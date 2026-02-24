அபிஷேக் சர்மாவை திட்டி தீர்த்த கம்பீர்.. IND vs ZIM போட்டியில் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்

IND vs ZIM Latest News: நேற்று முன்தினம் (பிப்ரவரி 22) இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான சூப்பர் 8 போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி படுதோல்வியை சந்தித்தது. இதனால் தற்போது அரையிறுதி போட்டிக்கு இந்திய அணி தகுதி பெறுமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இந்திய அணி தகுதி பெற வேண்டும் என்றால், வரும் இரண்டு போட்டிகளிலும் மிகச் சிறப்பாக விளையாடி ஆக வேண்டும்.
அபிஷேக் சர்மாவை திட்டிய கம்பீர்
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்த பின்னர் ரசிகர்கள் வீரர்களை கடுமையாக சாடி வருகின்றனர். குறிப்பாக ரன்களை குவிக்க தவறிய அபிஷேக் சர்மா மற்றும் திலக் வர்மாவை விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் அதிரடி தொடக்க வீரரான அபிஷேக் சர்மாவை திட்டிய வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்த சம்பவம் இந்திய அணி வீரர்கள் சென்னை வந்தடைந்த பிறகு விமான நிலையத்தில் இருந்து அணி பேருந்தில் ஏறியபோது அரங்கேறி உள்ளது. பேருந்து ஓட்டுநருக்கு பின்னால் அமர்ந்திருந்த தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் அபிஷேக் சர்மாவுடன் தீவிரமாக உரையாடினார். இந்த உரையாடல்தான் ரசிகர்கள் மத்தியில் விவாதமாக மாறி இருக்கிறது.
கம்பீர் ரோகித்திடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்
ரசிகர்கள் பலரும் கவுதம் கம்பீரை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். ஒரு வீரரின் நம்பிக்கை எப்படி வளர்க்க வேண்டும். அவர்களிடம் இருக்கும் சிறந்த செயல்திறனை எப்படி வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை எல்லாம் கம்பீர் ரோகித் சர்மாவிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து சொதப்பும் அபிஷேக் சர்மா
தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா மீது இந்திய அணி நிர்வாகம் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில்தான் அவர் லீக் போட்டிகளில் தொடர்ந்து டக் அவுட் ஆகி ஒரு ரன்களை சேர்க்காத நிலையில் கூட, அவருக்கு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அதனை அபிஷேக் சர்மா பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை. அவர் வெறும் 15 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
ஜிம்பாப்வே போட்டியில் விளையாடுவாரா?
இதனால் ஜிம்பாப்வே போட்டியில் அவர் விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பையில் அபிஷேக் சர்மா மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீரர். அவர் இப்படி சொதப்பியது அனைவரது மத்தியிலும் சோகத்தையையும் அதிருத்தியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. வரும் போட்டியில் அவர் விளையாடவில்லை என்றால் அவருக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவார்.
அடுத்த இரண்டு போட்டிகளிலும் கட்டாய வெற்றி வேண்டும்
இந்திய அணி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேற வேண்டும் என்றால் கட்டாயமாக வரும் போட்டிகளில் வென்றாக வேண்டும். வென்றாக வேண்டும் என்பதை விட எதிரணிக்கு படுதோல்வியை கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்திய அணி நெட் ரன் ரேட் அதலபாதாலத்தில் உள்ளது. சூப்பர் 8 சுற்றில் இன்னும் இரண்டு போட்டிகள் உள்ளன. பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி ஜிம்பாப்வே அணியுடனும் அதன் பின் மார்ச் 01ஆம் தேதி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியுடனும் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: அபிஷேக் சர்மா நீக்கம்? அணிக்குள் வரும் சஞ்சு சாம்சன்? ட்விஸ்ட் வைத்த கம்பீர்!
மேலும் படிக்க: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அபார வெற்றி! இந்தியாவிற்கு ஆப்பு! பறிபோன அரை இறுதி வாய்ப்பு?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ