்சபல் (4 கோல்கள்), மிக்கேல் மொரேனோ (2 கோல்கள்), மார்க் குகுரெல்லா (2 அசிஸ்ட்). யமால் 1 கோல் மட்டுமே அடித்துள்ளனர்.
பிரான்ஸ்: பிராட்லி பார்கோலா, டெம்பேலே, ஒளிஸ் என மூன்று அட்டாக்கிங் வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றனர். இவர்களுடன் எம்பாப்பே இருப்பது பெரும் பலம்.
ஆனால், குரூப் போட்டிகளில் செனகல், நார்வே அணிகளுக்கு எதிராக கோல்களை கன்சீட் செய்த பிரான்ஸ் அணிக்கு தடுப்பாட்டத்தில் சற்று வீக்னஸ் இருக்கிறது. ஆனாலும் நாக்-அவுட் போட்டிகளில் பிரான்ஸ் அணி ஒரு கோலை கூட கொடுக்கவில்லை.
ஸ்பெயின்: பிரான்ஸ் அணிக்கு தடுப்பாட்டம் சற்று பலவீனம் என்றால், ஸ்பெயின் அணியின் பலமே அதுதான். இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில், ஸ்பெயின் 5 போட்டிகளில் ஒரு கோல் கூட கொடுக்கவில்லை. காலிறுதியில் மட்டுமே பெல்ஜியம் அணிக்கு எதிராக 1 கோலை கொடுத்தது.
ஸ்பெயினின் அட்டாக் என்பது சற்று சொதப்பலாகவே உள்ளது. கடைசி இரண்டு போட்டிகளிலும் மெரினோவின் கடைசி நேர கோல்கள் மூலமே ஸ்பெயின் வெற்றிபெற்றது. யமால் துடிப்புடன் விளையாடும்பட்சத்தில் நிச்சயம் ஸ்பெயின் அணியால் அரையிறுதியில் வெல்ல முடியும்.
ஸ்பெயின் காபோ வெர்தே அணிக்கு எதிராக கோல் போட முடியாமல் ஆனது. அதேபோல், ஸ்பெயின் அணியும் கோல் அடிப்பதில் தொடர்ந்து பிரச்னை இருக்கிறது. ஒருவேளை பிரான்ஸ் அணி கோல் அடித்துவிட்டால், ஸ்பெயின் அணியால் பதில் கோல் போட முடியுமா என்பதே சந்தேகம்தான். தற்போதைய சூழலில் ஸ்பெயின் அணியை விட, பிரான்ஸ் அணி வெற்றி பெறவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.