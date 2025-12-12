IND vs SA டி20: கம்பீர் செய்த பெரிய தப்பு.. இந்த ஃபினிஷரை கண்டிப்பா எடுத்திருக்கனும்!

தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதுவரை இரண்டு போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளன. முதல் போட்டியில் இந்திய அணியும் இரண்டாவது போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியும் வென்றுள்ளது. இந்திய அணி இரண்டாவது டி20 போட்டியை இழந்ததற்கு பேட்டிங் வரிசை மாற்றம் போன்ற பல காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும் முக்கிய காரணம் ஒன்று உள்ளது. அதாவது, கம்பீர் இத்தொடருக்கு ரிங்கு சிங்கை எடுக்காதது மிகப்பெரிய தவறாக பார்க்கப்படுகிறது.
Ind vs Sa 2nd T20: 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி
இரண்டாவது டி20 போட்டியில் முதலில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிதான் பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 213 ரன்கள் குவித்தது. அதிகபட்சமாக டி காக் 90 ரன்கள் அடித்தார். இதையடுத்து இந்திய அணி 214 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது. ஆனால் இந்திய அணி கடுமையாக சொதப்பி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது.
Gautam Gambhir: கம்பீர் செய்த தவறுகள்
தொடக்க வீரர்களான அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சுப்மன் கில் களத்தில் நிலைக்காததால் அடுத்தடுத்து விக்கெட்கள் சரிந்தன. அதேசமயம் தேவையின்றி மூன்றாவது இடத்தில் அக்சர் பட்டேலை களமிறக்கியது. அதிக ஆல் ரவுண்டர்களை அணியில் வைத்துக்கொள்வது. பிளேயிங் 11ல் ஸ்பின்னரை சேர்த்து மூன்று பேர் மட்டுமே முழு நேர பந்து வீச்சாளர்கள், ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் படேல், சிவம் துபே ஆகியோர் பகுதி நேர பந்து வீச்சாளர்களே.
Rinku Singh: ரிங்கு சிங்கை எடுத்திருக்க வேண்டும்
இதையடுத்து ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பின்னர் ஒரு நம்ப தன்மை ஃபினிஷர் இல்லை. அதாவது இத்தொடருக்கு ரிங்கு சிங்கை அழைந்து வந்திருக்க வேண்டும். அவரை அணியில் கொண்டு வரும் பட்சத்தில் 6 பேர் கொண்ட பந்து வீச்சு ஐந்தாகும். ஆனால் பேட்டிங் பவராகும். இதன் மூலம் எதிரணிக்கு டஃப் கொடுக்க முடியும். எனவே ரிங்கு சிங்கை எடுத்திருந்தால் அணி மேலும் வலுவடைந்திருக்கும். எனவே வரும் போட்டிகளில் கம்பீர் ஆல் ரவுண்டர்கள் மேல் உள்ள மோகத்தை விட்டுவிட்டு4 முதல் 5 சிறந்த பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் 6 தரமான பேட்டர்களை எடுத்து சென்றால் எதிரணிக்கு டஃப் கொடுத்து வெற்றி பெற எளிதாக அமையும். இல்லை கம்பீர் இதே பாணியை கையாண்டால் தோல்விகளை தவிர்க்க முடியாது.
India vs South Africa T20: தொடரை வெல்லுமா இந்தியா?
தற்போது இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது. இன்னும் மூன்று போட்டிகள் மீதமுள்ள நிலையில், அதில் இரண்டு அணிகளுக்கும் கண்டிப்பாக இரண்டு வெற்றிகளை தேவையாக உள்ளது. தென்னாப்பிரிக்கா அணியும் அவ்வளவு எளிதில் தொடரை விட்டுகொடுக்காது. எனவே நிதானமான ஆட்டம் மற்றும் நல்ல திட்டம் இருந்தால் மட்டுமே அவர்கள் வீழ்த்தி டி20 தொடரை கைப்பற்ற முடியும்.
