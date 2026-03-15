சஞ்சு சாம்சனை 4 போட்டிகளில் சேர்க்காதது ஏன்? காரணத்தை சொன்ன கம்பீர்

Sanju Samson: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சனை 4 போட்டிகளில் நீக்கியது குறித்தும், அதற்கு பின் அவரை அணியில் எடுத்தது குறித்தும் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 15, 2026, 01:56 PM IST
  • சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
  • 5 போட்டிகளில் விளையாடி 321 ரன்களை அடித்தார்.
  • 4 போட்டிகளில் சஞ்சு சாம்சனை சேர்க்கவில்லை.

Gautam Gambhir On Sanju Samson: இந்திய அணி சமீபத்தில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையை (ICC T20 World Cup 2026) 3வது முறையாக கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது. இதுவரை எந்த அணியும் 3 முறை வென்றதில்லை. 

அதேபோல், இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக டி20 உலகக் கோப்பைகளை வென்றது; சொந்த மண்ணிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கிறது. இதுவரை எந்த அணியும் இவற்றை செய்தது இல்லை. கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றியதில் இருந்து உள்நாட்டிலும், வெளிநாட்டிலும் ஒரு டி20ஐ தொடரை கூட இழக்காத இந்திய அணி, அதே வெறியுடன் 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது.

சொதப்பிய 2 முக்கிய வீரர்கள்

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இந்திய அணியின் (Team India) தொடர் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த நம்பர் 1 டி20ஐ பேட்டர் அபிஷேக் சர்மா, நம்பர் 1 டி20ஐ பௌலர் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகிய இருவருமே நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் எதிர்பார்த்தது அளவுக்கு சோபிக்கவில்லை.

வருண் சக்ரவர்த்திதான் இத்தொடரில் அதிக விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார் (14 விக்கெட்), ஆனால் அவரது எகானமி 9.26 ஆகும். இறுதிப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா அரைசதம் அடித்திருந்தாலும் தொடர்ந்து சொதப்பி வந்ததையும் கவனிக்க வேண்டும்.

கோப்பையை வென்று கொடுத்த சஞ்சு சாம்சன்

அப்படியிருக்க, வெறும் 5 போட்டிகளில் விளையாடி 321 ரன்களை குவித்த சஞ்சு சாம்சன் (ஸ்ட்ரைக் ரேட் 199) தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார். சஞ்சு சாம்சன் முதன்மையான பிளேயிங் லெவனில் சூர்யகுமார் - கம்பீர் சேர்க்கவில்லை. அபிஷேக் சர்மா - இஷான் கிஷன் - திலக் வர்மா என டாப் 3 பேட்டர்கள் இடதுகை வீரர்களாக இருந்தார்கள். 

சஞ்சு சாம்சனின் வருகைக்கு பின்னரே டாப் ஆர்டர் பெரியளவில் ஸ்கோர் அடித்தது. சூப்பர் 8 சுற்றில் வாழ்வா சாவா போட்டியில் இந்திய அணி 196 ரன்களை வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்தது; அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டியில் 250க்கும் மேல் அடித்து கோப்பையை தக்கவைத்தது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக சஞ்சு சாம்சன் விளங்கினார். இந்த 3 போட்டிகளிலும் சஞ்சு சாம்சன் முறையே 97*, 89, 89 ரன்களை அடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய அணியின் தலைவிதி

அந்த வகையில், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் 4 போட்டிகளில் சஞ்சு சாம்சனை (Sanju Samson) விளையாட வைக்காதது பெரும் கேள்வியை ஏற்படுத்தியது. ஜனவரியில் நடந்த நியூசிலாந்து அணி 5 போட்டிகளில் 66 ரன்களை மட்டுமே சஞ்சு சாம்சன் அடித்திருந்தார். அதனால்தான் அவருக்கு இடம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால், அதையும் தாண்டி சஞ்சு சாம்சன் அணிக்குள் வந்தது, மூன்று அரைசதங்களை தொடர்ச்சியாக அடித்தது என அனைத்தும் இந்திய அணி கோப்பையை வெல்வதற்காகவே விதிக்கப்பட்டது போல் இருந்தது.

சஞ்சு சாம்சனை சேர்த்தது ஏன்?

சஞ்சு சாம்சனை நான்கு போட்டியில் சேர்க்காதது குறித்தும், அதன் பின் அவரை அணியில் எடுத்தது குறித்தும் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் (Gautam Gambhir), ஜியோஹாட்ஸ்டாரில் பேசியிருக்கிறார். அதில் அவர், " டாப் ஆர்டரில் மூன்று இடது கை வீரர்கள் காம்பினேஷனை உடைக்க வேண்டும் என நாங்கள் நினைப்போம் என்று பேசினார்கள், ஆனால் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. 

எங்களுக்கு அதிரடி ஆட்டம் தேவைப்பட்டது, கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாக அதுதான் எங்களின் சிந்தனையாக இருந்தது, களத்திற்கு சென்ற உடன் அதிரடி காட்ட வேண்டும். சஞ்சு சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டுவந்தது ஆப்-ஸ்பின்னரை ஒரு முனையில் அட்டாக் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல.

கம்பீர் போட்ட பிளான் 

ஆப் ஸ்பின்னரோ அல்லது இடது கை ஸ்பின்னரோ எந்த பௌலர் வந்தாலும் அடிக்கக் கூடிய தரமான பேட்டர் தேவைப்பட்டது. முதல் 6 ஓவர்களில் இன்னும் அதிக ரன்கள்  அடிக்க வேண்டும் என்றால், டாப் ஆர்டரில் இன்னும் அதிரடி தேவைப்பட்டது" என்றார். சஞ்சுவின் வருகைக்கு பின் கடைசி மூன்று போட்டிகளில் இந்திய அணி பவர்பிளே ஓவர்களில் முறையே 53/2, 67/1, 92/0 என மிரட்டலான தொடக்கத்தை கொடுத்தது. கம்பீரின் திட்டமும் நிறைவேறியது.

சஞ்சுவிடம் எப்படி சொன்னார் கம்பீர்?

"சஞ்சுவிடம் அவர் போட்டியில் விளையாட இருப்பதை ஜிம்மில்தான் சொன்னேன். அப்போது நாங்கள் இருவருமே பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டிருந்தோம். ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறக்கப்படுவாய் என சொன்னேன். ஓகே, பார்க்கலாம் என்றார். அதுதான் நாங்கள் நடத்திய உரையாடல். அது சாதாரணமாகவே இருக்கும். தலைமை பயிற்சியாளர் மற்றும் வீரருக்கு இடையிலான உறவு போன்று இருக்காது. எங்களுக்கு இடையிலான உறவு என்பது, பயிற்சியின் போது தனிப்பட்ட உரையாடல்களால் நிறைந்தவை" என்றார்.

Sudharsan G

Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

