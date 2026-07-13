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இந்திய அணியில் புதிதாக 3 பேருக்கு வாய்ப்பு? தோல்விக்கு பின் பிசிசிஐ அதிரடி முடிவு

இங்கிலாந்து தொடரில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு அர்ஷ்தீப் சிங்கின் செயல்பாட்டை கம்பீர் கடுமையாக விமர்சித்ததாக கூறப்படும் நிலையில், இந்திய டி20 அணியில் புதிதாக 3 பேருக்கு வாய்ப்பு வழங்க பிசிசிஐ பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 13, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:36 AM IST
இந்திய அணியில் புதிதாக 3 பேருக்கு வாய்ப்பு? தோல்விக்கு பின் பிசிசிஐ அதிரடி முடிவு
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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