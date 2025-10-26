English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஒழுங்கா விளையாடு! ஹர்ஷித் ராணாவை கடுமையாக திட்டிய கவுதம் கம்பீர்? என்ன ஆனது?

ஒழுங்கா விளையாடு! ஹர்ஷித் ராணாவை கடுமையாக திட்டிய கவுதம் கம்பீர்? என்ன ஆனது?

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, ஆஸ்திரேலியாவின் பேட்டிங் வரிசையை சரித்தார். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 26, 2025, 11:14 AM IST
  • கம்பீர் போட்ட கண்டிஷன்!
  • 4 விக்கெட் எடுத்த ராணா!
  • முழு விவரம் இதோ.

Trending Photos

CSK முக்கிய முடிவு... சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம் - RR வைத்த 3 டிமாண்ட்களுக்கு மறுப்பு
camera icon8
CSK
CSK முக்கிய முடிவு... சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம் - RR வைத்த 3 டிமாண்ட்களுக்கு மறுப்பு
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சின்னம் இது தானா? விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்!
camera icon7
vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சின்னம் இது தானா? விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்!
ஆத்தாடி இவ்வளவா? 2026ஆம் ஆண்டில் உச்சம் தொடும் தங்கம் விலை.. அதிரவைக்கும் பாபா வங்காவின் கணிப்பு
camera icon7
Gold rate
ஆத்தாடி இவ்வளவா? 2026ஆம் ஆண்டில் உச்சம் தொடும் தங்கம் விலை.. அதிரவைக்கும் பாபா வங்காவின் கணிப்பு
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்.. முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு.. பக்தர்களே கவனிங்க
camera icon7
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்.. முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு.. பக்தர்களே கவனிங்க
ஒழுங்கா விளையாடு! ஹர்ஷித் ராணாவை கடுமையாக திட்டிய கவுதம் கம்பீர்? என்ன ஆனது?

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி ஆறுதல் வெற்றி பெற்றதற்கு, ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலியின் அபாரமான சதங்கள் முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. இருப்பினும் இந்த வெற்றிக்கு உண்மையான அஸ்திவாரம் போட்டவர் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா தான். முதல் இரண்டு போட்டிகளில் ரன்களை வாரி வழங்கி, இந்தியாவின் ஹாரிஸ் ராஃப் என விமர்சிக்கப்பட்ட அதே ராணா, இந்த போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, ஆஸ்திரேலியாவின் பேட்டிங் வரிசையை சரித்தார். இந்த அசத்தலான பந்துவீச்சின் பின்னணியில், இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரும், KKR அணியின் ஆலோசகருமான கெளதம் கம்பீர் கொடுத்த ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கை இருந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | IND vs SA: சுப்மன் கில் இல்லை! இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்?

கம்பீரின் கண்டிப்பான அறிவுரை

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளிலும், ஹர்ஷித் ராணா தனது வேகத்தை மட்டுமே நம்பி, கட்டுப்பாடு இல்லாமல் பந்துவீசி, அதிக ரன்களை விட்டுக்கொடுத்தார். இதனால், அவர் மீது கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்த நிலையில் மூன்றாவது போட்டிக்கு முன்பு கெளதம் கம்பீர், ராணாவிடம் தனியாக பேசியுள்ளார். அப்போது, "வேகமாக பந்துவீசுவது மட்டுமே முக்கியமல்ல. உன் கவனம் முழுவதும், பந்தை சரியான லைன் மற்றும் லென்த்தில் வீசுவதில் இருக்க வேண்டும். கட்டுக்கோப்புடன் பந்துவீசினால், விக்கெட்டுகள் தானாகவே கிடைக்கும். ஓவராக வேகத்தை காட்டி, ரன்களை விட்டுக்கொடுக்காதே" என்று, ஒரு ஆலோசகராக மட்டுமல்லாமல், ஒரு மூத்த வீரராகவும் ராணாவுக்கு கண்டிப்புடன் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார் கம்பீர்.

களத்தில் காட்டப்பட்ட மாற்றம்

கம்பீரின் இந்த அறிவுரை, ஹர்ஷித் ராணாவின் ஆட்டத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. சிட்னி போட்டியில், தனது வேகத்தை குறைத்துக் கொண்டு, பந்தை ஸ்விங் செய்வதிலும், சரியான இடத்தில் பிட்ச் செய்வதிலும் அவர் அதிக கவனம் செலுத்தினார். இதன் விளைவாக, ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்கள் திணறினர். ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தார். குறிப்பாக, ஆபத்தான பேட்ஸ்மேன்களை அவர் வீழ்த்திய விதம், அவரது பந்துவீச்சு திறமைக்கு சான்றாக அமைந்தது. இறுதியில், 38 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து, 4 முக்கிய விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி, ஆஸ்திரேலிய அணியை 236 ரன்களுக்குள் கட்டுப்படுத்தினார்.

வெற்றிக்கு வித்திட்ட பந்துவீச்சு

ராணாவின் இந்த சிறப்பான பந்துவீச்சால், இந்திய அணிக்கு இலக்கு எளிதானது. பின்னர், ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஜோடி, தங்களின் அனுபவ ஆட்டத்தால், அணியை எளிதாக வெற்றி பெற வைத்தது. ஒரு இளம் வீரர் தவறு செய்யும்போது, அவரை கடுமையாக விமர்சிப்பதை விட, சரியான ஆலோசனையும், வழிகாட்டுதலும் கொடுத்தால், அவர் மீண்டும் எப்படி பிரகாசிப்பார் என்பதற்கு, கம்பீர் - ராணா சம்பவம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது. இந்த ஒரு போட்டி, ஹர்ஷித் ராணாவின் சர்வதேச கிரிக்கெட் பயணத்தில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ரோகித் சர்மாவுக்கு மும்பை அணி வைக்கும் அடுத்த செக்! ஐபிஎல் ஓய்வு விரைவில்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Gautam GambhirHarshit RanaAustralia Odi SeriesIND Vs Ausharshit rana bowling

Trending News