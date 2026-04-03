  • ஐபிஎல் தொடரில் அபார சாதனை! ஒரே ஓவரில் 5 சிக்சர்கள் விளாசிய பவர் ஹிட்டர்ஸ் லிஸட்

ஐபிஎல் தொடரில் அபார சாதனை! ஒரே ஓவரில் 5 சிக்சர்கள் விளாசிய பவர் ஹிட்டர்ஸ் லிஸட்

IPL record : ஐபிஎல் தொடரில் உள்ள அபார சாதனைப் பட்டியலில் ஒரே ஒவரில் 5 சிக்சர்கள் விளாசிய பேட்ஸ்மேன்கள் பட்டியல இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:30 AM IST
ஐபிஎல் தொடரில் அபார சாதனை! ஒரே ஓவரில் 5 சிக்சர்கள் விளாசிய பவர் ஹிட்டர்ஸ் லிஸட்

ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு போட்டியிலும் சிக்சர்களுக்கு பஞ்சமில்லாமல் இருக்கும் நிலையில், இது தொடர்பான ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியை இங்கே பார்க்கலாம். அதாவது, இதுவரை நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஒரே ஓவரில் 5 சிக்சர்கள் விளாசிய பவர் ஹிட்டர்ஸ் பேட்ஸ்மேன்கள் பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம். பெரும்பாலும் இந்திய பேட்ஸ்மேன்களே இந்த லிஸ்டில் இருக்கும் நிலையில், ஒரே ஒரு வெளிநாட்டு பிளேயர் மட்டுமே இடம்பிடித்திருக்கிறார்.

1. ஐபிஎல் 2013 - கிறிஸ் கெய்ல் vs ராகுல் சர்மா 

ஐபிஎல் வரலாற்றில் இந்தச் சாதனையைத் தொடங்கி வைத்தவர் 'யுனிவர்ஸ் பாஸ்' கிறிஸ் கெய்ல். 2012 ஆம் ஆண்டு புனே வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடிய கெய்ல், சுழற்பந்து வீச்சாளர் ராகுல் சர்மாவின் ஒரே ஓவரில் 5 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டார். இந்தப் போட்டியில் தான் கெயில் 175 ரன்களும் குவித்தார்.

2. ஐபிஎல் 2020 - ராகுல் தெவாட்டியா vs ஷெல்டன் காட்ரெல்

யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு மேஜிக் தருணம் 2020 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்தது. ஷார்ஜா மைதானத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரர் ராகுல் தெவாட்டியா, வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷெல்டன் காட்ரெல்லின் ஓவரில் 5 சிக்ஸர்களை விளாசினார். போட்டியின் ஆரம்பத்தில் தடுமாறிய தெவாட்டியா, ஒரே ஓவரில் போட்டியின் போக்கையே மாற்றி ராஜஸ்தான் அணிக்கு என்றுமே மறக்க முடியாத சிறப்புமிக்க வெற்றியைத் தேடித் தந்தார். ராஜஸ்தான் தோல்விக்கே சென்ற நிலையில், இவரின் நம்பமுடியாத ஆட்டத்தால் வெற்றி பெற்றது.

3. ஐபிஎல் 2021 - ரவீந்திர ஜடேஜா vs ஹர்ஷல் படேல் 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் ரவீந்திர ஜடேஜா, 2021-ஞ ஆம் ஆண்டு ஆர்சிபிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்தினார். அந்த சீசனில் சிறப்பாகப் பந்துவீசி வந்த ஹர்ஷல் படேலின் ஓவரில் ஜடேஜா 5 சிக்ஸர்களை விளாசினார். அந்த ஓவரில் ஒரு நோபால் உட்பட மொத்தம் 37 ரன்கள் எடுத்தது, இது ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு ஓவரில் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ரன்களில் ஒன்றாகும்.

4. ஐபிஎல் 2023 - ரிங்கு சிங் vs யாஷ் தயாள்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிரட்டலான இன்னிங்ஸ் இதுதான். 2023 ஆம் ஆண்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக கடைசி ஓவரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் வெற்றி பெற 28 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. அப்போது களத்தில் இருந்த ரிங்கு சிங், யாஷ் தயாள் வீசிய கடைசி 5 பந்துகளையும் தொடர்ச்சியாக சிக்ஸர்களுக்குப் பறக்கவிட்டு அசாத்தியமான வெற்றியைப் பெற்றுத் தந்தார். இந்த இன்னிங்ஸிற்குப் பிறகு ரிங்கு சிங் இந்திய அணியிலும் இடம்பிடித்தார்.

5. ஐபிஎல் 2023 - ரியான் பராக் vs மொயீன் அலி 

இந்தப் பட்டியலில் இணைந்திருக்கும் சமீபத்திய வீரர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் ரியான் பராக். 2025 ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், சுழற்பந்து வீச்சாளர் மொயீன் அலி வீசிய 13வது ஓவரில் பராக் தொடர்ச்சியாக 5 சிக்ஸர்களை விளாசினார். அதோடு நிற்காமல், அடுத்த ஓவரில் வருண் சக்கரவர்த்தி வீசிய முதல் பந்தையும் சிக்ஸருக்கு அனுப்பினார். இதன் மூலம் வெவ்வேறு ஓவர்களில் தொடர்ச்சியாக 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் விளாசி ஒரு புதிய மைல்கல்லை அவர் எட்டினார்.

ஐபிஎல் தொடர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருகிறது. ஒரு காலத்தில் கிரிஸ் கெய்ல் போன்ற ஜாம்பவான்கள் மட்டுமே செய்த சாதனையை, இன்று ரிங்கு சிங், ரியான் பராக் போன்ற இளம் இந்திய வீரர்கள் செய்து அசத்துகின்றனர். இந்த பட்டியலில் அடுத்து இணையப் போகும் அந்த அதிரடி வீரர் யார் என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

