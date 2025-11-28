வாய் விட்டு வம்பை விலைக்கு வாங்கிய கம்பீர்.. கடுப்பான பிசிசிஐ.. இந்த தொடர்தான் கடைசி வாய்ப்பு?

தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்க்கொள்ள இந்தியக் கிரிக்கெட் அணி சொந்த மண்ணிலேயே டெஸ்ட் தொடரை 0-2 என்ற கணக்கில் இழந்த நிலையில், தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீரின் கூற்றுகள் பிசிசிஐ நிர்வாகிகளுக்கு மிகுந்த அவமானத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை அவருக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றாலும், 2026-ம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள டி20 உலகக் கோப்பை தான் அவரது கடைசி வாய்ப்பு என கருதப்படுகிறது.
இந்திய அணியும் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கும் இடையேயான டெஸ்ட் போட்டி கொல்கத்தா மற்றும் கவுகாத்தியில் நடைபெற்றது. இந்த இரு போட்டியிலும் இந்திய அணி பெரிதும் தோல்வி அடைந்து, தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் இழந்தது. குறிப்பாக கொல்கத்தாவில் நடந்த முதலாவது போட்டியில், சுழற்பந்துச் சீரான ஆடுகளை எதிர்கொண்டு, இந்திய அணி 93 ரன்களில் சுருண்டு தோல்வியை தழுவியது.
கவுதம் கம்பீர் இதுகுறித்து கொல்கத்தா போட்டிக்கு பிறகு பேசிய விஷயங்கள் பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிறது. அவர் கூறியதாவது, "நாங்கள் எதிர்பார்த்த மற்றும் கேட்டுக் கொண்டிருந்த ஆடுகளம் இதுவே. பிட்ச் நிர்வாகிகள் எங்களுக்கு மிக மேலான உதவியை செய்தனர். ஆனால் நாம் சரிவர விளையாடவில்லை என்றால், இதுதான் விளைவாகும்" என்பதே. அதாவது, பேட்டிங்குக்கு சிரமமாய்ந்த நிலையை தான் இந்திய அணி கேட்டெடுத்துவிட்டது என்று அவமதிப்பான முறையில் கூறிவிட்டார். இதனால் பிசிசிஐ அதிகாரிகள் மிகவும் கோபப்பட்டனர். "உதிர்ந்த நிலப்பரப்பை கேட்டு விளையாடி தோல்வி அடைந்ததும் அதை பெருமையாக தெரிவது எப்படி?" என்பது அவர்களது அதிருத்திக்கு காரணமாகியுள்ளது.
இதுவரை கவுதம் கம்பீரைப் பதவியிலிருந்து நீக்காததற்குப் பின்னணி இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. ஒன்று, அவரை மாற்றும் தகுதியுள்ள மாற்றுப் பயிற்சியாளர் இனிமேல் உடனடியாக இல்லை. பிசிசிஐ நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டு தேர்வு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இரண்டாவது, டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் பயிற்சியாளர்களை தனித்தனியாக நியமிப்பதற்கான திட்டம் அந்நிலையில் பிசிசிஐயிடம் கிடையவில்லை.
இதற்கு பின் 2026-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை எதிர்பார்ப்பாராக உள்ளது. அந்த தொடரில் இந்திய அணி மீண்டும் மோசமாக செயல்பட்டால், கவுதம் கம்பீர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார் என்ற பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கிடையில், கம்பீரை விமர்சித்து வருபவர்களை எதிர்த்து, உதவி பயிற்சியாளர் சிதன்ஷு கோடக் ஒரு பதிலடி அளித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது, "பிட்ச் நிர்வாகிகளை பழி சொல்லக்கூடாது என்பதற்காக அவரே பழியை ஏற்றுக்கொண்டார் கம்பீர். தோல்விக்கு ஒவ்வொருவரும் பதில் சொல்லவேண்டிய நிலையில், விமர்சனங்கள் அனைத்தும் கம்பீரை சுற்றியே இருந்து வருகின்றன. பேட்ஸ்மேன்கள் சரியாக விளையாடாததை யாரும் விமர்சிக்கவில்லை. கம்பீரை தாக்க வேண்டும் என்று சில குறிவைத்து விமர்சிக்கின்றனர் என அவர் கூறினார்.
