/இந்திய அணியில் புதிதாக 3 பேருக்கு வாய்ப்பு? தோல்விக்கு பின் பிசிசிஐ அதிரடி முடிவு

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷதீப் சிங் கடுமையாக சொதப்பிய நிலையில், அவருக்கு பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் பட்ட பெயர் ஒன்றை வைத்துள்ளாராம். மேலும், இந்திய அணியில் இடம் கொடுக்க மூன்று பேருக்கு அழைப்பு விடுக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
இந்திய அணி விளையாடிய அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து டி20 தொடர்களில் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இரண்டு தொடரிலும் சேர்த்து 7 போட்டிகள் விளையாடிய நிலையில், அதில் ஒரு போட்டியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான தோல்வியின்போது, இந்திய அணியின் பேட்டிங் வீக்காக உள்ளதாக பேசப்பட்டது. ஆனால் இங்கிலாந்து தொடரில்தான், பந்து வீச்சு படுமோசமாக உள்ளது தெரிந்தது. எந்த ஒரு பந்து வீச்சாளரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. குறிப்பாக முதன்மை பந்து வீச்சாளராக இருந்த அர்ஷ்தீப் சிங் கடுமையாக சொதப்பினார்.
கிட்டத்தட்ட 17 ஓவர்களை வீசிய அவர் வெறும் 4 விக்கெட்களை மட்டுமே வீழ்த்தினார். அதேசமயம் நிறைய வெயிட் பந்துகளையும் வீசி சொதப்பினார். இது இந்திய அணிக்கு அத்தொடரில் பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து தொடர் முடிந்த பின்னர் நடந்த மீட்டிங்கில் கம்பீர் அவரை கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
அர்ஷ்தீப் சிங் மீது இருந்த நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது இல்லை. முக்கியமான கட்டத்தில், ஒயிட்டு வீசுவதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பவர் பிளேவிலும் விக்கெட்களை எடுப்பதில்லை. அப்போதும் ஒயிடுகளை வீசுகிறார்.
இப்போதெல்லாம், அர்ஷ்தீப் சிங் விக்கெட் எடுப்பார் என்பதை எதிர்பார்ப்பதை காட்டிலும், ஒயிடு வீசாமல் பந்து போடுவாரா என்று தான் பார்க்க வேண்டும் உள்ளது. அந்த அச்சம்தான் வெளியில் இருக்கும் எங்களுக்கு உள்ளது. இந்திய அணியின் ஒயிடு கிங்காக அர்ஷ்தீப் சிங் உள்ளார். இது அவரது எதிர்காலத்திற்கு நல்லதல்ல. இவ்வாறு கம்பீர் நடத்திய மீட்டிங்கில் அர்ஷ்தீப் சிங்கை சாடியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்திய அணியின் இந்த மோசமான செயல்பாடு குறித்து பிசிசிஐ உயர்மட்ட கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் தங்களது கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். நடப்பு ஜிம்பாப்வே தொடருக்கு பிறகு, இந்திய டி20 அணியின் கட்டமைப்பில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களைச் செய்ய பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.
இளம் வீரர்களுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் என்ற தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் தற்போதைய அணுகுமுறையை மாற்றி, திறமையான சீனியர் வீரர்களுக்கும் அணியில் வாய்ப்பளிக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளது. அணியிலிருந்து வைபவ் சூர்யவன்ஷியை நீக்கிவிட்டு, சஞ்சு சாம்சனை நிரந்தர துவக்க வீரராக களம் இறக்க பிசிசிஐ ஆலோசித்து வருகிறது. மேலும், மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கை வலுப்படுத்த ராஜத் படிதர் போன்ற வீரர்களை உள்ளே கொண்டுவர பிசிசிஐ பரிசீலித்து வருகிறது.
பந்துவீச்சு பிரிவை முழுமையாகப் புனரமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் க்ருணால் பாண்டியா போன்ற சீனியர் வீரர்களுக்கு மீண்டும் அணியில் இடம் கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது.